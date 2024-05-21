https://ukraina.ru/20240521/1055197020.html

"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского

"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского - 21.05.2024 Украина.ру

"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко 21 мая в своем телеграм-канале прокомментировал слова о нелегитимности Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий

2024-05-21T15:17

2024-05-21T15:17

2024-05-21T15:17

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"С сегодняшнего дня телеграмм-каналы Банковой разгоняют мощную волну месседжей о якобы нелегитимности президента. Сегодняшнее утро продемонстрировало: это сплошная ложь. Никто не подвергает сомнению украинские власти. Единственное – было бы желательно, чтобы она отчиталась. Следствие только в том, что власть боится собственного народа. Именно этим я объясняю отсутствие реакции на очень важные вещи", - написал Порошенко.Тут же он раскритиковал власти за отсутствие фортификационных сооружений.В 2014 году после победы на президентских выборах Порошенко в СМИ раскритиковал российского президента Владимира Путина за заявления (со ссылкой на украинскую Конституцию) о том, что формальных оснований для того, чтобы считать Виктора Януковича нелегитимным президентом, не существует."Это мнение гражданина Путина", - подчеркнул Порошенко.На ремарку журналиста, что ни одна из четырех записанных в Конституции Украины причин, по которым Янукович мог быть отстранен от власти, не была соблюдена, Порошенко сказал: "А кто вам дал право трактовать мою Конституцию?"Виктора Януковича формально отстранили от должности президента Украины во время госпереворота в Киеве. 4 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о лишении Януковича звания президента, 22 февраля - постановила отстранить главу государства от власти и назначила новые президентские выборы на 25 мая. "... узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в постановлении о причинах устранения Януковича.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Как заявил председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук, с сегодняшнего дня Зеленский не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

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