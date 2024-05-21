"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского - 21.05.2024 Украина.ру
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"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского
"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского - 21.05.2024 Украина.ру
"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко 21 мая в своем телеграм-канале прокомментировал слова о нелегитимности Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий
2024-05-21T15:17
2024-05-21T15:17
новости
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
петр порошенко
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"С сегодняшнего дня телеграмм-каналы Банковой разгоняют мощную волну месседжей о якобы нелегитимности президента. Сегодняшнее утро продемонстрировало: это сплошная ложь. Никто не подвергает сомнению украинские власти. Единственное – было бы желательно, чтобы она отчиталась. Следствие только в том, что власть боится собственного народа. Именно этим я объясняю отсутствие реакции на очень важные вещи", - написал Порошенко.Тут же он раскритиковал власти за отсутствие фортификационных сооружений.В 2014 году после победы на президентских выборах Порошенко в СМИ раскритиковал российского президента Владимира Путина за заявления (со ссылкой на украинскую Конституцию) о том, что формальных оснований для того, чтобы считать Виктора Януковича нелегитимным президентом, не существует."Это мнение гражданина Путина", - подчеркнул Порошенко.На ремарку журналиста, что ни одна из четырех записанных в Конституции Украины причин, по которым Янукович мог быть отстранен от власти, не была соблюдена, Порошенко сказал: "А кто вам дал право трактовать мою Конституцию?"Виктора Януковича формально отстранили от должности президента Украины во время госпереворота в Киеве. 4 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о лишении Януковича звания президента, 22 февраля - постановила отстранить главу государства от власти и назначила новые президентские выборы на 25 мая. "... узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в постановлении о причинах устранения Януковича.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Как заявил председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук, с сегодняшнего дня Зеленский не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы.Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, петр порошенко
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Петр Порошенко

"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского

15:17 21.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко 21 мая в своем телеграм-канале прокомментировал слова о нелегитимности Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий
"С сегодняшнего дня телеграмм-каналы Банковой разгоняют мощную волну месседжей о якобы нелегитимности президента. Сегодняшнее утро продемонстрировало: это сплошная ложь. Никто не подвергает сомнению украинские власти. Единственное – было бы желательно, чтобы она отчиталась. Следствие только в том, что власть боится собственного народа. Именно этим я объясняю отсутствие реакции на очень важные вещи", - написал Порошенко.

Тут же он раскритиковал власти за отсутствие фортификационных сооружений.
"Нас уверяли, "видосики" показывали, что все в стране хорошо, пока мы не дождались первого удара россиян в Харьковской области. Оказывается, либо не строили, либо воровали, либо строили не там. <...> Такая же ситуация с дронами", - указал политик.
В 2014 году после победы на президентских выборах Порошенко в СМИ раскритиковал российского президента Владимира Путина за заявления (со ссылкой на украинскую Конституцию) о том, что формальных оснований для того, чтобы считать Виктора Януковича нелегитимным президентом, не существует.
"Это мнение гражданина Путина", - подчеркнул Порошенко.
На ремарку журналиста, что ни одна из четырех записанных в Конституции Украины причин, по которым Янукович мог быть отстранен от власти, не была соблюдена, Порошенко сказал: "А кто вам дал право трактовать мою Конституцию?"
Виктора Януковича формально отстранили от должности президента Украины во время госпереворота в Киеве. 4 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о лишении Януковича звания президента, 22 февраля - постановила отстранить главу государства от власти и назначила новые президентские выборы на 25 мая.
"... узурпировал власть и привел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в постановлении о причинах устранения Януковича.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Как заявил председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук, с сегодняшнего дня Зеленский не имеет право представлять Украину на международной арене, его подписи под документами не имеют юридической силы.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
Л. Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
13:34
Слуцкий придумал, как наказать ЗеленскогоРоссия должна признать Украину террористическим государством. Таким мнением поделился 21 мая глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы России
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПетр Порошенко
 
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15:26Запад "мочит" ядерный КСИР. США и Израиль по-прежнему опасаются атомного Ирана
15:17"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского
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