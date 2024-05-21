Главное за ночь 21 мая - 21.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 21 мая
Главное за ночь 21 мая - 21.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 21 мая
Удар нанесен по ж/д станции в Черноморске Одесской области, через нее идут составы с техникой и снарядами из Румынии, заявил РИА Новости координатор... Украина.ру, 21.05.2024
2024-05-21T08:10
2024-05-21T08:52
пво
денис пушилин
одесская область
новости
белгородская область
владимир зеленский
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Удар нанесен по ж/д станции в Черноморске Одесской области, через нее идут составы с техникой и снарядами из Румынии, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.Также средства ПВО уничтожили утром украинский беспилотник над территорией Курской области.Зеленский должен быть осужден за военные преступления. Такую точку зрения в интервью выразил глава ДНР Денис Пушилин.
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пво, денис пушилин, одесская область, новости, белгородская область, владимир зеленский
ПВО, Денис Пушилин, Одесская область, Новости, Белгородская область, Владимир Зеленский

Главное за ночь 21 мая

08:10 21.05.2024 (обновлено: 08:52 21.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Удар нанесен по ж/д станции в Черноморске Одесской области, через нее идут составы с техникой и снарядами из Румынии, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
Также средства ПВО уничтожили утром украинский беспилотник над территорией Курской области.
Зеленский должен быть осужден за военные преступления. Такую точку зрения в интервью выразил глава ДНР Денис Пушилин.
06:21
Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентстваПять лет назад украинцы были очень обеспокоены затягиванием (на самом деле – в рамках разумного) инаугурации свежеизбранного президента Зеленского. Сейчас украинцы, если верить социальным сетям и ещё живущим на Украине знакомым, обеспокоены затягиванием пребывания Зеленского на посту президента. Sic transit gloria mundi (Так проходит земная слава)
 
ПВОДенис ПушилинОдесская областьНовостиБелгородская областьВладимир Зеленский
 
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