Главное за ночь 21 мая
08:10 21.05.2024 (обновлено: 08:52 21.05.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Удар нанесен по ж/д станции в Черноморске Одесской области, через нее идут составы с техникой и снарядами из Румынии, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
Средства ПВО за ночь уничтожили один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
Также средства ПВО уничтожили утром украинский беспилотник над территорией Курской области.
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