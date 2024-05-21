Главное за ночь 21 мая

Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства Пять лет назад украинцы были очень обеспокоены затягиванием (на самом деле – в рамках разумного) инаугурации свежеизбранного президента Зеленского. Сейчас украинцы, если верить социальным сетям и ещё живущим на Украине знакомым, обеспокоены затягиванием пребывания Зеленского на посту президента. Sic transit gloria mundi (Так проходит земная слава)