Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют - 21.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240521/1055171506.html
Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют
Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют - 21.05.2024 Украина.ру
Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют
В Киеве царят панические настроения - оборона ВСУ сыплется как карточный домик, а "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен. Об этом в статье “Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары”, рассказал ее автор Геннадий Алёхин
2024-05-21T05:33
2024-05-21T05:33
харьков
россия
банковая
геннадий алехин
вооруженные силы украины
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050621885_0:96:1080:704_1920x0_80_0_0_c7a2a3fb0ca48d1fc3cf20e0dfe1abb6.jpg
В частности, это касается и Харьковского направления, на котором подразделения ВСУ либо бегут, либо сдаются в плен, как это делают мобилизованные 125-й бригады теробороны. При этом, в украинском генштабе отмечают, что на этом направлении сохраняется "сложная обстановка", а российские войска "имеют некоторый тактический успех".“Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны”, - полагает Алехин.Результаты есть: сегодня ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. Более того, с некоторых участков противник вовсе не может осуществлять залпы. Однако, как утверждает Алехин, теперь ВСУ в основном использую авиацию, продолжая наносить удары с воздуха. А украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань.Напомним, что также отказываются ехать под Харьков и саботируют приказы военачальников боевики из “Азова”* и “Правого сектора”*, объясняя это тем, что они осознают, что "сложат там свои буйные головы". В связи с этим более месяца назад командование "Правого сектора" заявило о расформировании.Отмечается, что данное решение принял лично главком ВСУ Александр Сырский. Однако с чем связаны подобные перемены, неизвестно, но это приведет к полному уничтожению военизированного объединения, отмечают эксперты.Один из боевиков националистической бригады утверждает, что после назначения Сырского главкомом, их поставили перед фактом, якобы они должны были выполнять только те функции, которые соответствуют должностному уровню.В командовании ПС также сообщили, что в бригаде работают многочисленные комиссии, а на командиров подразделений вероятно будут открыты уголовные дела за неисполнение боевых распоряжений.* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
харьков
россия
банковая
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050621885_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_76fb87ce78b2aa59b02457bc6581826c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьков, россия, банковая, геннадий алехин, вооруженные силы украины, фронт
Харьков, Россия, Банковая, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, фронт

Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют

05:33 21.05.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
В Киеве царят панические настроения - оборона ВСУ сыплется как карточный домик, а "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен. Об этом в статье “Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары”, рассказал ее автор Геннадий Алёхин
В частности, это касается и Харьковского направления, на котором подразделения ВСУ либо бегут, либо сдаются в плен, как это делают мобилизованные 125-й бригады теробороны. При этом, в украинском генштабе отмечают, что на этом направлении сохраняется "сложная обстановка", а российские войска "имеют некоторый тактический успех".
Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны”, - полагает Алехин.
Результаты есть: сегодня ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. Более того, с некоторых участков противник вовсе не может осуществлять залпы. Однако, как утверждает Алехин, теперь ВСУ в основном использую авиацию, продолжая наносить удары с воздуха. А украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань.
Напомним, что также отказываются ехать под Харьков и саботируют приказы военачальников боевики из “Азова”* и “Правого сектора”*, объясняя это тем, что они осознают, что "сложат там свои буйные головы". В связи с этим более месяца назад командование "Правого сектора" заявило о расформировании.
Отмечается, что данное решение принял лично главком ВСУ Александр Сырский. Однако с чем связаны подобные перемены, неизвестно, но это приведет к полному уничтожению военизированного объединения, отмечают эксперты.
Один из боевиков националистической бригады утверждает, что после назначения Сырского главкомом, их поставили перед фактом, якобы они должны были выполнять только те функции, которые соответствуют должностному уровню.
В командовании ПС также сообщили, что в бригаде работают многочисленные комиссии, а на командиров подразделений вероятно будут открыты уголовные дела за неисполнение боевых распоряжений.
* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
 
ХарьковРоссияБанковаяГеннадий АлехинВооруженные силы Украиныфронт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:35Хроника энергетической войны: смерть президента, болезнь короля и налоги лейбористов
07:09Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
07:00Херсон выносим за скобки: эксперт объяснил, почему России не выгоден рывок к Днепру
06:56Дмитрий Соин о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
06:45Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше
06:45Будьте готовы к смерти. "Синий кит" или "Зомбиленд": кто и во что играет на улицах Украины?
06:30Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру
06:21Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства
06:15Абсолютное лицемерие: Бабич заявил, что президента Ирана убили западные санкции
06:00Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим
05:46Тактика на несколько результатов: Скоробогатов рассказал о козыре ВС РФ
05:33Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют
05:16В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?
05:02Россия не скрывает резервы от диванных аналитиков: эксперт ответил, почему не стоит ждать резкого прорыва
04:45"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо
04:31США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый
04:15Эксперт: в планах ВС РФ Харькова пока нет, но всё может измениться
04:00Экс-депутат Европарламента: причиной покушения на Фицо стала не политика
00:03В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
23:47Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
Лента новостейМолния