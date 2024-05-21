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Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют

Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют - 21.05.2024 Украина.ру

Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют

В Киеве царят панические настроения - оборона ВСУ сыплется как карточный домик, а "солдаты Зеленского", в том числе "элита" националистических формирований, в панике отступают и сдаются в плен. Об этом в статье “Спецоперация на минувшей неделе. Под Харьковом идут бои, противник пытается наносить ракетные удары”, рассказал ее автор Геннадий Алёхин

2024-05-21T05:33

2024-05-21T05:33

2024-05-21T05:33

харьков

россия

банковая

геннадий алехин

вооруженные силы украины

фронт

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В частности, это касается и Харьковского направления, на котором подразделения ВСУ либо бегут, либо сдаются в плен, как это делают мобилизованные 125-й бригады теробороны. При этом, в украинском генштабе отмечают, что на этом направлении сохраняется "сложная обстановка", а российские войска "имеют некоторый тактический успех".“Операция в Харьковской области важна не только с точки зрения формирования "санитарной зоны" в приграничье. Увеличив линию фронта, мы создали для противника ситуацию, в которой он вынужден оперировать имеющимися резервами. А значит ослаблять свои позиции на определенных участках. ВС РФ наносят удары сразу по нескольким направлениям, растягивая и истощая украинские резервы. После чего в том или ином месте наши подразделения осуществляют прорыв обороны”, - полагает Алехин.Результаты есть: сегодня ВСУ испытывают трудности и для запуска ракет в направлении Белгорода. Более того, с некоторых участков противник вовсе не может осуществлять залпы. Однако, как утверждает Алехин, теперь ВСУ в основном использую авиацию, продолжая наносить удары с воздуха. А украинские СМИ делают акцент, что это якобы упреждающий удар для предотвращения наступления противника на Казачью Лопань.Напомним, что также отказываются ехать под Харьков и саботируют приказы военачальников боевики из “Азова”* и “Правого сектора”*, объясняя это тем, что они осознают, что "сложат там свои буйные головы". В связи с этим более месяца назад командование "Правого сектора" заявило о расформировании.Отмечается, что данное решение принял лично главком ВСУ Александр Сырский. Однако с чем связаны подобные перемены, неизвестно, но это приведет к полному уничтожению военизированного объединения, отмечают эксперты.Один из боевиков националистической бригады утверждает, что после назначения Сырского главкомом, их поставили перед фактом, якобы они должны были выполнять только те функции, которые соответствуют должностному уровню.В командовании ПС также сообщили, что в бригаде работают многочисленные комиссии, а на командиров подразделений вероятно будут открыты уголовные дела за неисполнение боевых распоряжений.* - Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

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харьков, россия, банковая, геннадий алехин, вооруженные силы украины, фронт