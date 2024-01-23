https://ukraina.ru/20240123/1052850202.html

В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом

В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом - 23.01.2024 Украина.ру

В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом

В Крыму переселенка из Херсонской области угрожала российским военнослужащим расстрелом. Видео публикуют местные телеграм-каналы

2024-01-23T16:17

2024-01-23T16:17

2024-01-23T16:18

новости

россия

крым

саки (крым)

село

херсонская область

переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052849499_0:29:443:278_1920x0_80_0_0_38a37c763721be63a0aceacb28bd14e9.jpg

Телеграм-канал 7 января в селе Фрунзе Сакского района (вблизи Евпатории) в магазине "ДМ" женщина вступила в словесную перепалку с военнослужащими. Женщина была в нетрезвом состоянии. Она заявила, что придут ВСУ и всех "расстреляют". Видеозапись опубликовали авторы телеграм-канала "ЧП КРЫМ".На видео слышно, как военнослужащий спрашивает женщину, нормально ли она чувствует себя в Крыму в безопасности."Вас всех расстреляют, всех", - заявила женщина на украинском языке.Авторы канала уточнили, что с женщиной было двое маленьких детей. Как утверждается, женщина якобы переехала в Крым из Херсонской области."Паспорт России, материнский капитал, жилищный сертификат, выплаты на малолетних детей, чего еще не хватало? Острых ощущений? Теперь их гарантированно не избежать", - добавили авторы видео.

https://ukraina.ru/20240123/1052843375.html

россия

крым

саки (крым)

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, саки (крым), село, херсонская область, переселенцы