https://ukraina.ru/20240123/1052850202.html
В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом
В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом - 23.01.2024 Украина.ру
В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом
В Крыму переселенка из Херсонской области угрожала российским военнослужащим расстрелом. Видео публикуют местные телеграм-каналы
2024-01-23T16:17
2024-01-23T16:17
2024-01-23T16:18
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Телеграм-канал 7 января в селе Фрунзе Сакского района (вблизи Евпатории) в магазине "ДМ" женщина вступила в словесную перепалку с военнослужащими. Женщина была в нетрезвом состоянии. Она заявила, что придут ВСУ и всех "расстреляют". Видеозапись опубликовали авторы телеграм-канала "ЧП КРЫМ".На видео слышно, как военнослужащий спрашивает женщину, нормально ли она чувствует себя в Крыму в безопасности."Вас всех расстреляют, всех", - заявила женщина на украинском языке.Авторы канала уточнили, что с женщиной было двое маленьких детей. Как утверждается, женщина якобы переехала в Крым из Херсонской области."Паспорт России, материнский капитал, жилищный сертификат, выплаты на малолетних детей, чего еще не хватало? Острых ощущений? Теперь их гарантированно не избежать", - добавили авторы видео.
https://ukraina.ru/20240123/1052843375.html
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новости, россия, крым, саки (крым), село, херсонская область, переселенцы
Новости, Россия, Крым, Саки (Крым), село, Херсонская область, переселенцы
В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстрелом
16:17 23.01.2024 (обновлено: 16:18 23.01.2024)
В Крыму переселенка из Херсонской области угрожала российским военнослужащим расстрелом. Видео публикуют местные телеграм-каналы
7 января в селе Фрунзе Сакского района (вблизи Евпатории) в магазине "ДМ" женщина вступила в словесную перепалку с военнослужащими. Женщина была в нетрезвом состоянии. Она заявила, что придут ВСУ и всех "расстреляют". Видеозапись опубликовали
авторы телеграм-канала "ЧП КРЫМ".
На видео слышно, как военнослужащий спрашивает женщину, нормально ли она чувствует себя в Крыму в безопасности.
"Вас всех расстреляют, всех", - заявила женщина на украинском языке.
Авторы канала уточнили, что с женщиной было двое маленьких детей.
Как утверждается, женщина якобы переехала в Крым из Херсонской области.
"Паспорт России, материнский капитал, жилищный сертификат, выплаты на малолетних детей, чего еще не хватало? Острых ощущений? Теперь их гарантированно не избежать", - добавили авторы видео.