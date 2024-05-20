"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика - 20.05.2024 Украина.ру
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"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика
"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика - 20.05.2024 Украина.ру
"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика
На Украине обсуждают, как изменится жизнь при реализации закона об ужесточении мобилизации и как Зеленский будет управлять страной после 20 мая, когда истекают его президентские полномочия.
2024-05-20T00:14
2024-05-20T02:17
украина
россия
харьковская область
владимир зеленский
соскин
леонид кучма
верховная рада
вооруженные силы украины
офис президента
эксклюзив
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Конечно, обсуждают и ситуацию на линии боевого соприкосновения, а там хороших новостей от ВСУ нет. Продолжается наступление ВС РФ в Харьковской области.Вынужденный покинуть страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий в очередном выпуске своего видеоблога отметил - есть такие прогнозы, что с имеющимися силами ВС РФ могут наступать в течение месяца."Но никто абсолютно не скажет, сколько хватит сил у ВСУ для того, чтобы держать хотя бы какую-то мало-мальскую оборону", - сказал он.Надолго может и не хватить. Задача наступления ВС РФ не брать Харьков, но истощить оборону ВСУ, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, эта задача успешно выполняется. По его словам, на данный момент время играет не на Киев и не на помогающий Киеву Запад — "Украина не выигрывает".На территориях, подконтрольных киевскому режиму, продолжается призывная эпопея, 18 мая вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации. Новшеств много. В частности, начало работу новое мобильное приложение МО Украины "Резерв плюс", с помощью которого, как утверждают в украинском военном ведомстве, военнообязанные могут в электронном виде обновить свои данные без визита в ТЦК.Впрочем, как сообщил в эфире одного из ютуб-каналов украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, это приложение пока работает медленно. Он рассказал, что сам пытался зарегистрироваться в течение трех часов, но безуспешно. А по закону, если вас остановят на улице сотрудники ТЦК, то оправдания и объяснения о плохой работе программы не будут приняты.О сбоях в работе приложения для регистрации военнообязанных заявили и в МО Украины, там сообщили, что "команда исправляет ошибки", В военном ведомстве считают, что сбои связаны с большим количеством желающих зарегистрироваться, поступили "сотни тысяч запросов".Что до самой базы данных, то ее уже взломали украинские хакеры, отметил Снегирев, добавив: "это хорошо, что украинские хакеры взломали, а у вас есть гарантии, что ее уже не взломали точно так и российские хакеры?".По словам эксперта, в таком случае нет никаких гарантий, что данные 150 тысяч человек (по утверждению МО Украины, уже сейчас в приложении столько записей) не "утекли". Он предположил, что сообщение о взломе программы может быть "контролируемым", утечка информации была допущена для того, чтобы люди сами шли в ТЦК.Но идти в ТЦК желающих на самом деле мало. Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге рассказал о случаях насилия над предполагаемыми призывниками — в сети сейчас появляется много видеозаписей таких инцидентов. Он подчеркнул, что преследуемые украинские граждане имеют точно такие же права, как и те люди, которые нажимали кнопки в Верховной Раде, люди, которые "называются, типа, народные депутаты"."Сегодня называются, завтра не называются", - напомнил эксперт о неизбежных превратностях судьбы. Он предположил, что "еще больше ухудшится ситуация 20 мая, когда официально, по Конституции Украины, Зеленский полностью утратит полномочия президента".Теперь, по словам Соскина, даже Офис президента нельзя так называть, поскольку с 20 мая Зеленский — не президент, а просто частное лицо. Зеленский отменил выборы, ссылаясь на военное положение, которое сам же и продлевает. Это находит поддержку у Верховной Рады, полномочия которой заканчиваются в сентябре, обрисовал ситуацию Соскин.Эксперт подчеркнул, что "военное положение антиконституционно, никто по Конституции не должен выполнять преступные приказы". И напомнил, что согласно пятой статье Конституции Украины, народ осуществляет власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления."И эти органы не имеют права осуществлять узурпацию. Если узурпация идет, народ имеет право осуществляет восстановление своей власти путем проведения народных вече. Также по всем декларациям ООН, Европы и так далее, в случае захвата власти, диктатуры — народ имеет право на восстание", - заявил экс-советник Кучмы.Основания для этого есть. По словам политолога, сейчас на Украине фактически "установлен режим государственного рабства".Настроения украинцев заметно меняются. Офис президента провел закрытую социологию по мирному треку, выяснилось, что почти 49% опрошенных выступают за переговоры с Россией, чтобы остановить войну, информирует популярный телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП.Сообщается также, что при этом "резко возросло количество сторонников в Киевской/Черниговской/Сумской/Харьковской области, жители этих регионов боятся активного вторжения российской армии".О других политических и международных событиях , которые влияют га внутренную жизнь Украины читайте интервью Дмитрия Краснова: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, верховная рада, вооруженные силы украины, офис президента, эксклюзив
Украина, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Соскин, Леонид Кучма, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Эксклюзив

"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика

00:14 20.05.2024 (обновлено: 02:17 20.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают, как изменится жизнь при реализации закона об ужесточении мобилизации и как Зеленский будет управлять страной после 20 мая, когда истекают его президентские полномочия.
Конечно, обсуждают и ситуацию на линии боевого соприкосновения, а там хороших новостей от ВСУ нет. Продолжается наступление ВС РФ в Харьковской области.
Вынужденный покинуть страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий в очередном выпуске своего видеоблога отметил - есть такие прогнозы, что с имеющимися силами ВС РФ могут наступать в течение месяца.
"Но никто абсолютно не скажет, сколько хватит сил у ВСУ для того, чтобы держать хотя бы какую-то мало-мальскую оборону", - сказал он.
Надолго может и не хватить. Задача наступления ВС РФ не брать Харьков, но истощить оборону ВСУ, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, эта задача успешно выполняется. По его словам, на данный момент время играет не на Киев и не на помогающий Киеву Запад — "Украина не выигрывает".
На территориях, подконтрольных киевскому режиму, продолжается призывная эпопея, 18 мая вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации. Новшеств много. В частности, начало работу новое мобильное приложение МО Украины "Резерв плюс", с помощью которого, как утверждают в украинском военном ведомстве, военнообязанные могут в электронном виде обновить свои данные без визита в ТЦК.
Вчера, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
Впрочем, как сообщил в эфире одного из ютуб-каналов украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, это приложение пока работает медленно. Он рассказал, что сам пытался зарегистрироваться в течение трех часов, но безуспешно. А по закону, если вас остановят на улице сотрудники ТЦК, то оправдания и объяснения о плохой работе программы не будут приняты.
О сбоях в работе приложения для регистрации военнообязанных заявили и в МО Украины, там сообщили, что "команда исправляет ошибки", В военном ведомстве считают, что сбои связаны с большим количеством желающих зарегистрироваться, поступили "сотни тысяч запросов".
Что до самой базы данных, то ее уже взломали украинские хакеры, отметил Снегирев, добавив: "это хорошо, что украинские хакеры взломали, а у вас есть гарантии, что ее уже не взломали точно так и российские хакеры?".
По словам эксперта, в таком случае нет никаких гарантий, что данные 150 тысяч человек (по утверждению МО Украины, уже сейчас в приложении столько записей) не "утекли". Он предположил, что сообщение о взломе программы может быть "контролируемым", утечка информации была допущена для того, чтобы люди сами шли в ТЦК.
Но идти в ТЦК желающих на самом деле мало. Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге рассказал о случаях насилия над предполагаемыми призывниками — в сети сейчас появляется много видеозаписей таких инцидентов. Он подчеркнул, что преследуемые украинские граждане имеют точно такие же права, как и те люди, которые нажимали кнопки в Верховной Раде, люди, которые "называются, типа, народные депутаты".
"Сегодня называются, завтра не называются", - напомнил эксперт о неизбежных превратностях судьбы. Он предположил, что "еще больше ухудшится ситуация 20 мая, когда официально, по Конституции Украины, Зеленский полностью утратит полномочия президента".
Теперь, по словам Соскина, даже Офис президента нельзя так называть, поскольку с 20 мая Зеленский — не президент, а просто частное лицо. Зеленский отменил выборы, ссылаясь на военное положение, которое сам же и продлевает. Это находит поддержку у Верховной Рады, полномочия которой заканчиваются в сентябре, обрисовал ситуацию Соскин.
Эксперт подчеркнул, что "военное положение антиконституционно, никто по Конституции не должен выполнять преступные приказы". И напомнил, что согласно пятой статье Конституции Украины, народ осуществляет власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
"И эти органы не имеют права осуществлять узурпацию. Если узурпация идет, народ имеет право осуществляет восстановление своей власти путем проведения народных вече. Также по всем декларациям ООН, Европы и так далее, в случае захвата власти, диктатуры — народ имеет право на восстание", - заявил экс-советник Кучмы.
Основания для этого есть. По словам политолога, сейчас на Украине фактически "установлен режим государственного рабства".
Настроения украинцев заметно меняются. Офис президента провел закрытую социологию по мирному треку, выяснилось, что почти 49% опрошенных выступают за переговоры с Россией, чтобы остановить войну, информирует популярный телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП.
Сообщается также, что при этом "резко возросло количество сторонников в Киевской/Черниговской/Сумской/Харьковской области, жители этих регионов боятся активного вторжения российской армии".
О других политических и международных событиях , которые влияют га внутренную жизнь Украины читайте интервью Дмитрия Краснова: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
 
УкраинаРоссияХарьковская областьВладимир ЗеленскийСоскинЛеонид КучмаВерховная РадаВооруженные силы УкраиныОфис президентаЭксклюзив
 
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