"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском - 20.05.2024 Украина.ру
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"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском - 20.05.2024 Украина.ру
"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
Оборона ВСУ в Харьковской области построена по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T04:00
2024-05-20T04:00
новости
харьковская область
россия
сергей полетаев
оборона
пехота
всу
сво
вс рф
наступление
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Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российской линией обороной, рассказал специалист.В результате в Харьковской области ВС РФ зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления. Нужно отдельно объяснить, где у ВСУ располагаются основные оборонительные линии, добавил он.Если линия у Белого Колодезя (за Волчанском) еще как-то считывается со спутников, то с двумя линиями обороны ВСУ между Липцами вообще ничего не понятно. Слева начинается лесопарк, который тянется аж до Харькова, возможно там что-то "нарыли" ВСУ, отметил Полетаев.Есть еще один момент, который куда важнее самого строительства – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, какие существуют перспективы выхода к северным границам ДНР читайте в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
https://ukraina.ru/20240517/1055115016.html
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новости, харьковская область, россия, сергей полетаев , оборона, пехота, всу, сво, вс рф, наступление, укрепления
Новости, Харьковская область, Россия, Сергей Полетаев , оборона, пехота, ВСУ, СВО, ВС РФ, наступление, укрепления

"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском

04:00 20.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Оборона ВСУ в Харьковской области построена по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российской линией обороной, рассказал специалист.
В результате в Харьковской области ВС РФ зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления. Нужно отдельно объяснить, где у ВСУ располагаются основные оборонительные линии, добавил он.
Если линия у Белого Колодезя (за Волчанском) еще как-то считывается со спутников, то с двумя линиями обороны ВСУ между Липцами вообще ничего не понятно. Слева начинается лесопарк, который тянется аж до Харькова, возможно там что-то "нарыли" ВСУ, отметил Полетаев.
"В принципе, это логичная задумка. Все вписано в рельеф. Это оборона, построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Так что "Линией Суровикина" тут и не пахнет", - подчеркнул эксперт.
Есть еще один момент, который куда важнее самого строительства – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, какие существуют перспективы выхода к северным границам ДНР читайте в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
Виктор Кутырь интервью
17 мая, 04:49
Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье Даже если Россия возьмет Харьков и Сумы, это будет лишь тактическое продвижение. Стратегическое продвижение — это выход к Днепру. А победа — это полная и безоговорочная капитуляция Украины
 
НовостиХарьковская областьРоссияСергей ПолетаевоборонапехотаВСУСВОВС РФнаступлениеукрепления
 
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