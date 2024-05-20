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"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском

"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском - 20.05.2024 Украина.ру

"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском

Оборона ВСУ в Харьковской области построена по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T04:00

2024-05-20T04:00

2024-05-20T04:00

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Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российской линией обороной, рассказал специалист.В результате в Харьковской области ВС РФ зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления. Нужно отдельно объяснить, где у ВСУ располагаются основные оборонительные линии, добавил он.Если линия у Белого Колодезя (за Волчанском) еще как-то считывается со спутников, то с двумя линиями обороны ВСУ между Липцами вообще ничего не понятно. Слева начинается лесопарк, который тянется аж до Харькова, возможно там что-то "нарыли" ВСУ, отметил Полетаев.Есть еще один момент, который куда важнее самого строительства – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, какие существуют перспективы выхода к северным границам ДНР читайте в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников

https://ukraina.ru/20240517/1055115016.html

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новости, харьковская область, россия, сергей полетаев , оборона, пехота, всу, сво, вс рф, наступление, укрепления