"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
Оборона ВСУ в Харьковской области построена по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Задача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российской линией обороной, рассказал специалист.
В результате в Харьковской области ВС РФ зашли в предполье, фактически, не встретив сопротивления. Нужно отдельно объяснить, где у ВСУ располагаются основные оборонительные линии, добавил он.
Если линия у Белого Колодезя (за Волчанском) еще как-то считывается со спутников, то с двумя линиями обороны ВСУ между Липцами вообще ничего не понятно. Слева начинается лесопарк, который тянется аж до Харькова, возможно там что-то "нарыли" ВСУ, отметил Полетаев.
"В принципе, это логичная задумка. Все вписано в рельеф. Это оборона, построенная по уставам. Но она не везде была достроена. В интернете публикуются фотографии с кучей сваленных стройматериалов, не поставленных "зубов дракона" и не дорытых окопов. Так что "Линией Суровикина" тут и не пахнет", - подчеркнул эксперт.
Есть еще один момент, который куда важнее самого строительства – пехотное заполнение защитных сооружений. Самая непрошибаемая оборона невозможна без людей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, какие существуют перспективы выхода к северным границам ДНР читайте в интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17 мая, 04:49Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье Даже если Россия возьмет Харьков и Сумы, это будет лишь тактическое продвижение. Стратегическое продвижение — это выход к Днепру. А победа — это полная и безоговорочная капитуляция Украины