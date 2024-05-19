Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона - 19.05.2024 Украина.ру
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Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона
Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона - 19.05.2024 Украина.ру
Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона
Вашингтон требует от Киева усилить мобилизацию "до последнего украинца", обещая увеличить поток вооружений ближе к июлю. Но к тому моменту необходимость в этой помощи может попросту отпасть, и коррупция этому сильно поспособствует, считает политолог Малек Дудаков
2024-05-19T04:00
2024-05-19T04:00
новости
малек дудаков
деньги
пентагон
украина.ру
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Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуПримерно неделю назад президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутИ действительно, сразу после того, как Байден поставил подпись, СМИ заполонили новости об активном продвижении ВС РФ на Харьковском направлении. За несколько дней российские военные денацифицировали села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная , Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Бугроватку и Лукоянцы, а также Работино на линии фронта в Запорожской области.На фоне продвижения ВС РФ увеличилось и число сообщений о недовольстве в украинских рядах отсутствием обещанных ранее укреплений для ВСУ, например, в Волчанске. Французы выяснили, что Волчанск "голый"Свое негодование по поводу отсутствия укреплений высказал и командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Харьковской области Денис Ярославский. Он сравнил обстановку, в которой оказались вэсэушники в этом городе, с той, что складывалась в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, освобожденном Россией в мае прошлого года."Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком", - пожаловался Ярославский."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском
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новости, малек дудаков, деньги, пентагон, украина.ру
Новости, Малек Дудаков, деньги, Пентагон, Украина.ру

Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона

04:00 19.05.2024
 
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
В Днепропетровске третий раз за месяц оскверняют мемориал ВСУшников
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Вашингтон требует от Киева усилить мобилизацию "до последнего украинца", обещая увеличить поток вооружений ближе к июлю. Но к тому моменту необходимость в этой помощи может попросту отпасть, и коррупция этому сильно поспособствует, считает политолог Малек Дудаков
"В самом Киеве усиливается грызня с поиском виновных в разворовывании денег на укрепления, которых под Харьковом просто не оказалось. Счётная палата США ещё в марте уличила Украину в непрозрачном осваивании бюджетов", - сказал Дудаков.
Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
Примерно неделю назад президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.
Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
И действительно, сразу после того, как Байден поставил подпись, СМИ заполонили новости об активном продвижении ВС РФ на Харьковском направлении. За несколько дней российские военные денацифицировали села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная , Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Бугроватку и Лукоянцы, а также Работино на линии фронта в Запорожской области.
На фоне продвижения ВС РФ увеличилось и число сообщений о недовольстве в украинских рядах отсутствием обещанных ранее укреплений для ВСУ, например, в Волчанске.
Французы выяснили, что Волчанск "голый"
Свое негодование по поводу отсутствия укреплений высказал и командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Харьковской области Денис Ярославский. Он сравнил обстановку, в которой оказались вэсэушники в этом городе, с той, что складывалась в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, освобожденном Россией в мае прошлого года.
"Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком", - пожаловался Ярославский.
"Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском
 
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