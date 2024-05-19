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Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона

Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона - 19.05.2024 Украина.ру

Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона

Вашингтон требует от Киева усилить мобилизацию "до последнего украинца", обещая увеличить поток вооружений ближе к июлю. Но к тому моменту необходимость в этой помощи может попросту отпасть, и коррупция этому сильно поспособствует, считает политолог Малек Дудаков

2024-05-19T04:00

2024-05-19T04:00

2024-05-19T04:00

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малек дудаков

деньги

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Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуПримерно неделю назад президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутИ действительно, сразу после того, как Байден поставил подпись, СМИ заполонили новости об активном продвижении ВС РФ на Харьковском направлении. За несколько дней российские военные денацифицировали села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная , Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Бугроватку и Лукоянцы, а также Работино на линии фронта в Запорожской области.На фоне продвижения ВС РФ увеличилось и число сообщений о недовольстве в украинских рядах отсутствием обещанных ранее укреплений для ВСУ, например, в Волчанске. Французы выяснили, что Волчанск "голый"Свое негодование по поводу отсутствия укреплений высказал и командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Харьковской области Денис Ярославский. Он сравнил обстановку, в которой оказались вэсэушники в этом городе, с той, что складывалась в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, освобожденном Россией в мае прошлого года."Там должны были быть минные поля. За два года могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа. Россияне просто зашли пешком", - пожаловался Ярославский."Россияне просто зашли пешком": украинский командир сравнил Волчанск с Артемовском

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, малек дудаков, деньги, пентагон, украина.ру