"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО - 18.05.2024 Украина.ру
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"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО - 18.05.2024 Украина.ру
"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
Тема СВО точно поднималась в разговоре президентов России и Китая. Хотя, для Пекина война двух славянских народов на территории Европы ─ вещь не очень близкая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-05-18T04:40
2024-05-18T04:40
китай
россия
пекин
владимир путин
сво
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Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев отметил, что украинский конфликт — один из ключевых моментов обсуждения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем."Китай себя позиционирует как нейтральное государство. Его план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта", - добавил китаист.Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дняПро военно-политическое сотрудничество России и Китая в интервью изданию Украина.ру высказался политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. "У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.Полный текст интервью Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си читайте на сайте Украина.ру.
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китай, россия, пекин, владимир путин, сво
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, СВО

"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО

04:40 18.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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Читать в
Тема СВО точно поднималась в разговоре президентов России и Китая. Хотя, для Пекина война двух славянских народов на территории Европы ─ вещь не очень близкая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

"Скорее всего, говорили о корейском варианте заморозки. Все этого хотят. Потому что сегодня никакого бэкграунда для мирного плана нет. А заморозка возможна — чтобы перестали гибнуть люди, чтобы торговые отношения стран вернулись в эффективное русло и восстановились хоть как-то порушенные социальные связи", - заявил политолог.

Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев отметил, что украинский конфликт — один из ключевых моментов обсуждения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.
"Китай себя позиционирует как нейтральное государство. Его план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта", - добавил китаист.
Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
Про военно-политическое сотрудничество России и Китая в интервью изданию Украина.ру высказался политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.
Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
Си и Путин
Вчера, 03:54
Китай для России — верный друг и мирный соседТретий за три года визит Путина в Китай подтверждает прочность союза Китая и России, за которым неотступно следует тень противостояния — глобальная игра Китая и США. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу визита Президента Путина в КНР
В среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.
В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.
Полный текст интервью Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си читайте на сайте Украина.ру.
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСВО
 
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