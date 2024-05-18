https://ukraina.ru/20240518/1055129250.html
"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО - 18.05.2024 Украина.ру
"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
Тема СВО точно поднималась в разговоре президентов России и Китая. Хотя, для Пекина война двух славянских народов на территории Европы ─ вещь не очень близкая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-05-18T04:40
2024-05-18T04:40
2024-05-18T04:40
китай
россия
пекин
владимир путин
сво
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Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев отметил, что украинский конфликт — один из ключевых моментов обсуждения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем."Китай себя позиционирует как нейтральное государство. Его план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта", - добавил китаист.Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дняПро военно-политическое сотрудничество России и Китая в интервью изданию Украина.ру высказался политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. "У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыВ среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.Полный текст интервью Жидкий газ на лед. Грег Вайнер о том, что может предложить Путин и принять Си читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, россия, пекин, владимир путин, сво
"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
Тема СВО точно поднималась в разговоре президентов России и Китая. Хотя, для Пекина война двух славянских народов на территории Европы ─ вещь не очень близкая. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
"Скорее всего, говорили о корейском варианте заморозки. Все этого хотят. Потому что сегодня никакого бэкграунда для мирного плана нет. А заморозка возможна — чтобы перестали гибнуть люди, чтобы торговые отношения стран вернулись в эффективное русло и восстановились хоть как-то порушенные социальные связи", - заявил политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру китаист, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук Андрей Карнеев отметил, что украинский конфликт — один из ключевых моментов обсуждения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.
"Китай себя позиционирует как нейтральное государство. Его план мирного урегулирования основывается именно на этом. Китайцы постоянно просят зарубежную общественность исходить из того, что Пекин не участник, не инициатор конфликта", - добавил китаист.
Про военно-политическое сотрудничество России и Китая в интервью изданию Украина.ру высказался политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"У России и Китая масса двусторонних соглашений в разных сферах, но у нас нет соглашения или договора о ком-то военно-политическом союзе. При этом ни Москва, ни Пекин этого не скрывают — они рассматривают свое стратегическое партнерство, в том числе и как военно-политический союз, направленный на защиту от посягательств на их суверенные интересы", - считает Ищенко.
В среду, 15 мая, Владимир Путин совершил первый зарубежный визит после инаугурации в Китай. По результатам визита было подписано десять соглашений.
В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин после инаугурации совершил свой первый визит в должности в Москву.