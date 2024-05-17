"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев
Даже если ВС РФ начнут продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где на границе "куролесили" запрещенные террористические организации, не нужно ожидать там глубоких танковых прорывов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если оборонительные укрепления, которые ВСУ накопали в районе Липцев достроены и в них будет пехотное наполнение, то обойти их не получится. Полевые укрепления строятся так, чтобы была система перекрестного огня из различных опорных пунктов, рассказал эксперт.
"В этом случае их придется штурмовать. Я не знаю, насколько это будет тяжело. Теоретически их можно было бы обойти, если бы мы открыли новое направление. Но мы не видим глубоких и стремительных прорывов", - добавил эксперт.
Даже если ВС РФ начнут продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где на российской границе "куролесили" запрещенные террористические организации, не нужно ожидать ситуацию первых дней СВО, когда туда глубоко заезжали танковые колонны, заключил собеседник издания.
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