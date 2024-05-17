"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев - 17.05.2024 Украина.ру
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"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев
"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев - 17.05.2024 Украина.ру
"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев
Даже если ВС РФ начнут продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где на границе "куролесили" запрещенные террористические организации, не нужно ожидать там глубоких танковых прорывов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-17T02:40
2024-05-17T02:40
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Если оборонительные укрепления, которые ВСУ накопали в районе Липцев достроены и в них будет пехотное наполнение, то обойти их не получится. Полевые укрепления строятся так, чтобы была система перекрестного огня из различных опорных пунктов, рассказал эксперт.Даже если ВС РФ начнут продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где на российской границе "куролесили" запрещенные террористические организации, не нужно ожидать ситуацию первых дней СВО, когда туда глубоко заезжали танковые колонны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как реагируют европейцы на рост правопопулистских настроений читайте в интервью Дмитрия Краснова: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
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новости, россия, сумская область, курская область, сергей полетаев , вс рф, сво, харьковская область, оборона, всу
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, Сергей Полетаев , ВС РФ, СВО, Харьковская область, оборона, ВСУ

"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев

02:40 17.05.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости
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Даже если ВС РФ начнут продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где на границе "куролесили" запрещенные террористические организации, не нужно ожидать там глубоких танковых прорывов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Если оборонительные укрепления, которые ВСУ накопали в районе Липцев достроены и в них будет пехотное наполнение, то обойти их не получится. Полевые укрепления строятся так, чтобы была система перекрестного огня из различных опорных пунктов, рассказал эксперт.
"В этом случае их придется штурмовать. Я не знаю, насколько это будет тяжело. Теоретически их можно было бы обойти, если бы мы открыли новое направление. Но мы не видим глубоких и стремительных прорывов", - добавил эксперт.
Даже если ВС РФ начнут продвижение в Сумской области от того же Теткино (Курская область), где на российской границе "куролесили" запрещенные террористические организации, не нужно ожидать ситуацию первых дней СВО, когда туда глубоко заезжали танковые колонны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как реагируют европейцы на рост правопопулистских настроений читайте в интервью Дмитрия Краснова: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 19:00
Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза".
 
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