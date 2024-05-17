"Или придется штурмовать": Сергей Полетаев раскрыл, каким способом можно обойти ВСУ в районе Липцев

Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"

Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза".