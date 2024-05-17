https://ukraina.ru/20240517/1055116484.html

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО - 17.05.2024 Украина.ру

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО

После взятия Волчанска транспортное значение Купянска нивелируется. Есть еще огромная территория, на которую можно зайти из России со стороны города Валуйки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-05-17T02:50

2024-05-17T02:50

2024-05-17T02:50

новости

россия

купянск

олег измайлов

авдеевка

всу

нато

харьков

харьковская область

север

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053329192_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_f0af059445c83512bd4df1bcf8edb8c1.jpg

Ранее стало известно, что российские войска освободили Нетайлово и Уманское, село между Авдеевкой и Красноармейском (Покровском). Частично можно сказать, что эти успехи ─ следствие продвижения ВС РФ на севере Харьковской области, рассказал эксперт.Под Харьковом ведь ВСУ нужны не любые части, а те, которые можно бросить в бой, иначе они бы кинули на это направление резервистов. Поэтому они снимают части из-под Часова Яра и Купянска, добавил он.Вероятно, что упорное удержание ВСУ маленьких городков, того же Волчанска с 17 тысячами населения, должно затянуть время до июня, когда пройдет встреча глав Минобороны стран НАТО, на которой могут быть приняты не очень приятные для России решения, подчеркнул журналист.Например, по поводу более активного участия отдельных стран НАТО в украинском военном конфликте. То есть официальной отправкой инструкторов, или не официальной – "отпускников", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, когда ВС РФ освободят населенные пункты Липцы и Волчанск читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ

https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html

россия

купянск

авдеевка

харьков

харьковская область

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, олег измайлов, авдеевка, всу, нато, харьков, харьковская область, север, часов яр, наступление, сво