Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО - 17.05.2024 Украина.ру
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Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО
Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО - 17.05.2024 Украина.ру
Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО
После взятия Волчанска транспортное значение Купянска нивелируется. Есть еще огромная территория, на которую можно зайти из России со стороны города Валуйки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-05-17T02:50
2024-05-17T02:50
новости
россия
купянск
олег измайлов
авдеевка
всу
нато
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харьковская область
север
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Ранее стало известно, что российские войска освободили Нетайлово и Уманское, село между Авдеевкой и Красноармейском (Покровском). Частично можно сказать, что эти успехи ─ следствие продвижения ВС РФ на севере Харьковской области, рассказал эксперт.Под Харьковом ведь ВСУ нужны не любые части, а те, которые можно бросить в бой, иначе они бы кинули на это направление резервистов. Поэтому они снимают части из-под Часова Яра и Купянска, добавил он.Вероятно, что упорное удержание ВСУ маленьких городков, того же Волчанска с 17 тысячами населения, должно затянуть время до июня, когда пройдет встреча глав Минобороны стран НАТО, на которой могут быть приняты не очень приятные для России решения, подчеркнул журналист.Например, по поводу более активного участия отдельных стран НАТО в украинском военном конфликте. То есть официальной отправкой инструкторов, или не официальной – "отпускников", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, когда ВС РФ освободят населенные пункты Липцы и Волчанск читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html
россия
купянск
авдеевка
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новости, россия, купянск, олег измайлов, авдеевка, всу, нато, харьков, харьковская область, север, часов яр, наступление, сво
Новости, Россия, Купянск, Олег Измайлов, Авдеевка, ВСУ, НАТО, Харьков, Харьковская область, север, Часов Яр, наступление, СВО

Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ вцепились в Волчанск, ожидая важного решения со стороны НАТО

02:50 17.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После взятия Волчанска транспортное значение Купянска нивелируется. Есть еще огромная территория, на которую можно зайти из России со стороны города Валуйки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Ранее стало известно, что российские войска освободили Нетайлово и Уманское, село между Авдеевкой и Красноармейском (Покровском). Частично можно сказать, что эти успехи ─ следствие продвижения ВС РФ на севере Харьковской области, рассказал эксперт.
Под Харьковом ведь ВСУ нужны не любые части, а те, которые можно бросить в бой, иначе они бы кинули на это направление резервистов. Поэтому они снимают части из-под Часова Яра и Купянска, добавил он.
"После взятия Волчанска транспортное значение Купянска нивелируется. Есть еще огромная территория, на которую можно зайти из России со стороны города Валуйки, то есть повторить 2022 год", - отметил Измайлов.
Вероятно, что упорное удержание ВСУ маленьких городков, того же Волчанска с 17 тысячами населения, должно затянуть время до июня, когда пройдет встреча глав Минобороны стран НАТО, на которой могут быть приняты не очень приятные для России решения, подчеркнул журналист.
Например, по поводу более активного участия отдельных стран НАТО в украинском военном конфликте. То есть официальной отправкой инструкторов, или не официальной – "отпускников", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.ру
О том, что произойдет, когда ВС РФ освободят населенные пункты Липцы и Волчанск читайте в интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
Сергей Полетаев интервью
Вчера, 04:40
Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами
 
НовостиРоссияКупянскОлег ИзмайловАвдеевкаВСУНАТОХарьковХарьковская областьсеверЧасов ЯрнаступлениеСВО
 
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