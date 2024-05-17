ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия - 17.05.2024 Украина.ру
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ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия
ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия - 17.05.2024 Украина.ру
ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия
Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, или даже Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-05-17T03:50
2024-05-17T03:50
новости
харьков
россия
чугуев
олег измайлов
наступление
харьковская область
сумская область
черниговская область
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Можно предположить, что сейчас ВС РФ стремятся расшатать весь монолит украинской обороны на востоке. Сначала взяли Авдеевку, потом был удар по Красногоровке и наступление на Часов Яр и еще более внезапное наступление на Волчанск, рассказал эксперт.Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков, добавил журналист.Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, как будет создаваться буферная зона в Харьковской области читайте в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html
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россия
чугуев
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новости, харьков, россия, чугуев, олег измайлов, наступление, харьковская область, сумская область, черниговская область, херсонская область, оборона, всу
Новости, Харьков, Россия, Чугуев, Олег Измайлов, наступление, Харьковская область, Сумская область, Черниговская область, Херсонская область, оборона, ВСУ

ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия

03:50 17.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, или даже Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Можно предположить, что сейчас ВС РФ стремятся расшатать весь монолит украинской обороны на востоке. Сначала взяли Авдеевку, потом был удар по Красногоровке и наступление на Часов Яр и еще более внезапное наступление на Волчанск, рассказал эксперт.
Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков, добавил журналист.
"Бросят [ВСУ] все войска на Волчанск ─ Россия ударит, к примеру, на Красноармейск с выходом на Днепропетровск, окружая запорожскую группировку. Это, конечно, из области фантастических предположений, но это пока. На войне все возможно", - предположил Измайлов.
Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.ру
О том, как будет создаваться буферная зона в Харьковской области читайте в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
Сергей Полетаев интервью
Вчера, 04:40
Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами
 
НовостиХарьковРоссияЧугуевОлег ИзмайловнаступлениеХарьковская областьСумская областьЧерниговская областьХерсонская областьоборонаВСУ
 
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