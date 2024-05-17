https://ukraina.ru/20240517/1055115909.html

ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия

ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия - 17.05.2024 Украина.ру

ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия

Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, или даже Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-05-17T03:50

2024-05-17T03:50

2024-05-17T03:50

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Можно предположить, что сейчас ВС РФ стремятся расшатать весь монолит украинской обороны на востоке. Сначала взяли Авдеевку, потом был удар по Красногоровке и наступление на Часов Яр и еще более внезапное наступление на Волчанск, рассказал эксперт.Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков, добавил журналист.Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.руО том, как будет создаваться буферная зона в Харьковской области читайте в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска

https://ukraina.ru/20240516/1055087971.html

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