ВСУ загнали в цугцванг: военный эксперт рассказал, где еще может внезапно ударить российская армия
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, или даже Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Можно предположить, что сейчас ВС РФ стремятся расшатать весь монолит украинской обороны на востоке. Сначала взяли Авдеевку, потом был удар по Красногоровке и наступление на Часов Яр и еще более внезапное наступление на Волчанск, рассказал эксперт.
Украинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Если ВСУ не бросят силы на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков, добавил журналист.
"Бросят [ВСУ] все войска на Волчанск ─ Россия ударит, к примеру, на Красноармейск с выходом на Днепропетровск, окружая запорожскую группировку. Это, конечно, из области фантастических предположений, но это пока. На войне все возможно", - предположил Измайлов.
Если ВСУ упрутся в Харьковской области, удар последует в Сумской, Черниговской области и Херсоне. Пусть малыми силами, но эти удары работают на снижение обороноспособности и психологической стойкости ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников читайте на сайте Украина.ру
О том, как будет создаваться буферная зона в Харьковской области читайте в интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
Вчера, 04:40Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами