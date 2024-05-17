Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ - 17.05.2024 Украина.ру
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Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ
Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ - 17.05.2024 Украина.ру
Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ
За все успехи и неудачи Генштаба несет ответственность и министр обороны, поэтому чаще всего происходят и последующие перестановки внутри ведомства. То же самое может быть и после назначения главы Минобороны Андрея Белоусова. Такое мнение высказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-05-17T03:00
2024-05-17T03:00
андрей белоусов
минобороны
россия
владимир путин
генштаб
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Белоусов использует свой опыт работы во благо ведомства."Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Он сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются. Он поймет, все ли чиновники Минобороны работают во благо страны. От кого-то он просто избавится, а кем-то займутся компетентные органы. И этот процесс уже идет", - подчеркнул Перенджиев.Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОВ конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин отстранил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства и предложил назначить на это место Андрея Белоусова.Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки читайте на сайте Украина.ру.
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андрей белоусов, минобороны, россия, владимир путин, генштаб
Андрей Белоусов, Минобороны, Россия, Владимир Путин, Генштаб

Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ

03:00 17.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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За все успехи и неудачи Генштаба несет ответственность и министр обороны, поэтому чаще всего происходят и последующие перестановки внутри ведомства. То же самое может быть и после назначения главы Минобороны Андрея Белоусова. Такое мнение высказал политтехнолог Евгений Ющук
"Обычно при смене главного лица в министерстве, когда приходит новый человек, меняется и остальной состав. Поэтому смею предположить, что может произойти и перестановка лиц в Генеральном штабе", - заявил Ющук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Белоусов использует свой опыт работы во благо ведомства.
"Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Он сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются. Он поймет, все ли чиновники Минобороны работают во благо страны. От кого-то он просто избавится, а кем-то займутся компетентные органы. И этот процесс уже идет", - подчеркнул Перенджиев.
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Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороныВсе поставленные задачи новый глава Минобороны Белоусов будет решать за счет опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин отстранил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства и предложил назначить на это место Андрея Белоусова.
Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки читайте на сайте Украина.ру.
 
Андрей БелоусовМинобороныРоссияВладимир ПутинГенштаб
 
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