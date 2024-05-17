https://ukraina.ru/20240517/1055105249.html

Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ

Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ - 17.05.2024 Украина.ру

Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ

За все успехи и неудачи Генштаба несет ответственность и министр обороны, поэтому чаще всего происходят и последующие перестановки внутри ведомства. То же самое может быть и после назначения главы Минобороны Андрея Белоусова. Такое мнение высказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-05-17T03:00

2024-05-17T03:00

2024-05-17T03:00

андрей белоусов

минобороны

россия

владимир путин

генштаб

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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Белоусов использует свой опыт работы во благо ведомства."Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Он сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются. Он поймет, все ли чиновники Минобороны работают во благо страны. От кого-то он просто избавится, а кем-то займутся компетентные органы. И этот процесс уже идет", - подчеркнул Перенджиев.Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОВ конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин отстранил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства и предложил назначить на это место Андрея Белоусова.Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки читайте на сайте Украина.ру.

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андрей белоусов, минобороны, россия, владимир путин, генштаб