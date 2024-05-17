Ющук: смена министра обороны - не последняя перестановка в Минобороны и в Генштабе РФ
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
За все успехи и неудачи Генштаба несет ответственность и министр обороны, поэтому чаще всего происходят и последующие перестановки внутри ведомства. То же самое может быть и после назначения главы Минобороны Андрея Белоусова. Такое мнение высказал политтехнолог Евгений Ющук
"Обычно при смене главного лица в министерстве, когда приходит новый человек, меняется и остальной состав. Поэтому смею предположить, что может произойти и перестановка лиц в Генеральном штабе", - заявил Ющук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Белоусов использует свой опыт работы во благо ведомства.
"Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Он сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются. Он поймет, все ли чиновники Минобороны работают во благо страны. От кого-то он просто избавится, а кем-то займутся компетентные органы. И этот процесс уже идет", - подчеркнул Перенджиев.
Вчера, 05:50Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороныВсе поставленные задачи новый глава Минобороны Белоусов будет решать за счет опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин отстранил Сергея Шойгу от должности главы военного ведомства и предложил назначить на это место Андрея Белоусова.
Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.
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