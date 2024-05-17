https://ukraina.ru/20240517/1055096013.html

Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины

Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины - 17.05.2024 Украина.ру

Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины

Раньше Харьков был процветающим городом, а теперь он становится логистическим тупиком для Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-05-17T05:10

2024-05-17T05:10

2024-05-17T05:10

белгород

харьков

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/20/1021952060_0:173:1024:749_1920x0_80_0_0_8788cb8403680cc0a50c95716eece206.jpg

Также в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный заявил, что Харьков – это мощный транспортный узел ВСУ, его освобождение не только навредит Киеву, но и позволит российским военным уничтожать большее количество украинской артиллерии, не давая ей обстреливать Белгородскую область.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что российской армии необходимо отодвинуть от границ России силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска.Липовой также добавил, что наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима.Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаПохожеемнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода, избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино", - заявил Онуфриенко.Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в КупянскеПо поводу продвижения ВС РФ на Харьковском направлении в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.По его мнению, Россия должна была вновь вернуться на территории Харьковского направления. Вооруженные силы РФ гонят силы ВСУ дальше на запад, в сторону Харькова, занимая новые опорные и населенные пункты.Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" СумыПродвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240516/1055074474.html

белгород

харьков

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белгород, харьков, украина, россия