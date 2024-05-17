https://ukraina.ru/20240517/1055096013.html
Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины
Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины - 17.05.2024 Украина.ру
Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины
Раньше Харьков был процветающим городом, а теперь он становится логистическим тупиком для Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-05-17T05:10
2024-05-17T05:10
2024-05-17T05:10
белгород
харьков
украина
россия
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Также в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный заявил, что Харьков – это мощный транспортный узел ВСУ, его освобождение не только навредит Киеву, но и позволит российским военным уничтожать большее количество украинской артиллерии, не давая ей обстреливать Белгородскую область.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что российской армии необходимо отодвинуть от границ России силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска.Липовой также добавил, что наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима.Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаПохожеемнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода, избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино", - заявил Онуфриенко.Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в КупянскеПо поводу продвижения ВС РФ на Харьковском направлении в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.По его мнению, Россия должна была вновь вернуться на территории Харьковского направления. Вооруженные силы РФ гонят силы ВСУ дальше на запад, в сторону Харькова, занимая новые опорные и населенные пункты.Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" СумыПродвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240516/1055074474.html
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белгород, харьков, украина, россия
Загнивать: Ющук предложил России оставить Харьков на шее у Украины
Раньше Харьков был процветающим городом, а теперь он становится логистическим тупиком для Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук
"Если у нас цель — снизить обстрел Белгорода, необходимо отодвигать войска противника от наших границ, а не Харьков брать. Может быть, наоборот, нужно оставить город на шее у Украины — загнивать потихоньку. Он же был процветающим транзитным и промышленным городом, а теперь логистическим тупиком становится для Украины — сам развалится рано или поздно", - добавил Ющук.
Также в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный заявил, что Харьков – это мощный транспортный узел ВСУ, его освобождение не только навредит Киеву, но и позволит российским военным уничтожать большее количество украинской артиллерии, не давая ей обстреливать Белгородскую область.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что российской армии необходимо отодвинуть от границ России силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска.
Липовой также добавил, что наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима.
Похожеемнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
"Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода, избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино", - заявил Онуфриенко.
По поводу продвижения ВС РФ на Харьковском направлении в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.
По его мнению, Россия должна была вновь вернуться на территории Харьковского направления. Вооруженные силы РФ гонят силы ВСУ дальше на запад, в сторону Харькова, занимая новые опорные и населенные пункты.
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.