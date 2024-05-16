Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо - 16.05.2024 Украина.ру
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Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо
Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо - 16.05.2024 Украина.ру
Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо
Супругой подозреваемого в нападении на словацкого премьера Роберта Фицо оказалась беженка из Украины, которая агитировала супруга мстить пророссийскому политику, выступавшему против предоставления военной помощи Киеву
2024-05-16T14:07
2024-05-16T14:10
новости
словакия
украина
роберт фицо
киев
армен гаспарян
общественная палата
теракт
покушение
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Накануне телеканал JOJ сообщал, что супругу 71-летнего писателя Юрая Цинтулы задержала полиция. Она пыталась прятать свое лицо и закрывала его газетами. Напомним, 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, в него стреляли. Уточнялось, что террористический акт был исполнен по политическим мотивам. На следующий день после покушения министр обороны Словакии сообщил, что состояние Фицо стабилизировали, но его положение остается серьезным.Издание "Украина.ру" писало, как киевский режим может быть связан с этим происшествием.
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новости, словакия, украина, роберт фицо, киев, армен гаспарян, общественная палата, теракт, покушение
Новости, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Киев, Армен Гаспарян, общественная палата, теракт, покушение

Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо

14:07 16.05.2024 (обновлено: 14:10 16.05.2024)
 
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України /Telegram
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України /Telegram
Читать в
Супругой подозреваемого в нападении на словацкого премьера Роберта Фицо оказалась беженка из Украины, которая агитировала супруга мстить пророссийскому политику, выступавшему против предоставления военной помощи Киеву
"В Словакии арестована жена (прим. ред. – писателя Юрая) Цинтулы, покушавшегося на (премьера Словакии Роберта) Фицо. Дальше начинается прекрасное: она - беженка с Украины и обрабатывала и без того отменно еб**о мужа на СУГС (нацистский украинский лозунг) вприпрыжку", - сказано в телеграм-канале члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна.
Накануне телеканал JOJ сообщал, что супругу 71-летнего писателя Юрая Цинтулы задержала полиция. Она пыталась прятать свое лицо и закрывала его газетами.
Напомним, 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, в него стреляли. Уточнялось, что террористический акт был исполнен по политическим мотивам.
На следующий день после покушения министр обороны Словакии сообщил, что состояние Фицо стабилизировали, но его положение остается серьезным.
Издание "Украина.ру" писало, как киевский режим может быть связан с этим происшествием.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 18:29
Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политикуВ Словакии произошел политический теракт со знаковыми последствиями для будущего Европы. Во время выездного заседания словацкого правительства неизвестный стрелял в премьер-министра этой страны Роберта Фицо.
 
НовостиСловакияУкраинаРоберт ФицоКиевАрмен Гаспарянобщественная палататерактпокушение
 
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