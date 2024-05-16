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Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо

Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо - 16.05.2024 Украина.ру

Найден украинский след в покушении на жизнь премьера Словакии Фицо

Супругой подозреваемого в нападении на словацкого премьера Роберта Фицо оказалась беженка из Украины, которая агитировала супруга мстить пророссийскому политику, выступавшему против предоставления военной помощи Киеву

2024-05-16T14:07

2024-05-16T14:07

2024-05-16T14:10

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покушение

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Накануне телеканал JOJ сообщал, что супругу 71-летнего писателя Юрая Цинтулы задержала полиция. Она пыталась прятать свое лицо и закрывала его газетами. Напомним, 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, в него стреляли. Уточнялось, что террористический акт был исполнен по политическим мотивам. На следующий день после покушения министр обороны Словакии сообщил, что состояние Фицо стабилизировали, но его положение остается серьезным.Издание "Украина.ру" писало, как киевский режим может быть связан с этим происшествием.

https://ukraina.ru/20240515/1055086422.html

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новости, словакия, украина, роберт фицо, киев, армен гаспарян, общественная палата, теракт, покушение