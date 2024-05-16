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"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину
"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину - 16.05.2024 Украина.ру
"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину
В отношении Украины страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-05-16T03:10
2024-05-16T03:10
2024-05-16T03:10
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Власти Литвы ранее заявили, что республика направит войска на Украину с учебной миссией. В Вильнюсе также выразили уверенность, что Россия не будет применять против них ядерное оружие, поскольку радиация пойдет на восток.Нынешнее военно-политическое руководство Прибалтики напоминает "маленьких и очень злых собак". Если большая собака ведет себя спокойно, то маленькая постоянно лает, отметил эксперт.Понятно, что у прибалтов большие амбиции. И дело даже не в том, готовы ли они воевать и боятся ли они российского ядерного оружия, это лишь попытка напустить как можно больше "тумана". Все объясняется очень просто, рассказал политолог.Страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей "героической борьбе". Чтобы потом созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором" и требовать денег. Они хотят действовать также, как и киевский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055068956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, прибалтика, россия, александр перенджиев, нато, война, деньги, ядерное оружие, литва, латвия, эстония
Новости, Украина, Прибалтика, Россия, Александр Перенджиев, НАТО, война, деньги, Ядерное оружие, Литва, Латвия, Эстония
"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину
В отношении Украины страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Власти Литвы ранее заявили, что республика направит войска на Украину с учебной миссией. В Вильнюсе также выразили уверенность, что Россия не будет применять против них ядерное оружие, поскольку радиация пойдет на восток.
Нынешнее военно-политическое руководство Прибалтики напоминает "маленьких и очень злых собак". Если большая собака ведет себя спокойно, то маленькая постоянно лает, отметил эксперт.
Понятно, что у прибалтов большие амбиции. И дело даже не в том, готовы ли они воевать и боятся ли они российского ядерного оружия, это лишь попытка напустить как можно больше "тумана". Все объясняется очень просто, рассказал политолог.
"Если прибалтийский генерал отправит на Украину своих солдат и офицеров, он скажет: "Мы воевали. Дайте нам за это медали, поставьте памятники. И потом, мы же не просто там воевали. Мы выполняли миссию НАТО". Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя", - подчеркнул Перенджиев.
Страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей "героической борьбе". Чтобы потом созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором" и требовать денег. Они хотят действовать также, как и киевский режим, резюмировал собеседник издания.