https://ukraina.ru/20240516/1055088834.html

"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину

"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину - 16.05.2024 Украина.ру

"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину

В отношении Украины страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T03:10

2024-05-16T03:10

2024-05-16T03:10

новости

украина

прибалтика

россия

александр перенджиев

нато

война

деньги

ядерное оружие

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_5f6b5e7009af9cbf02172e03df28f7d5.jpg

Власти Литвы ранее заявили, что республика направит войска на Украину с учебной миссией. В Вильнюсе также выразили уверенность, что Россия не будет применять против них ядерное оружие, поскольку радиация пойдет на восток.Нынешнее военно-политическое руководство Прибалтики напоминает "маленьких и очень злых собак". Если большая собака ведет себя спокойно, то маленькая постоянно лает, отметил эксперт.Понятно, что у прибалтов большие амбиции. И дело даже не в том, готовы ли они воевать и боятся ли они российского ядерного оружия, это лишь попытка напустить как можно больше "тумана". Все объясняется очень просто, рассказал политолог.Страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей "героической борьбе". Чтобы потом созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором" и требовать денег. Они хотят действовать также, как и киевский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055068956.html

украина

прибалтика

россия

литва

латвия

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, прибалтика, россия, александр перенджиев, нато, война, деньги, ядерное оружие, литва, латвия, эстония