"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину - 16.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240516/1055088834.html
"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину
"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину - 16.05.2024 Украина.ру
"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину
В отношении Украины страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-05-16T03:10
2024-05-16T03:10
новости
украина
прибалтика
россия
александр перенджиев
нато
война
деньги
ядерное оружие
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_5f6b5e7009af9cbf02172e03df28f7d5.jpg
Власти Литвы ранее заявили, что республика направит войска на Украину с учебной миссией. В Вильнюсе также выразили уверенность, что Россия не будет применять против них ядерное оружие, поскольку радиация пойдет на восток.Нынешнее военно-политическое руководство Прибалтики напоминает "маленьких и очень злых собак". Если большая собака ведет себя спокойно, то маленькая постоянно лает, отметил эксперт.Понятно, что у прибалтов большие амбиции. И дело даже не в том, готовы ли они воевать и боятся ли они российского ядерного оружия, это лишь попытка напустить как можно больше "тумана". Все объясняется очень просто, рассказал политолог.Страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей "героической борьбе". Чтобы потом созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором" и требовать денег. Они хотят действовать также, как и киевский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055068956.html
украина
прибалтика
россия
литва
латвия
эстония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4a51fce64947740b8a7db0066e06696e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, прибалтика, россия, александр перенджиев, нато, война, деньги, ядерное оружие, литва, латвия, эстония
Новости, Украина, Прибалтика, Россия, Александр Перенджиев, НАТО, война, деньги, Ядерное оружие, Литва, Латвия, Эстония

"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину

03:10 16.05.2024
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
В отношении Украины страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Власти Литвы ранее заявили, что республика направит войска на Украину с учебной миссией. В Вильнюсе также выразили уверенность, что Россия не будет применять против них ядерное оружие, поскольку радиация пойдет на восток.
Нынешнее военно-политическое руководство Прибалтики напоминает "маленьких и очень злых собак". Если большая собака ведет себя спокойно, то маленькая постоянно лает, отметил эксперт.
Понятно, что у прибалтов большие амбиции. И дело даже не в том, готовы ли они воевать и боятся ли они российского ядерного оружия, это лишь попытка напустить как можно больше "тумана". Все объясняется очень просто, рассказал политолог.
"Если прибалтийский генерал отправит на Украину своих солдат и офицеров, он скажет: "Мы воевали. Дайте нам за это медали, поставьте памятники. И потом, мы же не просто там воевали. Мы выполняли миссию НАТО". Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя", - подчеркнул Перенджиев.
Страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей "героической борьбе". Чтобы потом созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором" и требовать денег. Они хотят действовать также, как и киевский режим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
водитель, автомобиль, дорога, пассажир
Вчера, 06:41
На грани транспортного коллапса. Кем заменят мобилизованных украинских водителейНакануне вступления 18 мая в силу закона о мобилизации тревогу забили украинские перевозчики, заявляя о вероятном коллапсе всей логистики на Украине.
 
НовостиУкраинаПрибалтикаРоссияАлександр ПеренджиевНАТОвойнаденьгиЯдерное оружиеЛитваЛатвияЭстония
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Донецкий фронт: военный эксперт рассказал, какие точки на карте станут ближайшей целью армии РФ
04:03Дмитрий Краснов: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм
04:00"Сковать силы противника": военный обозреватель ответил, к чему ВС РФ принуждают Киев
03:50Россия действительно не шутит: политолог о том, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада
03:40"И рыбку съесть...": Перенджиев рассказал, почему Прибалтика хочет денег, но боится получить "груз 200"
03:30Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом
03:20Огневой контроль Харькова и удар по тылам ВСУ: эксперт рассказал о важном значении поселка Липцы
03:10"Маленькие злые собачки": эксперт объяснил, как Прибалтика хочет отсидеться в тылу, "воюя" за Украину
03:00"Мы еще и не начинали": эксперт рассказал, почему наступление под Харьковом вызвало панику на Западе
18:53Покушение на премьер-министра Словакии, песни и рассказы Энтони Блинкена. Итоги 15 мая
18:35Андрей Карнеев о грядущем визите Путина в КНР и о том, станет ли Украина Восточной Азией завтрашнего дня
18:29Покушение на Роберта Фицо. Террор меняет европейскую политику
18:00Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
17:47Политическая партия Словакии свернула политическую деятельность из-за покушения на Фицо
17:13Украинский след? Всё о попытке убийства премьера Словакии Роберта Фицо
17:12США дополнительно выделят $2 млрд на украинский ВПК
16:57"Вот так они работают": Симоньян высказалась о покушении на Роберта Фицо
16:25"Мы должны быть реалистами": на Западе заговорили о переговорах Украины и России
16:11На противника военных поставок Киеву премьера Словакии Фицо совершено покушение
16:09Андрей Белоусов, биография
Лента новостейМолния