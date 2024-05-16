Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом - 16.05.2024 Украина.ру
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Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом
Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом - 16.05.2024 Украина.ру
Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом
Главнокомандующий ВСУ Сырский "помогает" российской армии продвигаться к Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2024-05-16T03:30
2024-05-16T03:30
россия
харьков
украина
кирилл буданов
александр сырский
всу
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Эксперт считает, что Украине не хватает ресурсов, чтобы залатать дыры, поэтому она перебрасывает свои подразделения с Херсонского и Запорожского направлений.На нехватку кадров ранее уже жаловался глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданова*."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал он обстановку на Харьковском направлении."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииВ американской газете Politico вышла публикация о провалах ВСУ.В статье говорится, что боевые действия, которые происходят в Харьковской области, свидетельствуют о начале "решающего сражения", и если российским силам удастся взять Харьков, то готовность западных стран поддерживать Киев может дрогнуть.Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФПохожее мнение высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Эксперт считает освобождение Харькова "поворотным моментом" СВО."Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала", - объяснил Матвейчук.Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения ХарьковаПредседатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, чем отличаются главнокомандующие Вооруженными силами РФ и Украины."Наступление под Харьковом еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях. Я думаю, наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима — им никто не позволит безнаказанно обстреливать наше население", - высказался он.Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаЗа последние дни ВС РФ освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
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россия, харьков, украина, кирилл буданов, александр сырский, всу, вс рф
Россия, Харьков, Украина, Кирилл Буданов, Александр Сырский, ВСУ, ВС РФ

Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом

03:30 16.05.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Главнокомандующий ВСУ Сырский "помогает" российской армии продвигаться к Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Противник и главком ВСУ Сырский оставляют значительные бреши на Харьковском направлении, которые стратегически важны для ВС РФ. Благодаря этому Россию могут ждать значительные достижения и победы под Харьковом", - подчеркнул Сыртланов.
Эксперт считает, что Украине не хватает ресурсов, чтобы залатать дыры, поэтому она перебрасывает свои подразделения с Херсонского и Запорожского направлений.
На нехватку кадров ранее уже жаловался глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданова*.
"Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал он обстановку на Харьковском направлении.
"Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении
В американской газете Politico вышла публикация о провалах ВСУ.
В статье говорится, что боевые действия, которые происходят в Харьковской области, свидетельствуют о начале "решающего сражения", и если российским силам удастся взять Харьков, то готовность западных стран поддерживать Киев может дрогнуть.
Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФ
Похожее мнение высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Эксперт считает освобождение Харькова "поворотным моментом" СВО.
"Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала", - объяснил Матвейчук.
Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения Харькова
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Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, чем отличаются главнокомандующие Вооруженными силами РФ и Украины.
"Наступление под Харьковом еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях. Я думаю, наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима — им никто не позволит безнаказанно обстреливать наше население", - высказался он.
Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
За последние дни ВС РФ освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
РоссияХарьковУкраинаКирилл БудановАлександр СырскийВСУВС РФ
 
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