https://ukraina.ru/20240516/1055083454.html

Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом

Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом - 16.05.2024 Украина.ру

Полковник о "стратегических дырах" ВСУ: Сырский сыграл на руку ВС РФ под Харьковом

Главнокомандующий ВСУ Сырский "помогает" российской армии продвигаться к Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов

2024-05-16T03:30

2024-05-16T03:30

2024-05-16T03:30

россия

харьков

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кирилл буданов

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Эксперт считает, что Украине не хватает ресурсов, чтобы залатать дыры, поэтому она перебрасывает свои подразделения с Херсонского и Запорожского направлений.На нехватку кадров ранее уже жаловался глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданова*."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет ", - описал он обстановку на Харьковском направлении."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииВ американской газете Politico вышла публикация о провалах ВСУ.В статье говорится, что боевые действия, которые происходят в Харьковской области, свидетельствуют о начале "решающего сражения", и если российским силам удастся взять Харьков, то готовность западных стран поддерживать Киев может дрогнуть.Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФПохожее мнение высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Эксперт считает освобождение Харькова "поворотным моментом" СВО."Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала", - объяснил Матвейчук.Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения ХарьковаПредседатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, чем отличаются главнокомандующие Вооруженными силами РФ и Украины."Наступление под Харьковом еще раз подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях. Я думаю, наступление ВС РФ отрезвит горячие головы террористов киевского режима — им никто не позволит безнаказанно обстреливать наше население", - высказался он.Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаЗа последние дни ВС РФ освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечье, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Полный текст интервью Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы читайте на сайте Украина.ру.*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240515/1055070226.html

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россия, харьков, украина, кирилл буданов, александр сырский, всу, вс рф