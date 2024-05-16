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Угольный про Волчанск: основные бои ещё впереди

Угольный про Волчанск: основные бои ещё впереди - 16.05.2024 Украина.ру

Угольный про Волчанск: основные бои ещё впереди

В украинском сообществе возникла паника, когда российские силы вошли в Волчанск, и в городе начались уличные бои. Люди не поняли, куда же делись разрекламированные Киевом укрепления. Но всё не так просто, заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный

2024-05-16T05:20

2024-05-16T05:20

2024-05-16T05:20

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Он отметил, что на самом деле укрепления в врага есть, только находятся они дальше южнее - в 12-15 километрах от границы.ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ УГОЛЬНЫЙ: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУПару дней назад французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного военнослужащего ВСУ написала, что украинские власти не подготовили оборону Волчанска.В материале подчеркивается, что в городе отсутствуют средства, которые необходимы для "блокировки наступления" российских войск.Французы выяснили, что Волчанск "голый"Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.

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