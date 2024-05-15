"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО - 15.05.2024 Украина.ру
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"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО - 15.05.2024 Украина.ру
"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
Малое ТЯО можно использовать против эшелонированной обороны противника. Большое ТЯО мощностью до 50 килотонн размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T04:20
2024-05-15T04:20
новости
россия
берлин
париж
алексей живов
всу
ядерное оружие
оборона
"искандер"
ядерная безопасность
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В случае военной угрозы до Берлина и Парижа российские военные дотянутся "Искандерами", а это – тактическое ядерное оружие. Но в этот вопрос нужно внести ясность. ТЯО – это боезаряд до 50 килотонн, который делится на две категории, рассказал обозреватель.Существует малое ТЯО мощностью до 20 килотонн. Это небольшие бомбы, которые можно зарядить в самоходную артиллерию вроде "Тюльпана", "Пиона" и "Малки". Масштабного ядерного взрыва как в Хиросиме не произойдет, добавил Живов.Такими боеприпасами советские военачальники планировали воевать в случае большой войны. Потому что их нужно гораздо меньше, чем обычных бомб. К ним нужно меньше носителей, потому их можно запустить из пушек и самолетов, добавил он.Второе. Есть также большое ТЯО мощностью в 50 килотонн. Оно размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Теоретически 50-килотонный "Искандер" может "сровнять с землей Париж", отметил Живов.Проверка большого ТЯО может стать демонстрацией для тех западных стран, которые обсуждают экономическую и военную блокаду России в Балтийской акватории, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, берлин, париж, алексей живов, всу, ядерное оружие, оборона, "искандер", ядерная безопасность, учения, авиабомбы, артиллерия
Новости, Россия, Берлин, Париж, Алексей Живов, ВСУ, Ядерное оружие, оборона, "Искандер", ядерная безопасность, Учения, авиабомбы, артиллерия

"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО

04:20 15.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Малое ТЯО можно использовать против эшелонированной обороны противника. Большое ТЯО мощностью до 50 килотонн размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
В случае военной угрозы до Берлина и Парижа российские военные дотянутся "Искандерами", а это – тактическое ядерное оружие. Но в этот вопрос нужно внести ясность. ТЯО – это боезаряд до 50 килотонн, который делится на две категории, рассказал обозреватель.
Существует малое ТЯО мощностью до 20 килотонн. Это небольшие бомбы, которые можно зарядить в самоходную артиллерию вроде "Тюльпана", "Пиона" и "Малки". Масштабного ядерного взрыва как в Хиросиме не произойдет, добавил Живов.
"Их можно использовать против эшелонированной обороны противника (живой силе и технике). Полный их радиус поражения – 3 километра, частичный – 6-7 километров. Это не так много. Говорят, что ФАБ-5000 по фугасности сопоставим с маленькой ядерной бомбой", - указал волонтер.
Такими боеприпасами советские военачальники планировали воевать в случае большой войны. Потому что их нужно гораздо меньше, чем обычных бомб. К ним нужно меньше носителей, потому их можно запустить из пушек и самолетов, добавил он.
Второе. Есть также большое ТЯО мощностью в 50 килотонн. Оно размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Теоретически 50-килотонный "Искандер" может "сровнять с землей Париж", отметил Живов.
Проверка большого ТЯО может стать демонстрацией для тех западных стран, которые обсуждают экономическую и военную блокаду России в Балтийской акватории, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
13 мая, 14:42
Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТОНаше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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