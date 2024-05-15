https://ukraina.ru/20240515/1055056720.html

"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО

"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО - 15.05.2024 Украина.ру

"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО

Малое ТЯО можно использовать против эшелонированной обороны противника. Большое ТЯО мощностью до 50 килотонн размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-05-15T04:20

2024-05-15T04:20

2024-05-15T04:20

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алексей живов

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оборона

"искандер"

ядерная безопасность

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В случае военной угрозы до Берлина и Парижа российские военные дотянутся "Искандерами", а это – тактическое ядерное оружие. Но в этот вопрос нужно внести ясность. ТЯО – это боезаряд до 50 килотонн, который делится на две категории, рассказал обозреватель.Существует малое ТЯО мощностью до 20 килотонн. Это небольшие бомбы, которые можно зарядить в самоходную артиллерию вроде "Тюльпана", "Пиона" и "Малки". Масштабного ядерного взрыва как в Хиросиме не произойдет, добавил Живов.Такими боеприпасами советские военачальники планировали воевать в случае большой войны. Потому что их нужно гораздо меньше, чем обычных бомб. К ним нужно меньше носителей, потому их можно запустить из пушек и самолетов, добавил он.Второе. Есть также большое ТЯО мощностью в 50 килотонн. Оно размещается в ракетах Х-101 и на "Искандерах". Оно предназначено для ударов по городам противника. Теоретически 50-килотонный "Искандер" может "сровнять с землей Париж", отметил Живов.Проверка большого ТЯО может стать демонстрацией для тех западных стран, которые обсуждают экономическую и военную блокаду России в Балтийской акватории, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055033217.html

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новости, россия, берлин, париж, алексей живов, всу, ядерное оружие, оборона, "искандер", ядерная безопасность, учения, авиабомбы, артиллерия