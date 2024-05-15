"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Сейчас ВС РФ не будут наступать на хорошо укрепленный Харьков. Они будут действовать по-иному, это называется война на истощение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские части накануне завязали бои за село Липцы, расположенное в 19 километрах от Харьковской окружной автодороги. Но ВС РФ сейчас не будут наступать на хорошо укрепленный город, где собрано достаточное количество украинских войск и техники, рассказал эксперт.
Российские военные будут делать несколько иное. Боевые действия будут идти на истощение. Скорее всего, в планах ВС РФ - перерезать основные магистрали, по которым идет снабжение. Это дорога, ведущая на Старый Салтов и дорога на Чугуев, добавил он.
"До них большое расстояние от тех участков, где мы зашли на территорию области. Наступление на Волчанском направлении и Стрелечье - Липцы позволит перерезать дорогу на Старый Салтов. Думаю, сейчас там работают наши ДРГ, передовые группы", - отметил Самойлов.
Накануне стало известно, что ВС РФ взорвали основную дорогу, которая вела на Старый Салтов и на Великий Бурлук. Этот мост находился посередине водохранилища. Пострадала восточная группировка ВСУ, которая осталась без дорог. Теперь им надо ехать или через Рубежное, или через Чугуев и Печенеги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
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