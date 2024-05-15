"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков - 15.05.2024 Украина.ру
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"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков - 15.05.2024 Украина.ру
"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
Сейчас ВС РФ не будут наступать на хорошо укрепленный Харьков. Они будут действовать по-иному, это называется война на истощение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-15T03:15
2024-05-15T03:15
новости
россия
харьков
алексей самойлов
чугуев
всу
наступление
логистика
дороги
оборона
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Российские части накануне завязали бои за село Липцы, расположенное в 19 километрах от Харьковской окружной автодороги. Но ВС РФ сейчас не будут наступать на хорошо укрепленный город, где собрано достаточное количество украинских войск и техники, рассказал эксперт.Российские военные будут делать несколько иное. Боевые действия будут идти на истощение. Скорее всего, в планах ВС РФ - перерезать основные магистрали, по которым идет снабжение. Это дорога, ведущая на Старый Салтов и дорога на Чугуев, добавил он.Накануне стало известно, что ВС РФ взорвали основную дорогу, которая вела на Старый Салтов и на Великий Бурлук. Этот мост находился посередине водохранилища. Пострадала восточная группировка ВСУ, которая осталась без дорог. Теперь им надо ехать или через Рубежное, или через Чугуев и Печенеги, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055041123.html
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новости, россия, харьков, алексей самойлов, чугуев, всу, наступление, логистика, дороги, оборона, вс рф, харьковская область, мост
Новости, Россия, Харьков, Алексей Самойлов, Чугуев, ВСУ, наступление, логистика, дороги, оборона, ВС РФ, Харьковская область, мост

"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков

03:15 15.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Сейчас ВС РФ не будут наступать на хорошо укрепленный Харьков. Они будут действовать по-иному, это называется война на истощение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские части накануне завязали бои за село Липцы, расположенное в 19 километрах от Харьковской окружной автодороги. Но ВС РФ сейчас не будут наступать на хорошо укрепленный город, где собрано достаточное количество украинских войск и техники, рассказал эксперт.
Российские военные будут делать несколько иное. Боевые действия будут идти на истощение. Скорее всего, в планах ВС РФ - перерезать основные магистрали, по которым идет снабжение. Это дорога, ведущая на Старый Салтов и дорога на Чугуев, добавил он.
"До них большое расстояние от тех участков, где мы зашли на территорию области. Наступление на Волчанском направлении и Стрелечье - Липцы позволит перерезать дорогу на Старый Салтов. Думаю, сейчас там работают наши ДРГ, передовые группы", - отметил Самойлов.
Накануне стало известно, что ВС РФ взорвали основную дорогу, которая вела на Старый Салтов и на Великий Бурлук. Этот мост находился посередине водохранилища. Пострадала восточная группировка ВСУ, которая осталась без дорог. Теперь им надо ехать или через Рубежное, или через Чугуев и Печенеги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 19:10
Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и МинскаСумская область гарантировано будет освобождена и зачищена от сил противника. Пока же российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) оголять "вторые эшелоны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
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05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
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04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
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04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
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03:15"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
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