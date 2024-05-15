Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрески
08:00 15.05.2024 (обновлено: 09:12 15.05.2024)
Виктор Васнецов
Пятнадцатого мая (3-го по старому стилю) 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии (ныне Кировская область) родился один из самых самобытных и оригинальных русских живописцев – Виктор Васнецов
Васнецов, затронувший в своем творчестве исторические, фольклорные, религиозные сюжеты, живопись и архитектуру, символизм и модерн, совершенно точно известен каждому русскому человеку своими сказочными полотнами: "Спящая царевна", "Ковёр-самолёт", "Конёк-Горбунок", и, конечно же, легендарные "Богатыри".
Заря творчества художника пришлась на золотую пору русской живописи – романтический век в искусстве подошел к идеям реализма, стремлению изображать окружающую действительность правдиво и без прикрас, а одним из самых ярких явлений стали выставки передвижников, к которым относились Илья Репин, Николай Маковский, Василий Суриков и многие, многие другие по-настоящему народные мастера, отказавшиеся от салонной живописи в пользу простых русских людей.
В. Васнецов "Богатыри" (1898)
В. Васнецов "Богатыри" (1898)
Наставником Васнецова в Рисовальной школе общества поощрения художников в Санкт-Петербурге был Иван Николаевич Крамской – один из тех творцов, что выступали за максимальную достоверность и искренность в живописи. Одной из самых привлекательных тем для художников в эти годы становится жанровая сцена, в чем изобразительное искусство тесно переплетается с литературными произведениями Герцена, Достоевского или Тургенева, а в русской музыке – с критическим реализмом и изобретением речитатива композитором Александром Даргомыжским.
Васнецов, впитывая в себя стилистику и идеи передвижников, создал несколько картин, безусловно, относящихся к жанровому реализму: например, "Книжная лавочка" или "С квартиры на квартиру" конца 70-х годов, и все же его стихией стало другое – сказка, былина, предание Руси.
Русь былинная, предания и сказки
"Как я из жанриста стал историком (несколько на фантастический лад), точно ответить не сумею. Знаю только, что во время самого ярого увлечения жанром, в академические времена в Петербурге, меня не покидали неясные исторические и сказочные грезы"…
5 августа 2019, 13:01Российский художник №1 родился под ХарьковомРубеж XIX и XX веков был временем, когда творило множество великих мастеров кисти: братья Васнецовы, Нестеров, Левитан, Куинджи, Ярошенко, Ге, Айвазовский… С высоты нашего опыта в этом ряду трудно выделить кого-либо, но тогда первенство Репина признавалось многими коллегами и подтверждалось высокими государственными заказами
К былинным древнерусским сюжетам художник обращается уже в 1877 году, вернувшись в Москву из заграничного путешествия и познакомившись с известным коллекционером и ценителем искусства Павлом Третьяковым. Среди первых полотен жанра – "После побоища Игоря Святославовича с половцами" 1880 года – написанная за 7 лет до монументальной народной оперы Александра Бородина.
Трагический сюжет картины – погибшие за Русь воины, один из которых – совсем юноша с ангельским лицом (лица у Васнецова в целом иконописно возвышены и прекрасны не только во фресках и росписях храмов), очевидно, близок к символизму: краснеющее от крови заходящее солнце, дерущиеся стервятники, буквально театральная динамика картины.
В Третьяковской галерее хранятся 11 эскизов, написанных художником в 1876-79 годах: на них можно рассмотреть разные варианты самой битвы, хотя итоговом варианте никакого сражения нет – битва окончена, воины мертвы. Разумеется, картину ассоциировали с другим знаменитым полотном – "Апофеозом войны" Василия Верещагина, который появился почти десятью годами ранее, но отличался убийственным натурализмом и прямотой.
© Public domain
© Public domain
Важный элемент картины Васнецова – красные щиты, упомянутые в первоисточнике, "Слове о полку Игоревом" – первой древнерусской летописи:
"…И поля преградили дети бесовы - кликом,
а храбрые русичи – щитами багряными".
Судьба картины находилась под угрозой, так как главный критик эпохи – Владимир Васильевич Стасов не оценил "После побоища Игоря Святославовича с половцами", однако педагог Васнецова в Академии художеств Павел Чистяков похвалил работу:
"Вы, благороднейший Виктор Михайлович, поэт-художник! Таким далеким, таким грандиозным, по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня...".
В гораздо более поздний период творчества художника, уже в XX веке им был написан целый сказочный цикл – "Поэма семи сказок", который Васнецов писал около двадцати пяти лет, и в который вошли картины: "Спящая царевна", "Царевна-Несмеяна", "Кащей Бессмертный", "Баба-Яга", "Царевна-лягушка", "Ковер-Самолет" и "Сивка-Бурка".
О каждой и картин цикла, наполненных символами, отсылками, яркими персонажами и могучими чувствами, стоило бы написать отдельный материал…
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Сказочный Донбасс
Есть в сокровищнице Васнецова и "сказочные" картины, посвященные Донбассу: ориентальный сюжет "Ковёр-самолет", монументальное полотно "Битва скифов со славянами" и картина "Три царевны подземного царства" были заказаны Васнецову промышленником и меценатом Саввой Мамонтовым, который в 80-е годы являлся председателем правления строящейся Донецкой железной дороги. Каждая их картин должна была символизировать разные периоды развития богатого края.
"В яростной битве столкнулся русский витязь на черном коне со степным всадником – сей миг будет нанесен решающий удар…. Самым ранним летам нашей земли, периода образования Киевской Руси посвящает свое полотно художник. В старинных летописях набеги кочевников на приднепровские земли называли борьбой Руси “со степью”, - так описанная художником "Битва скифов со славянами" стала самой спорной из "донбасского цикла" и вызвала у современников, а также правления железной дороги не меньше критики, чем "После побоища", но позднее она все же была оценена коллекционером Ильей Остроуховым.
"Царевен", напротив, оценили по достоинству сразу двое выдающихся русских меценатов – Третьяков и Иван Терещенко. Героини на полотне Васнецова олицетворяют подземные сокровища Донбасса – драгоценные камни, золото (прибыль от добытого) и уголь. Сюжет художник отчасти позаимствовал из русской народной сказки, в которой Иван Царевич спасает трех подземных царевен.
Золотая царевна одета в ферязь и коруну (девичий головной убор, напоминающий византийскую стемму); драгоценная - в ферязь, шёлковую рубаху с опястьями и венец; угольная - в приталенном платье конца XIX века с открытыми руками и неприкрытой головой.
Виктор Васнецов "Три царевны подземного царства" (1881)
Виктор Васнецов "Три царевны подземного царства" (1881)
Существует две версии этой картины: во второй художник добавил крадущихся разбойников, летучих мышей и изменил позу царевны в чёрном.
Как пишет в своих соцсетях журналист издания Украина.ру Василий Стоякин:
"В 1884 году он дорисовал картину, расширив поле, изменив позу чёрной царевны и добавив летучих мышей и разбойников, собиравшихся, видимо, учинить над царевнами какое-то насилие, но сражённых их красотой. Первую версию купил Павел Третьяков, вторую - киевский "сахарный король" Иван Терещенко.
Виктор Васнецов "Три царевны подземного царства" (1884)
Виктор Васнецов "Три царевны подземного царства" (1884)
По моему непрофессиональному мнению, второй вариант отражает ранний замысел, и он менее удачен. Во-первых, широкие поля и дополнительные персонажи только отвлекают внимание от центра картины. Во-вторых, чёрная царевна с опущенными руками демонстрирует слабость и беззащитность, а в первом варианте подчёркнут её конфликт с двумя другими, старшими царевнами. Кроме того, второй вариант темнее - именно за счёт тёмных полей".
Владимирский собор, призвание русского художника
"Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма"
Напротив киевского городского управления СБУ на здании по сей день висит табличка: "В этом доме в 1885-89-х годах жил и творил выдающийся русский художник". Как эта табличка пережила десятки волн "топонимической войны", декоммунизации, деколонизации, декультуризации, и прочих новоязовских терминов министра культуры Украины Александра Ткаченко – неизвестно, однако факт.
Васнецов действительно имеет к Киеву прямое отношение: 11 лет он посвятил росписи Владимирского собора древней столицы и называл эту работу главной в своей жизни. Отправился Васнецов в Киев в 1885 году по приглашению профессора Петербургского университета – Адриана Прахова, одного из своих учителей.
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Фрески Софийского собора в Киеве, а также памятники раннего христианского зодчества в Италии, Васнецов изучал еще в годы учебы в университете.
Работа над Владимирским собором заняла не только многие годы, но и требовала от мастера невероятно кропотливого труда: в общей сложности было расписано более 2000 квадратных метров и создано свыше 400 эскизов.
Некоторые из фресок имеют удивительные истории: например, "Богоматерь с Младенцем" существует, как и некоторые другие творения Васнецова, в нескольких вариантах: эскиз – в Третьяковской галерее, икона в церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево на меди, домашняя икона в доме-музее Васнецова в Москве и основная грандиозная Богоматерь на плафоне Владимирского собора в Киеве.
Моделями для изображения Богоматери и Младенца-Иисуса художнику служили его жена Александра Васнецова (Рязанцева) и сын Михаил.
Василий Стоякин отмечает интересную деталь этой фрески:
"Икона эта необычна в первую очередь естественностью изображения. Ее, кажется, нельзя отнести ни к одному из типичных изображений Богородицы. Во всяком случае, я не помню такого изображения маленького Христа, который бы, с одной стороны, вполне естественно размахивал руками (к отцу тянулся), а с другой - как бы благословлял присутствующих".
Во Владимирском соборе картина размещена таким образом, что ее облик меняется от восходящего и заходящего солнца, она буквально купается в солнечных лучах.
Еще одна фреска – "Крещение Днепра", – разумеется, имеет сакральное значение для Киева. Одновременно исторический, религиозный и жанровый сюжет картины – производит сильное эмоциональное впечатление, несмотря на кажущуюся бледность и невыразительность красок. Интересно и то, что центральной фигурой картины, является не Патриарх, а Святой Равноапостольный князь Владимир – он изображен в традиционном одеянии византийских императоров.
© Public domainКрещение Руси князь Владимир
© Public domain
Крещение Руси князь Владимир
Отдельного упоминания заслуживает роспись барабана главного купола – "Радость праведных о Господе": целая серия поражающих своим эмоциональным накалом и характерными образами сцен, в которых праведники приближаются к "Преддверию рая".
Хрестоматийным также стало изображение княгини Ольги, выполненное Васнецовым, как эскиз к росписи собора – сейчас оно хранится в Третьяковской галерее и начиная с 1900 годов во многом определило наше представление о древнерусской правительнице. Васнецов изображает ее грозной и строгой, фанатично убежденной, держащей в руках православный крест и деревянный храм – это изображение чаще всего можно встретить в учебниках истории, хрониках, телепередачах об истории Киевской Руси.
Владимирский собор в Киеве не был единственным, расписанным Васнецовым. К началу бурного столетия его называли главным православным художником России, а авторству мастера принадлежали эскизы росписей Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, Церкви Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Церкви Св. Марии Магдалины в Дармштадте и соборе Александра Невского в Варшаве.
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