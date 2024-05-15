https://ukraina.ru/20240515/1046143423.html

Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрески

Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрески - 15.05.2024 Украина.ру

Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрески

Пятнадцатого мая (3-го по старому стилю) 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии (ныне Кировская область) родился один из самых самобытных и оригинальных русских живописцев – Виктор Васнецов

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T09:12

история

эксклюзив

живопись

киев

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сказки

история

художник

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Васнецов, затронувший в своем творчестве исторические, фольклорные, религиозные сюжеты, живопись и архитектуру, символизм и модерн, совершенно точно известен каждому русскому человеку своими сказочными полотнами: "Спящая царевна", "Ковёр-самолёт", "Конёк-Горбунок", и, конечно же, легендарные "Богатыри".Заря творчества художника пришлась на золотую пору русской живописи – романтический век в искусстве подошел к идеям реализма, стремлению изображать окружающую действительность правдиво и без прикрас, а одним из самых ярких явлений стали выставки передвижников, к которым относились Илья Репин, Николай Маковский, Василий Суриков и многие, многие другие по-настоящему народные мастера, отказавшиеся от салонной живописи в пользу простых русских людей.Наставником Васнецова в Рисовальной школе общества поощрения художников в Санкт-Петербурге был Иван Николаевич Крамской – один из тех творцов, что выступали за максимальную достоверность и искренность в живописи. Одной из самых привлекательных тем для художников в эти годы становится жанровая сцена, в чем изобразительное искусство тесно переплетается с литературными произведениями Герцена, Достоевского или Тургенева, а в русской музыке – с критическим реализмом и изобретением речитатива композитором Александром Даргомыжским.Васнецов, впитывая в себя стилистику и идеи передвижников, создал несколько картин, безусловно, относящихся к жанровому реализму: например, "Книжная лавочка" или "С квартиры на квартиру" конца 70-х годов, и все же его стихией стало другое – сказка, былина, предание Руси.Русь былинная, предания и сказки"Как я из жанриста стал историком (несколько на фантастический лад), точно ответить не сумею. Знаю только, что во время самого ярого увлечения жанром, в академические времена в Петербурге, меня не покидали неясные исторические и сказочные грезы"…К былинным древнерусским сюжетам художник обращается уже в 1877 году, вернувшись в Москву из заграничного путешествия и познакомившись с известным коллекционером и ценителем искусства Павлом Третьяковым. Среди первых полотен жанра – "После побоища Игоря Святославовича с половцами" 1880 года – написанная за 7 лет до монументальной народной оперы Александра Бородина.Трагический сюжет картины – погибшие за Русь воины, один из которых – совсем юноша с ангельским лицом (лица у Васнецова в целом иконописно возвышены и прекрасны не только во фресках и росписях храмов), очевидно, близок к символизму: краснеющее от крови заходящее солнце, дерущиеся стервятники, буквально театральная динамика картины. В Третьяковской галерее хранятся 11 эскизов, написанных художником в 1876-79 годах: на них можно рассмотреть разные варианты самой битвы, хотя итоговом варианте никакого сражения нет – битва окончена, воины мертвы. Разумеется, картину ассоциировали с другим знаменитым полотном – "Апофеозом войны" Василия Верещагина, который появился почти десятью годами ранее, но отличался убийственным натурализмом и прямотой.Важный элемент картины Васнецова – красные щиты, упомянутые в первоисточнике, "Слове о полку Игоревом" – первой древнерусской летописи:"…И поля преградили дети бесовы - кликом,а храбрые русичи – щитами багряными".Судьба картины находилась под угрозой, так как главный критик эпохи – Владимир Васильевич Стасов не оценил "После побоища Игоря Святославовича с половцами", однако педагог Васнецова в Академии художеств Павел Чистяков похвалил работу:"Вы, благороднейший Виктор Михайлович, поэт-художник! Таким далеким, таким грандиозным, по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня...".В гораздо более поздний период творчества художника, уже в XX веке им был написан целый сказочный цикл – "Поэма семи сказок", который Васнецов писал около двадцати пяти лет, и в который вошли картины: "Спящая царевна", "Царевна-Несмеяна", "Кащей Бессмертный", "Баба-Яга", "Царевна-лягушка", "Ковер-Самолет" и "Сивка-Бурка".О каждой и картин цикла, наполненных символами, отсылками, яркими персонажами и могучими чувствами, стоило бы написать отдельный материал…Сказочный ДонбассЕсть в сокровищнице Васнецова и "сказочные" картины, посвященные Донбассу: ориентальный сюжет "Ковёр-самолет", монументальное полотно "Битва скифов со славянами" и картина "Три царевны подземного царства" были заказаны Васнецову промышленником и меценатом Саввой Мамонтовым, который в 80-е годы являлся председателем правления строящейся Донецкой железной дороги. Каждая их картин должна была символизировать разные периоды развития богатого края."В яростной битве столкнулся русский витязь на черном коне со степным всадником – сей миг будет нанесен решающий удар…. Самым ранним летам нашей земли, периода образования Киевской Руси посвящает свое полотно художник. В старинных летописях набеги кочевников на приднепровские земли называли борьбой Руси “со степью”, - так описанная художником "Битва скифов со славянами" стала самой спорной из "донбасского цикла" и вызвала у современников, а также правления железной дороги не меньше критики, чем "После побоища", но позднее она все же была оценена коллекционером Ильей Остроуховым."Царевен", напротив, оценили по достоинству сразу двое выдающихся русских меценатов – Третьяков и Иван Терещенко. Героини на полотне Васнецова олицетворяют подземные сокровища Донбасса – драгоценные камни, золото (прибыль от добытого) и уголь. Сюжет художник отчасти позаимствовал из русской народной сказки, в которой Иван Царевич спасает трех подземных царевен.Золотая царевна одета в ферязь и коруну (девичий головной убор, напоминающий византийскую стемму); драгоценная - в ферязь, шёлковую рубаху с опястьями и венец; угольная - в приталенном платье конца XIX века с открытыми руками и неприкрытой головой.Существует две версии этой картины: во второй художник добавил крадущихся разбойников, летучих мышей и изменил позу царевны в чёрном.Как пишет в своих соцсетях журналист издания Украина.ру Василий Стоякин:"В 1884 году он дорисовал картину, расширив поле, изменив позу чёрной царевны и добавив летучих мышей и разбойников, собиравшихся, видимо, учинить над царевнами какое-то насилие, но сражённых их красотой. Первую версию купил Павел Третьяков, вторую - киевский "сахарный король" Иван Терещенко.По моему непрофессиональному мнению, второй вариант отражает ранний замысел, и он менее удачен. Во-первых, широкие поля и дополнительные персонажи только отвлекают внимание от центра картины. Во-вторых, чёрная царевна с опущенными руками демонстрирует слабость и беззащитность, а в первом варианте подчёркнут её конфликт с двумя другими, старшими царевнами. Кроме того, второй вариант темнее - именно за счёт тёмных полей".Владимирский собор, призвание русского художника"Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма"Напротив киевского городского управления СБУ на здании по сей день висит табличка: "В этом доме в 1885-89-х годах жил и творил выдающийся русский художник". Как эта табличка пережила десятки волн "топонимической войны", декоммунизации, деколонизации, декультуризации, и прочих новоязовских терминов министра культуры Украины Александра Ткаченко – неизвестно, однако факт.Васнецов действительно имеет к Киеву прямое отношение: 11 лет он посвятил росписи Владимирского собора древней столицы и называл эту работу главной в своей жизни. Отправился Васнецов в Киев в 1885 году по приглашению профессора Петербургского университета – Адриана Прахова, одного из своих учителей.Фрески Софийского собора в Киеве, а также памятники раннего христианского зодчества в Италии, Васнецов изучал еще в годы учебы в университете.Работа над Владимирским собором заняла не только многие годы, но и требовала от мастера невероятно кропотливого труда: в общей сложности было расписано более 2000 квадратных метров и создано свыше 400 эскизов.Некоторые из фресок имеют удивительные истории: например, "Богоматерь с Младенцем" существует, как и некоторые другие творения Васнецова, в нескольких вариантах: эскиз – в Третьяковской галерее, икона в церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцево на меди, домашняя икона в доме-музее Васнецова в Москве и основная грандиозная Богоматерь на плафоне Владимирского собора в Киеве.Моделями для изображения Богоматери и Младенца-Иисуса художнику служили его жена Александра Васнецова (Рязанцева) и сын Михаил.Василий Стоякин отмечает интересную деталь этой фрески:"Икона эта необычна в первую очередь естественностью изображения. Ее, кажется, нельзя отнести ни к одному из типичных изображений Богородицы. Во всяком случае, я не помню такого изображения маленького Христа, который бы, с одной стороны, вполне естественно размахивал руками (к отцу тянулся), а с другой - как бы благословлял присутствующих".Во Владимирском соборе картина размещена таким образом, что ее облик меняется от восходящего и заходящего солнца, она буквально купается в солнечных лучах.Еще одна фреска – "Крещение Днепра", – разумеется, имеет сакральное значение для Киева. Одновременно исторический, религиозный и жанровый сюжет картины – производит сильное эмоциональное впечатление, несмотря на кажущуюся бледность и невыразительность красок. Интересно и то, что центральной фигурой картины, является не Патриарх, а Святой Равноапостольный князь Владимир – он изображен в традиционном одеянии византийских императоров.Отдельного упоминания заслуживает роспись барабана главного купола – "Радость праведных о Господе": целая серия поражающих своим эмоциональным накалом и характерными образами сцен, в которых праведники приближаются к "Преддверию рая".Хрестоматийным также стало изображение княгини Ольги, выполненное Васнецовым, как эскиз к росписи собора – сейчас оно хранится в Третьяковской галерее и начиная с 1900 годов во многом определило наше представление о древнерусской правительнице. Васнецов изображает ее грозной и строгой, фанатично убежденной, держащей в руках православный крест и деревянный храм – это изображение чаще всего можно встретить в учебниках истории, хрониках, телепередачах об истории Киевской Руси.Владимирский собор в Киеве не был единственным, расписанным Васнецовым. К началу бурного столетия его называли главным православным художником России, а авторству мастера принадлежали эскизы росписей Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, Церкви Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Церкви Св. Марии Магдалины в Дармштадте и соборе Александра Невского в Варшаве.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, живопись, киев, донбасс, сказки, история, художник