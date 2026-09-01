"Испытания на Украине": генерал-майор Попов про цели передачи Киеву британских дронов - 01.09.2026 Украина.ру
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"Испытания на Украине": генерал-майор Попов про цели передачи Киеву британских дронов
"Испытания на Украине": генерал-майор Попов про цели передачи Киеву британских дронов - 01.09.2026 Украина.ру
"Испытания на Украине": генерал-майор Попов про цели передачи Киеву британских дронов
Передача британских дронов Украине объясняется желанием Лондона проверить свои модели в реальных боевых условиях против России. Игнорировать угрозу нельзя, но большого самостоятельного значения эти поставки не имеют. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-09-01T17:17
2026-09-01T17:17
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Ранее Великобритания объявила о крупнейшей в своей истории поставке беспилотников Украине — в 2026 году Киев получит не менее 120 тысяч дронов. Об этом сообщило Министерство обороны Соединённого Королевства .В пакет войдут тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательные и наблюдательные БПЛА, логистические беспилотники, а также морские беспилотные системы.Продолжая тему британских дронов, эксперт объяснил, что Запад использует Украину как полигон для испытаний своего оружия.По словам Попова, Британия передаёт эти аппараты для того, чтобы проверить свои модели в реальных условиях боя. "Отработать технические нюансы, выявить недостатки и затем их исправить", — пояснил Попов. Он подчеркнул, что именно это во многом объясняет подобные поставки."Большого самостоятельного значения этот вопрос не имеет, но игнорировать угрозу нельзя", — отметил генерал-майор.Попов также добавил, что Украина, похоже, получает аналог "Гераней", но несколько меньшего размера и с двигателем. "Для неё это, конечно, серьёзное приобретение", — резюмировал собеседник издания.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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"Испытания на Украине": генерал-майор Попов про цели передачи Киеву британских дронов

17:17 01.09.2026
 
© Фото : Минобороны Великобритании
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : Минобороны Великобритании
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Передача британских дронов Украине объясняется желанием Лондона проверить свои модели в реальных боевых условиях против России. Игнорировать угрозу нельзя, но большого самостоятельного значения эти поставки не имеют. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Ранее Великобритания объявила о крупнейшей в своей истории поставке беспилотников Украине — в 2026 году Киев получит не менее 120 тысяч дронов. Об этом сообщило Министерство обороны Соединённого Королевства .
В пакет войдут тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательные и наблюдательные БПЛА, логистические беспилотники, а также морские беспилотные системы.
Продолжая тему британских дронов, эксперт объяснил, что Запад использует Украину как полигон для испытаний своего оружия.
По словам Попова, Британия передаёт эти аппараты для того, чтобы проверить свои модели в реальных условиях боя. "Отработать технические нюансы, выявить недостатки и затем их исправить", — пояснил Попов. Он подчеркнул, что именно это во многом объясняет подобные поставки.
"Большого самостоятельного значения этот вопрос не имеет, но игнорировать угрозу нельзя", — отметил генерал-майор.
Попов также добавил, что Украина, похоже, получает аналог "Гераней", но несколько меньшего размера и с двигателем. "Для неё это, конечно, серьёзное приобретение", — резюмировал собеседник издания.
Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.
Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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