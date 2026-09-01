https://ukraina.ru/20260901/yazykovoy-terror-podzemnye-shkoly-i-rada-v-podvale-kak-ukraina-vstretila-den-znaniy-itogi-1-sentyabrya-1082946921.html

Языковой террор, подземные школы и Рада в подвале: как Украина встретила День знаний. Итоги 1 сентября

Языковой террор, подземные школы и Рада в подвале: как Украина встретила День знаний. Итоги 1 сентября - 01.09.2026 Украина.ру

Языковой террор, подземные школы и Рада в подвале: как Украина встретила День знаний. Итоги 1 сентября

В День знаний украинские власти устроили очередной виток языкового террора: языковой омбудсмен пригрозила родителям штрафами за русский язык в школьных чатах. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке Украина.ру

2026-09-01T18:00

2026-09-01T18:00

2026-09-01T18:00

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Языковой омбудсмен грозит штрафами за русский язык в школьных чатахУкраинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами за использование русского языка в переписке с учителями. По ее словам, даже школьные чаты являются "публичной жизнью" и должны вестись исключительно на украинском.В своей памятке для учителей Ивановская ссылается на статью 188-52 кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение — предупреждение или штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное в течение года — от 8500 до 11900 гривен.Пока украинцы готовятся к тяжелейшей зиме с отключениями света, государство занято охотой на "русскоязычных родителей". Дети учатся в подвалах, а Буданов* называет это "закалкой"Учебный год в Киеве начался в очно-дистанционном формате. Местные власти рассматривают перенос занятий в укрытия или введение второй смены из-за многочасовых тревог. К началу учебного года укрытия оборудованы в 11 375 школах."Первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, в то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять формат обучения в зависимости от ситуации", — отмечается на официальном сайте ведомства. В Харькове обучение проходит в школьных убежищах, на станциях метро и в специально построенных подземных школах. Десятки тысяч детей вынуждены учиться под землей.Но глава Офиса президента Кирилл Буданов нашел в этом "позитив". В конце обращения глава Офиса Зеленского всё же добавил, что власти рассчитывают вернуть школьников к обычной жизни и занятиям без необходимости спускаться в укрытия.Верховная Рада переезжает в подвал На фоне участившихся тревог украинский парламент может перенести работу в подземное укрытие. Уже на этой неделе протестируют новую систему голосования по телефону. Депутат Алексей Гончаренко* показал, как выглядит зал в подвале: помещение не рассчитано на всех 330 парламентариев — тем, кому не хватит места, придется следить за заседанием из коридора, где уже расставили стулья.По данным "Страны.ua", воздушная тревога в Киеве звучит почти по 11–13 часов в сутки. Это связано с новой тактикой ВС РФ: дроны атакуют небольшими группами или поодиночке, с разных сторон и практически без перерыва.Депутат Ольга Василевская-Смаглюк пояснила:"Много раз заседание прекращалось именно из-за тревог. Интенсивность одобрения законопроектов, в том числе евроинтеграционных, упала в разы". При этом она добавила, что следующая сессионная неделя будет "горячая" и без подвала миссия "почти невыполнима".Украинский парламент уходит под землю. Депутаты, которые годами отправляли людей на убой, теперь сами вынуждены прятаться в подвалах. Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 1 сентябряПодразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях — потери до 210 военнослужащих, БМП, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи. Поражены формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР — потери свыше 180 человек, две БМП, 19 автомобилей, три орудия, включая польскую САУ Krab и американскую РЛС AN/TPQ-50."Южная" группировка улучшила положение по переднему краю. Удары нанесены в районах Славянска, Краматорска и Дружковки — минус 210 военнослужащих, три западные БМП, 25 автомобилей, два артиллерийских орудия.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери ВСУ — свыше 365 военнослужащих, две БМП, 18 автомобилей, три орудия.Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны и освободила Червоная Криница в Запорожской области. Противник потерял более 295 человек и американскую РЛС AN/TPQ-50.Группировка "Днепр" освободила Новопавловку в Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ.*признаны террористами и экстремистами

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Мария Илащук

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, ольга василевская-смаглюк, вооруженные силы украины, украина.ру, рада, алексей гончаренко