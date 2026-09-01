"Дрон есть дрон": генерал-майор Попов о новой угрозе с британскими реактивными БПЛА - 01.09.2026 Украина.ру
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"Дрон есть дрон": генерал-майор Попов о новой угрозе с британскими реактивными БПЛА
"Дрон есть дрон": генерал-майор Попов о новой угрозе с британскими реактивными БПЛА - 01.09.2026 Украина.ру
"Дрон есть дрон": генерал-майор Попов о новой угрозе с британскими реактивными БПЛА
Британские реактивные дроны, которые Великобритания передала Украине, представляют реальную угрозу, но не являются супероружием. Их боевая часть составляет от пяти до десяти килограммов, а радиус действия — до 300 километров. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-09-01T17:00
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Отвечая на вопрос о том, является ли появление британских дронов принципиально новой угрозой, эксперт заявил, что дрон есть дрон, но реактивные БПЛА с хорошим радиусом действия требуют серьёзного отношения.Попов подчеркнул, что любая помощь Запада Украине — это реальная угроза для России. "От неё нельзя отмахиваться, как от назойливой мухи", — пояснил генерал-майор.По его данным, Великобритания передала Украине 30–50 таких аппаратов. "Они несут угрозу, хотя нельзя сказать, что это супермощные системы", — отметил Попов. Он уточнил, что боевая часть отдельных типов составляет пять-десять килограммов, а радиус действия — 200–300 километров."При этом они уже реактивные. Это много значит. Мы помним, как развивались "Герани": появилась эволюция до реактивных вариантов. Это другой подход и другое качество", — подчеркнул собеседник издания.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Великобритания, Россия, Украина.ру, авиация, дроны, Удары дронами, главное, Главные новости, Герань, вооружения, оружие, Британия, война, война на Украине, новости Украина ру, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, военный эксперт, военная техника

"Дрон есть дрон": генерал-майор Попов о новой угрозе с британскими реактивными БПЛА

17:00 01.09.2026
 
© Фото : BAE Systems
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : BAE Systems
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Британские реактивные дроны, которые Великобритания передала Украине, представляют реальную угрозу, но не являются супероружием. Их боевая часть составляет от пяти до десяти килограммов, а радиус действия — до 300 километров. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Отвечая на вопрос о том, является ли появление британских дронов принципиально новой угрозой, эксперт заявил, что дрон есть дрон, но реактивные БПЛА с хорошим радиусом действия требуют серьёзного отношения.
Попов подчеркнул, что любая помощь Запада Украине — это реальная угроза для России. "От неё нельзя отмахиваться, как от назойливой мухи", — пояснил генерал-майор.
По его данным, Великобритания передала Украине 30–50 таких аппаратов. "Они несут угрозу, хотя нельзя сказать, что это супермощные системы", — отметил Попов. Он уточнил, что боевая часть отдельных типов составляет пять-десять килограммов, а радиус действия — 200–300 километров.
"При этом они уже реактивные. Это много значит. Мы помним, как развивались "Герани": появилась эволюция до реактивных вариантов. Это другой подход и другое качество", — подчеркнул собеседник издания.
Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.
Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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