Большой радиус и мобильность: генерал-майор Попов о роли А-50 в системе ПВО России - 01.09.2026 Украина.ру
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Большой радиус и мобильность: генерал-майор Попов о роли А-50 в системе ПВО России
Большой радиус и мобильность: генерал-майор Попов о роли А-50 в системе ПВО России - 01.09.2026 Украина.ру
Большой радиус и мобильность: генерал-майор Попов о роли А-50 в системе ПВО России
Преимущество самолета ДРЛО А-50 заключается в большом радиусе действия и мобильности: он может появиться в нужном районе, обнаруживать цели, наводить истребители и помогать с перехватом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-09-01T17:47
2026-09-01T17:47
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Отвечая на вопрос о том, используются ли А-50 только в крайнем случае, эксперт пояснил, что это не так, и подчеркнул, что у России есть широкий арсенал средств управления.По словам генерал-майора, неправильно говорить, что всё зависит исключительно от А-50 и что без них невозможно решать задачи. "В зависимости от масштаба операции используются разные средства", — пояснил Попов.Он отметил, что для крупных задач задействуются одни системы, для тактических — другие. "Есть наземные радиолокационные станции, командные пункты и иные средства, которые выполняют схожие функции, хотя и на меньшей дальности", — добавил эксперт.Генерал-майор также подчеркнул, что говорить о неиспользовании А-50 в районах боевых действий только из-за их малого количества — неправильно. "Их используют в соответствии с задачами", — пояснил Попов. Преимущество А-50, подытожил собеседник Украина.ру, заключается в большом радиусе действия и мобильности: самолёт может появиться в нужном районе, выполнять обнаружение и контроль воздушной обстановки, помогать с наведением истребителей, управлением и перехватом целей.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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Большой радиус и мобильность: генерал-майор Попов о роли А-50 в системе ПВО России

17:47 01.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2017". День второй
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Преимущество самолета ДРЛО А-50 заключается в большом радиусе действия и мобильности: он может появиться в нужном районе, обнаруживать цели, наводить истребители и помогать с перехватом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Отвечая на вопрос о том, используются ли А-50 только в крайнем случае, эксперт пояснил, что это не так, и подчеркнул, что у России есть широкий арсенал средств управления.
По словам генерал-майора, неправильно говорить, что всё зависит исключительно от А-50 и что без них невозможно решать задачи. "В зависимости от масштаба операции используются разные средства", — пояснил Попов.
Он отметил, что для крупных задач задействуются одни системы, для тактических — другие. "Есть наземные радиолокационные станции, командные пункты и иные средства, которые выполняют схожие функции, хотя и на меньшей дальности", — добавил эксперт.
Генерал-майор также подчеркнул, что говорить о неиспользовании А-50 в районах боевых действий только из-за их малого количества — неправильно. "Их используют в соответствии с задачами", — пояснил Попов.
Преимущество А-50, подытожил собеседник Украина.ру, заключается в большом радиусе действия и мобильности: самолёт может появиться в нужном районе, выполнять обнаружение и контроль воздушной обстановки, помогать с наведением истребителей, управлением и перехватом целей.
Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.
Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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