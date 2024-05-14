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"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом

"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру

"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом

Вряд ли ВСУ "проспали" удар российских войск на севере, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону по всей границе. Для этого ВС РФ могли воспользоваться ротацией противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-14T05:31

2024-05-14T05:31

2024-05-14T05:31

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ракетный удар

оборона

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Российские войска начали наступление на севере Харьковской области и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения войны существенно, рассказал эксперт.Не думаю, что ВСУ "проспали" этот удар, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР, добавил он.По поводу продвижения ВС РФ на севере в украинских СМИ гораздо больше негатива и паники чем есть на самом деле. Это делается, чтобы скрыть истинное положение дел. "У них есть боекомплект, личный состав. Они же не сдаются в плен тысячами. Перед нами мотивированный противник, который способен воевать", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, харьков, харьковская область, алексей самойлов, наступление, вс рф, граница, ракетный удар, оборона, всу