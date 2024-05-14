"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
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"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом
"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом
Вряд ли ВСУ "проспали" удар российских войск на севере, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону по всей границе. Для этого ВС РФ могли воспользоваться ротацией противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-14T05:31
2024-05-14T05:31
новости
россия
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харьковская область
алексей самойлов
наступление
вс рф
граница
ракетный удар
оборона
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Российские войска начали наступление на севере Харьковской области и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения войны существенно, рассказал эксперт.Не думаю, что ВСУ "проспали" этот удар, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР, добавил он.По поводу продвижения ВС РФ на севере в украинских СМИ гораздо больше негатива и паники чем есть на самом деле. Это делается, чтобы скрыть истинное положение дел. "У них есть боекомплект, личный состав. Они же не сдаются в плен тысячами. Перед нами мотивированный противник, который способен воевать", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, харьковская область, алексей самойлов, наступление, вс рф, граница, ракетный удар, оборона, всу
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Алексей Самойлов, наступление, ВС РФ, граница, ракетный удар, оборона, ВСУ

"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом

05:31 14.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Вряд ли ВСУ "проспали" удар российских войск на севере, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону по всей границе. Для этого ВС РФ могли воспользоваться ротацией противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские войска начали наступление на севере Харьковской области и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения войны существенно, рассказал эксперт.
Не думаю, что ВСУ "проспали" этот удар, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР, добавил он.

"И я думаю, что наши действовали следующим образом. Они нашли участки [украинской обороны], наиболее слабозащищённые по каким-то причинам. У них могла быть ротация, передислокация частей. И в этот момент зашли [российские военные]. Это обычная военная хитрость, потому что у противника же есть проблемы с мобилизацией, с насыщением личного состава", - отметил Самойлов.

По поводу продвижения ВС РФ на севере в украинских СМИ гораздо больше негатива и паники чем есть на самом деле. Это делается, чтобы скрыть истинное положение дел.
"У них есть боекомплект, личный состав. Они же не сдаются в плен тысячами. Перед нами мотивированный противник, который способен воевать", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
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