"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом
Вряд ли ВСУ "проспали" удар российских войск на севере, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону по всей границе. Для этого ВС РФ могли воспользоваться ротацией противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские войска начали наступление на севере Харьковской области и на некоторых участках продвинулись на семь километров. Это немного, но при нынешнем способе ведения войны существенно, рассказал эксперт.
Не думаю, что ВСУ "проспали" этот удар, у них просто не хватает сил обеспечить полноценную оборону. Ведь линия фронта на северном направлении очень длинная, около 600 километров от границы с Белоруссией до границы с ЛНР, добавил он.
"И я думаю, что наши действовали следующим образом. Они нашли участки [украинской обороны], наиболее слабозащищённые по каким-то причинам. У них могла быть ротация, передислокация частей. И в этот момент зашли [российские военные]. Это обычная военная хитрость, потому что у противника же есть проблемы с мобилизацией, с насыщением личного состава", - отметил Самойлов.
По поводу продвижения ВС РФ на севере в украинских СМИ гораздо больше негатива и паники чем есть на самом деле. Это делается, чтобы скрыть истинное положение дел.
"У них есть боекомплект, личный состав. Они же не сдаются в плен тысячами. Перед нами мотивированный противник, который способен воевать", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру