https://ukraina.ru/20240318/1053948622.html

Армия мажореток и фиолетовые лучи. Киселев о том, чем Франция поможет Украине

Армия мажореток и фиолетовые лучи. Киселев о том, чем Франция поможет Украине - 18.03.2024 Украина.ру

Армия мажореток и фиолетовые лучи. Киселев о том, чем Франция поможет Украине

Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 17 марта 2024 года стали воинственные заявления Эммануэля Макрона и судьба французских и других иностранных наемников, воюющих на Украине

2024-03-18T17:09

2024-03-18T17:09

2024-03-18T18:41

дмитрий киселев

украина

франция

симон петлюра

эммануэль макрон

нато

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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рубрике "Культурная страничка" провел ряд исторических аналогий.Дмитрий Киселев считает, что "петушиная воинственность" Эммануэля Макрона уже похожа на истерику."Сегодня для нас наступило время сопротивления. Мы должны быть готовы, и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели", – заявляет президент Франции.Киселев считает, что несмотря на то, что по уровню дерзости такого заявления может показаться, что Франция вот-вот объявит войну России, для того чтобы понять истинные интересы Макрона, надо его знать. Телеведущий считает, что Макрону интереснее другое: когда он жертва. Очень точно "макронизм" препарирует авторитетный американский аналитик полковник Макгрегор."Он, как и все лидеры-глобалисты в Западной Европе, ведет нас всех в ад на Украине. Они видят, что США пытаются выйти из этого конфликта, он тоже пытается, но легко у него это не получится. Он делает прямо противоположное в надежде на то, что станет единственным, кто выступает с какими-то значимыми заявлениями. Потом он просто притворится, что НАТО и его союзники предали его", — заявляет Макгрегор.Даже если план у Макрона действительно такой: он жертва, и все жалеют одинокого смельчака, считает Киселев, то в России произносимое президентом Франции воспринимается по другой шкале."В любом случае в ближайший год мне придется отправить парней в Одессу", — говорит Эммануэль Макрон.Киселев напомнил, что в предыдущем выпуске передачи "Вести недели" уже рассматривался исторический пример того, как Одесса на 103 дня стала департаментом Франции. В декабре 1918-го французские интервенты захватили Одессу с моря. Во главе французской эскадры у Одессы стоял французский крейсер "Мирабо". Армии Директории УНР Симона Петлюры французы предъявили ультиматум. Петлюра отступил. В одесском порту разгрузили французские танки "Рено" и высадились 15 тысяч французских военных. Интервенты грузили зерно на французские корабли."Правда, уже 2 апреля при приближении атамана Григорьева, перешедшего на сторону большевиков, французы объявили срочную эвакуацию. Французы погрузились на свои кораблики и отчалили. Пришли как шакалы и ушли как шакалы. И теперь Макрону опять в Одессу захотелось? Что вообще он забыл в этом русском городе?" — говорит Киселев.Теперь же Макрон ведет себя так, словно Франция берет под свою защиту режим Зеленского."Но, позвольте, что такое французская армия сейчас? В Африке показали себя плохо, в Ливии бомбили безоружных. А больше нигде", — говорит телеведущий.Французский еженедельник Marianne устами одного высокопоставленного офицера на правах анонимности назвал французское войско армией мажореток."Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно что армия мажореток", — написал еженедельник.Мажоретки – девушки в стилизованной военной форме. Появились в начале XX века во Франции как помощницы главного барабанщика военного оркестра – тамбурмажора. Отсюда и название. За сто лет этот жанр праздничных парадов в некоторых странах даже стал отдельной спортивной дисциплиной, где команды мажореток соревнуются между собой в грации, ритме, пластике, выразительности и сексапильности. Но к военным действиям они отношения не имеют.Дмитрий Киселев считает, что все это напоминает рассказ Константина Паустовского "Фиолетовый луч". В нем Паустовский, выпускник знаменитой Первой киевской гимназии описывает как очевидец самое начало 1919 года в Киеве. В городе стоял националистический сброд Симона Петлюры, но красные неумолимо приближались.Паустовский писал об украинском национализме еще тогда:"У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты.Петлюра пытался возродить слащавую Украину. Но ничего из этого, конечно, не вышло. Вслед за Петлюрой ехала Директория – расхлябанный неврастеник-писатель Винниченко, а за ним – какие-то замшелые и никому не ведомые министры.Так началась в Киеве короткая легкомысленная власть Директории.Киевляне, склонные, как все южные люди, к иронии, сделали из нового "самостийного" правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские... Все было мелко, нелепо и напоминало плохой безалаберный, но временами трагический водевиль"."Трагический водевиль напоминал бы и нынешний бандеровский режим в Киеве, если бы не огромная трагедия, которую он принес Украине", — считает Киселев.И тогда, и сейчас в истории возникают французы."От правления Петлюры, равно как и от правления гетмана, осталось ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и неясности мысли.Петлюра больше всего надеялся на французов, занимавших в то время Одессу. С севера неумолимо нависали советские войска.Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице, в Фастове и завтра могут появиться даже в Боярке под самым городом бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюре его закадычный друг – французский консул Энно", — пишет Паустовский.Зуавы – легкие пехотинцы, полки которых Франция формировала в своих колониях, преимущественно в Алжире. Действительно, носили красные шаровары и заработали себе славу безжалостных головорезов. Французские зуавы, например, принимали участие в Крымской войне. Французский баталист Эмиль Жан Орас Верне изобразил зуава в ходе штурма Малахова кургана в Севастополе. Точно таких Петлюра ждал в Киеве.Далее в рассказе Паустовского Киев также напоминает Киев сегодняшний:"Слухи при Петлюре приобрели характер стихийного, почти космического явления, похожего на моровое поветрие. Это был повальный гипноз. Слухи эти потеряли свое прямое назначение – сообщать вымышленные факты. Слухи… превратились в средство самоуспокоения, в сильнейшее наркотическое лекарство. Люди обретали надежду на будущее только в слухах. Даже внешне киевляне стали похожи на морфинистов. Даже самые матерые скептики верили всему, вплоть до того, что Украина будет объявлена одним из департаментов Франции, и для торжественного провозглашения этого государственного акта в Киев едет сам президент Пуанкаре, или что киноактриса Вера Холодная собрала свою армию и, как Жанна д’Арк, вошла на белом коне во главе своего бесшабашного войска в город Прилуки, где и объявила себя украинской императрицей".Тем временем советские полки наступали, и развязка была неминуема."Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта. В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве "друга свободной Украины" французского консула Энно. В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра".В ночь "фиолетового луча" армия Петлюры покинула город и стало понятно, что слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помехи. Дмитрий Киселев выразил надежду, что этот рассказ провидческий.Пока же из Франции на Украину отправились наемники. По их количеству французы где-то на седьмом месте среди всех иностранцев. Министерство обороны России знает персонально о каждом и скрупулезно ведет учет. По заслугам воздастся всем, отмечает Киселев.В Харькове на этой неделе "Герани" разнесли гостиницу "Аэропорт", где с первых дней СВО находилась казарма французских боевиков. В середине января по их расположению уже прилетало. Париж тогда всячески открещивался."Эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.Однако Франция признала, что погибшие – их граждане. Но с оговоркой, что Франция – страна демократическая, и французское правительство не запрещает воевать в рядах Украинского легиона.Военный журналист Ксавье Тительман, который поддерживает контакты с наемниками на Украине, сообщил, что примерно от 60 до 70 французов стали частью украинских формирований, еще 200–300 человек с двойным гражданством служили в Украинском иностранном легионе.Министерство обороны России предоставило более точные данные по каждой стране, что отправляет боевиков на Украину. Самым крупным поставщиком живой силы в Европе оказалась Польша: почти три тысячи наемников с начала СВО. Каждый второй уничтожен. На втором месте Великобритания. Погибли триста шестьдесят солдат. Америка переправила через океан всего три тысячи солдат, из которых 1300 погибли."Мы здесь в дерьме. Чертова линия фронта рушится слева, справа и в центре". — говорит в видеообращении к Западу британский доброволец, воюющий за Украину.36 стран Европы поставили на конвейер смерти больше восьми тысяч человек. 40% этого сборища ликвидировано. Остальные, разочаровавшись, ищут пути отступления или уже вернулись домой."Я эффективно воевал, когда у меня было лучшее оружие. Но сейчас самый трудный момент, когда начинаешь приближаться к краху. Крах фронта вызван логистикой и другими факторами, которые вы, как солдат, не можете контролировать", – признается румынский наемник.Всего в списке ликвидированных иностранных наемников почти 6000 фамилий. Тем временем на Западе продолжают показывать красивые ролики, зазывающие наемников на Украину, подставляя их под удары русских ракет.

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, украина, франция, симон петлюра, эммануэль макрон, нато, эксклюзив