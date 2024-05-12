https://ukraina.ru/20240512/1055020192.html

Бои в Волчанске, обстановка в Белгороде. Итоги 12 мая на Украине

Бои в Волчанске, обстановка в Белгороде. Итоги 12 мая на Украине - 12.05.2024 Украина.ру

Бои в Волчанске, обстановка в Белгороде. Итоги 12 мая на Украине

Украинские источники сообщили о боях в Волчанске. В Белгороде продолжают разбирать завалы на месте украинского удара

2024-05-12T18:00

2024-05-12T18:00

2024-05-12T18:00

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олег синегубов

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Украинский военный Денис Ярославский сообщил о крайне непростой для ВСУ обстановке в Волчанске."Волчанск... Сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57-й бригады остановила продвижение "Шторм Z" <...> Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это потому, что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда всё?" - заявил Ярославский.Он жёстко раскритиковал украинские укрепления."Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая, в принципе, не должна была быть серой. За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что делали в сентябре 2022 года. Знаю, что бросившие позиции 125 [-я бригада] ТРО уже даёт расклад о том, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершённое строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание", - подчеркнул Ярославский.Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно посещал регион и заявлял о хорошем состоянии украинских укреплений."Я вижу в Харьковском регионе, и благодарен и области, и городу. То, как они объединились с военными специалистами и со строительными компаниями, и наш бюджет государственный составляли вместе с бизнесом: и то, что они там сделали, я считаю — это мощно", - в частности заявлял он на пресс-конференции в декабре 2023 года.Позднее, 9 апреля, Зеленский посетил регион и снова проверил укрепления."Харьковская область — это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать", - подчёркивал тогда Зеленский.Тогда начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал посещавшему его начальству, что фортификационные сооружения представляют собой "разветвлённую систему траншей, блиндажей и других укрытий". Он также заявил, что на тот момент на территории области "делали заградительные рубежи, в которые входили "зубы дракона" и противотанковые рвы".В свою очередь в Офисе президента Украины заявили, что во время разработки проекта Минобороны Украины был учтён опыт украинских военных на первой линии фронта."Харьковщина. Строительство фортификаций. Благодарю всех, кто работает для того, чтобы Украина была крепче!" - подписал в тот дель выложенное в своём телеграм-канале видео Зеленский.Кроме того, 12 мая в соцсетях появилось видео одного из украинских полицейских из Волчанска."Сегодня 12.05.2024 года. Ситуация в городе ухудшилась. Город почти разрушен. Людей почти не осталось — эвакуируем остатки. Вот смотрите, центр. Если есть возможность, люди, выходите на общественно известные места и вас будут приезжать наряды и забирать", - обратился он к жителям Волчанска.По словам украинского медиаэксперта Анатолия Шария, такое видео может свидетельствовать о скором оставлении ВСУ Волчанска."Волчанск всё Как только начинаются рассказы, что город не сильно важен - готовьтесь к тому, что скоро всё. А еще частым предвестником "всё" являются рассказы о том, что ИПСО разгоняет панику", - прокомментировал он видео украинского полицейского.Тем временем в украинских телеграм-каналах разгорелся спор по поводу руководства Харьковской области."Судя по тому, что пишут военные, Синегубов и Ко нормальо так сп****ли (украли — Ред.) денег на укреплениях и теперь военные платят жизнью за таких "начальников". Просто мерзостные твари", - писал днём 12 мая популярный харьковский телеграм-канал "Харьков Life".Позднее канал сообщил о том, что Синегубов покинул Харьков."Кстати, Синегубов даже не в Харькове и не в области. Третью ночь прячется в Полтаве, боится ехать в Харьков. А вчера его "наругали" в Киеве, такие дела", - указывал канал.Позднее он уточнил, что Синегубов лишь ночует в Полтаве.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал тяжесть положения в Харковской области."На этой неделе обстановка на Харьковщине существенно обострилась. В данное время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают всё, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение. На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях идут ожесточённые бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других — Силы обороны вытесняют противника и улучшают своё тактическое положение", - писал Сырский.В 15:45 в телеграм-канале "Группировка "Север" появилось видео с российскими военными из населённого пункта Гатище в Харьковской области."Гатище был освобождён. Это было легко. Враг бежал, не оказав сопротивления. Волчанск, жди! Мы скоро будем", - говорил один из военных.В регионе продолжаются ожесточённые бои.Обстановка в БелгородеВечером 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ходе работ по разбору завалов на месте украинского удара в Белгороде."Очередной сигнал ракетной опасности, запущенный по Белгороду и Белгородскому району, застал на площадке перед поврежденным домом. Вместе со спасателями и волонтерами спустились в подвал спортивного комплекса "Луч", чтобы его переждать и вновь приступить к работам. Проводится большой объём работ, в первую очередь, связанный с разбором завалов. На месте работают сотрудники МЧС и наши строительные организации. Организован подвоз горячего чая, общепит начинает подвозить горячее питание. Участники территориальной самообороны прошлись по квартирам близлежащих двух подъездов с одной и другой стороны дома. Все люди переселены. Те, у кого есть необходимость, отправлены в пункты временного размещения. В подъёздах организовано дежурство нашей самообороны, оно будет продолжаться всю ночь", - отметил он.Гладков выложил фото и видео с места событий. По его словам, спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения – в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены."Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни. Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет", - рассказал Гладков.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что к белгородским медикам подключились их московские коллеги."ВСУ жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде. Стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям. Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи. Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим", - написал он в своём телеграм-канале.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев назвал удар по Белгороду ответом Украины на успехи российских военных в Харьковской области."После двух дней нашей операции в Харьковской области, ВСУ потеряли ряд важный позиций. ВСУ теряют технику. Много боевиков оказалось у нас в плену. Это боевики "Кракена", украинский спецназ. В ответ ВСУ бьют по Белгороду. За поражения на фронте Киев мстит мирным людям. Обычная логика бандеровца. Также тупо и по-людоедски мстили Донецку в 2015 за потерянный в боях аэропорт", - отметил Медведев.Он также призвал не удивляться "людоедской радости" украинских комментаторов, которые в соцсетях поздравляют друг друга со случившемся. По словам Медведева, на современной Украине царит "массовый тёмный культ смерти".В 17:47 Гладков уточнил информацию по пострадавшим от украинского удара."Только что из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, слава Богу, он жив. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Ещё шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение", - написал губернатор в своём телеграм-канале, выложив видео с места событий.Он также указал, что ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

https://ukraina.ru/20240512/1055017320.html

https://ukraina.ru/20240512/1055015908.html

https://ukraina.ru/20240511/1055014288.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, олег синегубов, украина, белгород, харьковская область, вооруженные силы украины