"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину - 12.05.2024 Украина.ру
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"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину
"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину - 12.05.2024 Украина.ру
"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину
Украина угробила свою профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи. То, что ВСУ получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что у них сложилось критическое положение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-05-12T06:50
2024-05-12T06:50
новости
украина
запад
россия
иностранный легион
всу
украинская армия
франция
нато
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Несмотря на новый пакет военной помощи, сейчас у противника не хватает людских резервов и снарядов. Хотя снарядов ВСУ подвезли в большом количестве, большая часть из них не доехала до линии соприкосновения, рассказал обозреватель.Пока что силы находятся в неустойчивом балансе. Но очередные прорывы российских подразделений могут привести к паническому бегству ВСУ по всему фронту, добавил он.Поэтому Запад начинает истерить, заявляя о готовности направить в зону спецоперации на Украине свои войска. Потому что их "воспитанники" в Киеве не справляются с поставленной задачей, отметил аналитик.То, что ВСУ уже получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что положение у них критическое. Качество мобилизованных уже "ниже плинтуса". Это заявляют даже откровенные нацисты в своих интервью украинским СМИ, указал он.Украина угробила свою профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи. Поэтому она не может оказать стойкого и долговременного вооруженного сопротивления. Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой. Разгром ВСУ неизбежен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, иностранный легион, всу, украинская армия, франция, нато, сво, резервы, снаряды
Новости, Украина, Запад, Россия, иностранный легион, ВСУ, украинская армия, Франция, НАТО, СВО, резервы, снаряды

"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину

06:50 12.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украина угробила свою профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи. То, что ВСУ получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что у них сложилось критическое положение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Несмотря на новый пакет военной помощи, сейчас у противника не хватает людских резервов и снарядов. Хотя снарядов ВСУ подвезли в большом количестве, большая часть из них не доехала до линии соприкосновения, рассказал обозреватель.
Пока что силы находятся в неустойчивом балансе. Но очередные прорывы российских подразделений могут привести к паническому бегству ВСУ по всему фронту, добавил он.
Поэтому Запад начинает истерить, заявляя о готовности направить в зону спецоперации на Украине свои войска. Потому что их "воспитанники" в Киеве не справляются с поставленной задачей, отметил аналитик.
"Подразделения французского "Иностранного легиона" уже замечены под Славянском. Но эта информация требует подтверждения. Париж же заявлял, что сделает это официально. А если он сделает это официально, получается, что Франция уже вступила в войну с Россией?", - подчеркнул Леонков.
То, что ВСУ уже получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что положение у них критическое. Качество мобилизованных уже "ниже плинтуса". Это заявляют даже откровенные нацисты в своих интервью украинским СМИ, указал он.
Украина угробила свою профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи. Поэтому она не может оказать стойкого и долговременного вооруженного сопротивления. Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой. Разгром ВСУ неизбежен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 13:29
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра Российские войска начали устанавливать санитарный кордон на границе Белгородской области. Этот процесс продолжится. Ситуация меняется с каждым часом. Но никакой речи о широкомасштабном наступлении или штурме Харькова речи не идет
 
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