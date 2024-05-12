https://ukraina.ru/20240512/1055015406.html

"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину

"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину - 12.05.2024 Украина.ру

"Разгром ВСУ неизбежен": Леонков раскрыл, почему Запад истерит об отправке натовских войск на Украину

Украина угробила свою профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи. То, что ВСУ получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что у них сложилось критическое положение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-05-12T06:50

2024-05-12T06:50

2024-05-12T06:50

новости

украина

запад

россия

иностранный легион

всу

украинская армия

франция

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg

Несмотря на новый пакет военной помощи, сейчас у противника не хватает людских резервов и снарядов. Хотя снарядов ВСУ подвезли в большом количестве, большая часть из них не доехала до линии соприкосновения, рассказал обозреватель.Пока что силы находятся в неустойчивом балансе. Но очередные прорывы российских подразделений могут привести к паническому бегству ВСУ по всему фронту, добавил он.Поэтому Запад начинает истерить, заявляя о готовности направить в зону спецоперации на Украине свои войска. Потому что их "воспитанники" в Киеве не справляются с поставленной задачей, отметил аналитик.То, что ВСУ уже получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что положение у них критическое. Качество мобилизованных уже "ниже плинтуса". Это заявляют даже откровенные нацисты в своих интервью украинским СМИ, указал он.Украина угробила свою профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи. Поэтому она не может оказать стойкого и долговременного вооруженного сопротивления. Сейчас российская армия владеет стратегической инициативой. Разгром ВСУ неизбежен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html

украина

запад

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, иностранный легион, всу, украинская армия, франция, нато, сво, резервы, снаряды