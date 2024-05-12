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"Такая психология": командир БАРС-13 объяснил, почему не все "пятисотые" - плохие бойцы

"Такая психология": командир БАРС-13 объяснил, почему не все "пятисотые" - плохие бойцы - 12.05.2024 Украина.ру

"Такая психология": командир БАРС-13 объяснил, почему не все "пятисотые" - плохие бойцы

"Пятисотые", то есть те военнослужащие, которые отказываются воевать, есть в каждом подразделении, но не во всех случаях можно говорить о том, что это плохие бойцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Исполнительный директор "Союза добровольцев Донбасса" Андрей Пинчук, который в настоящее время командует добровольческим отрядом БАРС-13

2024-05-12T07:00

2024-05-12T07:00

2024-05-12T07:00

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По словам Пинчука, зачастую поведение "пятисотых" можно объяснить психологией. В пример он привел свое подразделение, которое ранее держало оборону возле Красного Лимана.Военнослужащий, хорошо проявившему себя в оборонительных боях, не всегда может пойти в атаку, такая у него психология, такой у него предел, добавил собеседник издания. "Человеку кажется, что он смелый. У меня был такой боец, который пришел и сказал: вы знаете, я считал, что смогу. А вот вышел и понял, что не могу. Не могу себя пересилить. Пришел боец и честно это сказал. Такие "пятисотые" тоже бывают. Понимаешь? Их надо правильно разделять: жулики, которые на три дня за ветеранкой пришли, за УБД – это одно, а те, кто не смог себя пересилить, это другое", - рассказал Пинчук.В этих случаях таким людям просто предлагают другие места - водителем или в артиллерии, подытожил он.Более подробно об истории формирования отрядов БАРС читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.

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новости, барс-13, андрей пинчук, сво, россия, украина