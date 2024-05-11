https://ukraina.ru/20240511/1054975686.html

Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать

Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать - 11.05.2024 Украина.ру

Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать

Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада

2024-05-11T07:00

2024-05-11T07:00

2024-05-11T07:00

новости

f-16

самолет

истребитель

россия

украина.ру

украина

запад

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он резюмировал, что Россия до последнего пыталась вразумить западных политиков, но теперь Москве осталось только одно: не допустить Третьей мировой войны, несмотря на все старания Вашингтона ее развязать. Ядерные учения, анонсированные на днях Владимиром Путиным, как раз и призваны сдержать горячие головы в Вашингтоне.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле КиеваРанее в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач отметил, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыА председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ

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новости, f-16, самолет, истребитель, россия, украина.ру, украина, запад