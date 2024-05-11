Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать - 11.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240511/1054975686.html
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать - 11.05.2024 Украина.ру
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада
2024-05-11T07:00
2024-05-11T07:00
новости
f-16
самолет
истребитель
россия
украина.ру
украина
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ac0f58222c25725107411b0e078aab95.jpg
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он резюмировал, что Россия до последнего пыталась вразумить западных политиков, но теперь Москве осталось только одно: не допустить Третьей мировой войны, несмотря на все старания Вашингтона ее развязать. Ядерные учения, анонсированные на днях Владимиром Путиным, как раз и призваны сдержать горячие головы в Вашингтоне.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле КиеваРанее в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач отметил, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыА председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
https://ukraina.ru/20240508/1054961494.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_c24e164e9e3af33b1472c93a9e1ac549.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, f-16, самолет, истребитель, россия, украина.ру, украина, запад
Новости, F-16, самолет, истребитель, Россия, Украина.ру, Украина, Запад

Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать

07:00 11.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
"Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - пояснил Леонков.
Он резюмировал, что Россия до последнего пыталась вразумить западных политиков, но теперь Москве осталось только одно: не допустить Третьей мировой войны, несмотря на все старания Вашингтона ее развязать. Ядерные учения, анонсированные на днях Владимиром Путиным, как раз и призваны сдержать горячие головы в Вашингтоне.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач отметил, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.
Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
А председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.
А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
Есть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
Позывной Врач
8 мая, 06:47
Специалист по ПТСР: Обострённое чувство справедливости, возникающее на войне, не годится для мирной жизниС начала СВО в обществе кипят дискуссии о посттравматическом стрессовом расстройстве и необходимости бороться с ним.
 
НовостиF-16самолетистребительРоссияУкраина.руУкраинаЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Возьмут или не возьмут? Стало известно, что началось в США, когда они узнали, что Россия пошла на Харьков
08:00Как Бессарабия стала полноценной частью России
07:15Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке
07:00Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать
06:45"50 тысяч остались без конечностей": эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь солдат ВСУ
06:31Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог
06:15"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу
05:59"Зона смерти": Пинчук о том, как ВСУ сорвали стратегический успех России под Авдеевкой
05:44"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ
05:28Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
05:14Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе
05:00Почему Обаме скажут "Да": американский политолог назвал цену кресла Байдена
04:45"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами
04:30"С помощью дымов и маскировки": эксперт объяснил, как ВС РФ смогут изолировать целые районы на поле боя
04:20"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада
04:14В праздники повысят активность: Храпач рассказал, как вычислить украинских диверсантов
04:00Взрывная волна и радиоактивное заражение: Самойлов о том, на какой ответ России нарывается Макрон
03:50Запад заигрался в войнушку: Леонков о том, почему России нужно переходить "от слов к конкретным делам"
18:30Мишустин премьер, бои в Харьковской области. Итоги 10 мая на Украине
17:46Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации
Лента новостейМолния