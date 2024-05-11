"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ - 11.05.2024 Украина.ру
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"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ
"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ - 11.05.2024 Украина.ру
"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ
Подразделения ВСУ могут долго просидеть в изоляции, после чего они не смогут сопротивляться российским штурмовым группам. Таким образом ВС РФ смогут брать не только небольшие поселки, но и крупные города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-11T05:44
2024-05-11T05:44
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Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, рассказал обозреватель.Как только противник попробует куда-то высунуться, он тут же будет уничтожен. Таким образом ВС РФ смогут брать без штурмовых действий не только небольшие поселки, но и крупные города, добавил он.ВС РФ осталось только найти правильные решения по выходу из позиционного тупика. Для этого надо улучшить работу РЭБ против украинских FPV-дронов, также необходимо, чтобы артиллерия в онлайн-режиме уничтожала украинские расчеты операторов БПЛА, отметил он."Если мы этого добьемся, то при помощи определенных сил и средств сможем изолировать целые районы на поле боя. Чем больше таких районов будет изолировано, тем скорее вражеское соединение попадет в большой котел", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054925561.html
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новости, россия, харьков, всу, вс рф, рэб, дроны, беспилотники, окружение, сво, артиллерия, штурм, штурмовик, город, бпла
Новости, Россия, Харьков, ВСУ, ВС РФ, РЭБ, дроны, беспилотники, окружение, СВО, артиллерия, штурм, штурмовик, город, БПЛА

"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ

05:44 11.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Подразделения ВСУ могут долго просидеть в изоляции, после чего они не смогут сопротивляться российским штурмовым группам. Таким образом ВС РФ смогут брать не только небольшие поселки, но и крупные города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, рассказал обозреватель.
Как только противник попробует куда-то высунуться, он тут же будет уничтожен. Таким образом ВС РФ смогут брать без штурмовых действий не только небольшие поселки, но и крупные города, добавил он.
"Украина может сколько угодно рассказывать, что России для штурма Харькова нужна 100-тысячная группировка. Но если Харьков будет окружен, то по этой же схеме он будет зачищен за пару месяцев", - подчеркнул Васильев.
ВС РФ осталось только найти правильные решения по выходу из позиционного тупика. Для этого надо улучшить работу РЭБ против украинских FPV-дронов, также необходимо, чтобы артиллерия в онлайн-режиме уничтожала украинские расчеты операторов БПЛА, отметил он.
"Если мы этого добьемся, то при помощи определенных сил и средств сможем изолировать целые районы на поле боя. Чем больше таких районов будет изолировано, тем скорее вражеское соединение попадет в большой котел", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 19:30
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
 
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