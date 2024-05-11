"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ
Подразделения ВСУ могут долго просидеть в изоляции, после чего они не смогут сопротивляться российским штурмовым группам. Таким образом ВС РФ смогут брать не только небольшие поселки, но и крупные города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, рассказал обозреватель.
Как только противник попробует куда-то высунуться, он тут же будет уничтожен. Таким образом ВС РФ смогут брать без штурмовых действий не только небольшие поселки, но и крупные города, добавил он.
"Украина может сколько угодно рассказывать, что России для штурма Харькова нужна 100-тысячная группировка. Но если Харьков будет окружен, то по этой же схеме он будет зачищен за пару месяцев", - подчеркнул Васильев.
ВС РФ осталось только найти правильные решения по выходу из позиционного тупика. Для этого надо улучшить работу РЭБ против украинских FPV-дронов, также необходимо, чтобы артиллерия в онлайн-режиме уничтожала украинские расчеты операторов БПЛА, отметил он.
"Если мы этого добьемся, то при помощи определенных сил и средств сможем изолировать целые районы на поле боя. Чем больше таких районов будет изолировано, тем скорее вражеское соединение попадет в большой котел", - заключил собеседник издания.
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