https://ukraina.ru/20240511/1054952594.html

"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ

"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ - 11.05.2024 Украина.ру

"По этой схеме будет зачищен за пару месяцев": эксперт раскрыл, как ВС РФ могут выдавить из Харькова ВСУ

Подразделения ВСУ могут долго просидеть в изоляции, после чего они не смогут сопротивляться российским штурмовым группам. Таким образом ВС РФ смогут брать не только небольшие поселки, но и крупные города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-05-11T05:44

2024-05-11T05:44

2024-05-11T05:44

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Отрезанная от снабжения и связи украинская армия быстро потеряет боеспособность. Она может долго просидеть в изоляции, после чего не сможет сопротивляться штурмовым группам, которым оператор будет подсказывать местонахождение ВСУ, рассказал обозреватель.Как только противник попробует куда-то высунуться, он тут же будет уничтожен. Таким образом ВС РФ смогут брать без штурмовых действий не только небольшие поселки, но и крупные города, добавил он.ВС РФ осталось только найти правильные решения по выходу из позиционного тупика. Для этого надо улучшить работу РЭБ против украинских FPV-дронов, также необходимо, чтобы артиллерия в онлайн-режиме уничтожала украинские расчеты операторов БПЛА, отметил он."Если мы этого добьемся, то при помощи определенных сил и средств сможем изолировать целые районы на поле боя. Чем больше таких районов будет изолировано, тем скорее вражеское соединение попадет в большой котел", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054925561.html

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