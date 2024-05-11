Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке - 11.05.2024 Украина.ру
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Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке
Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке - 11.05.2024 Украина.ру
Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке
Людские пополнения ВС РФ вписываются в отлаженный боевой механизм, а Украина, затыкая дыры на фронте подготовленными кадрами, несет потери. Сейчас темпы продвижения войск стали гораздо быстрее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-11T07:15
2024-05-11T07:15
новости
авдеевка
вс рф
наступление
донецкое направление
россия
украина
соледар
артемовск
военная техника
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Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении ВС РФ освободили и зачистили населенные пункты Семеновка и Бердычи, тем самым ознаменовав конец всей эпопее с Авдеевкой, которая продолжалась с осени 2023 года.Такой результат был обусловлен слаженной работой российских военных, а также дефицитом техники и слабой обороной ВСУ. С одной стороны, у противника заканчиваются ресурсы. С другой стороны, ВС РФ прирастают по личному составу и технике, рассказал обозреватель.При этом российская армия стала более опытной. А когда армия много воюет, она приобретает множество навыков, которые повышают ее эффективность, добавил он.Эти действия начинают передавливать сопротивление ВСУ. Операция по взятию Соледара и Артемовска заняла девять месяцев. При этом на освобождение Авдеевки у ВС РФ ушло полгода. Сейчас темпы продвижения войск стали гораздо быстрее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054925561.html
авдеевка
донецкое направление
россия
украина
соледар
артемовск
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, вс рф, наступление, донецкое направление, россия, украина, соледар, артемовск, военная техника, сво
Новости, Авдеевка, ВС РФ, наступление, Донецкое направление, Россия, Украина, Соледар, Артемовск, военная техника, СВО

Конец эпопеи в Авдеевке: эксперт рассказал, как ВС РФ слаженно зачистили ВСУ в Бердычах и Семеновке

07:15 11.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Людские пополнения ВС РФ вписываются в отлаженный боевой механизм, а Украина, затыкая дыры на фронте подготовленными кадрами, несет потери. Сейчас темпы продвижения войск стали гораздо быстрее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении ВС РФ освободили и зачистили населенные пункты Семеновка и Бердычи, тем самым ознаменовав конец всей эпопее с Авдеевкой, которая продолжалась с осени 2023 года.
Такой результат был обусловлен слаженной работой российских военных, а также дефицитом техники и слабой обороной ВСУ. С одной стороны, у противника заканчиваются ресурсы. С другой стороны, ВС РФ прирастают по личному составу и технике, рассказал обозреватель.
При этом российская армия стала более опытной. А когда армия много воюет, она приобретает множество навыков, которые повышают ее эффективность, добавил он.
"Наши людские пополнения вписываются в отлаженный боевой механизм, а Украина, затыкая дыры на фронте подготовленными кадрами, несет потери. В результате противник вынужден набирать в войска некачественный личный состав, которому он не успевает передавать необходимые навыки и умения", - подчеркнул Васильев.
Эти действия начинают передавливать сопротивление ВСУ. Операция по взятию Соледара и Артемовска заняла девять месяцев. При этом на освобождение Авдеевки у ВС РФ ушло полгода. Сейчас темпы продвижения войск стали гораздо быстрее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 19:30
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
 
НовостиАвдеевкаВС РФнаступлениеДонецкое направлениеРоссияУкраинаСоледарАртемовсквоенная техникаСВО
 
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