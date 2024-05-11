https://ukraina.ru/20240511/1033943069.html

Неоднозначный маршал Кирилл Москаленко

Неоднозначный маршал Кирилл Москаленко - 11.05.2024 Украина.ру

Неоднозначный маршал Кирилл Москаленко

11 мая 1902 года в селе Гришино Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (в н.в. Покровский р-н Донецкой обл. под контролем Украины), в крестьянской семье родился Кирилл Москаленко, которому предстояло стать одним из самых знаковых советских военачальников

2024-05-11T16:16

2024-05-11T16:16

2024-05-11T16:16

история

донецкая область

великая отечественная война

хрущев

история

xx век

история ссср

история украины

красная армия

ркка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/30/1033943096_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_aceaf6521467ee76e0f84cf426d8a026.jpg

Образование Кирилл получил довольно приличное, как для дореволюционных времён, — мальчишка четыре года посещал занятия в сельской школе, а потом ещё закончил два класса так называемого "министерского училища". В революционный 1917 год он начал учиться в располагавшемся на станции Яма родного Бахмутского уезда сельскохозяйственном училище.После революции он работал в сельском ревкоме, стал комсомольцем. В августе 1920 года стал рядовым конником в Первой конной армии Семёна Михайловича Будённого. В её составе Кирилл всю осень провоевал против войск Врангеля и батьки Махно, а в декабре был отправлен на учёбу в Луганскую артиллерийскую школу.За следующие двадцать межвоенных лет Кирилл Семёнович совершил головокружительную карьеру.Из Луганска его вскоре перевели в Харьков во 2-ю артиллерийскую школу. В мае 1921 года произошёл второй перевод на артиллерийское отделение Харьковской объединённой школы червоных старшин, которое он окончил в 1922 году. Во время обучения курсантов нередко привлекали к боям с отрядами махновцев на Дону и в Донбассе.После обучения Москаленко вернулся в Первую конную армию, и дальнейшую службу проходил в 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии.Ей он отдал 10 лет службы с перерывом в 1928 году на обучение на ленинградских курсах усовершенствования командного состава артиллерии РККА. Какое-то время дивизия базировалась в Армавире, откуда отдельные её подразделения направлялись в горы Кавказа на осуществление различных боевых операций по борьбе с бандитизмом.В 1932 году молодого командира перевели служить в Забайкалье под Читу на должность начальника штаба особой кавалерийской дивизии Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. Через два года он возглавил кавалерийский полк, а в 1935 году получил под своё начало 23-ю механизированную бригаду, которая вскоре стала танковой.На Дальнем Востоке Москаленко приобрёл и образование танкиста. Знание теории командования танковыми соединениями, искусство вождения танков Т-26 и БТ-7, а также стрельбы из них у него принимал лично командарм маршал Василий Константинович Блюхер.В 1936 году его перевели служить в 45-й механизированный корпус Киевского военного округа. Здесь два года спустя ему присвоили звание полковника, а накануне Зимней войны в 1939 году назначили начальником артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии Одесского военного округа. 15 января она отправилась на фронт на Карельский перешеек, и уже через неделю вела бои в составе действующей армии.Пользуясь тем, что у дивизии имелся 343-й отдельный танковый батальон, Москаленко, вспомнив свои дальневосточные навыки, даже сходил на танке Т-26 в атаку. За проявленный героизм и хорошее знание своего дела после окончания боёв в апреле его наградили орденом Красного Знамени и присвоили звание комбрига, а уже в июне — генерал-майора.После этого он отправился в Молдавию, где попеременно занимал сначала в Кишинёве должность начальника артиллерии 35-го стрелкового корпуса, в затем в Тирасполе — 2-го механизированного корпуса.Весной 1941 года в Красной Армии началось формирование отдельных артиллерийских противотанковых бригад (оаптбр).Это были специализированные соединения, предназначенные для создания на пути вражеских танковых ударов эффективных заслонов. Первую по номеру и по времени создания такую бригаду доверили генералу Москаленко.Кирилл Семёнович отправился на Волынь в район располагавшейся чуть севернее Луцка станции Киверцы — здесь проходило формирование 1-й оаптбр. Она включала два артиллерийских полка, в каждом из которых было по 24 76-мм пушек, по 36 85-мм и в зенитном дивизионе имелось 8 37-мм орудий и 36 пулеметов ДШК. Бригада была полностью обеспечена снарядами, в том числе бронебойными.Войну Кирилл Семёнович встретил в Луцке на выделенной ему специально командующим 5-й армией генерал-майором Михаилом Ивановичем Потаповым квартире. С ним Москаленко встречался как раз накануне по вопросу срочного вывода всей техники бригады с открытых площадок в леса. К счастью, это успели сделать 21 июня.Бригада находилась в резерве Главного командования и приказы её могли отдавать только из Москвы. Но из-за действий вражеских диверсантов связи ни с Москвой, ни со штабом Киевского особого военного округа не было.Взяв всю ответственность на себя, генерал Потапов приказал Москаленко выдвигаться на юг и совместно с 22-м механизированным корпусом (мк) остановить рвавшегося через Владимир-Волынский на восток противника. Кирилл Семёнович ему подчинился, и в 10:00 1-я оаптбр выдвинулась навстречу противнику.На подходе к Владимир-Волынскому колонны бригады встретили вражеские танки из 14-й танковой дивизии противника и пехоту из 298-й пехотной. Передовые батареи развернулись на первых попавшихся позициях и открыли огонь. В результате немцы потеряли подбитыми (по воспоминаниям Москаленко) до 70 танков, но и артиллеристы понесли большие потери.В первые месяцы боёв его бригада вместе с основными силами 5-й армии постепенно откатывалась на восток, теряя людей и технику.Во время августовских боёв, батареи бригады обороняли переправы через Припять и через Днепр, потом – Чернигов.3 сентября генерал Потапов приказал ему принять командование 15-м стрелковым корпусом (ск), а бригаду сдать другому командиру.А уже 8 сентября немцы воспользовались захваченным ими на левом берегу Днепра плацдармом и отрезали 15-му ск пути отступления за Десну — фактически окружили. Тем не менее, корпус вырвался из кольца, отступил к Нежину. 13 сентября после упорных боёв он оставил и этот город.Здесь выяснилось, что большая часть сил Юго-Западного фронта (ЮЗФ) немцами окружена встречными ударами 2-й танковой группы Гудериана и 1-й танковой группы Клейста.15-й ск Москаленко прорывался из окружения сначала цельным соединением, затем, понеся большие потери, личный состав выходил к своим небольшими группами.Бывший член военного совета ЮЗФ и впоследствии генсек СССР Никита Сергеевич Хрущёв вспоминал, как из окружения выходил Москаленко: "при нашем отступлении его выгнала колхозница из своего коровника, где он прятался, переодевшись в крестьянскую свитку, и он, сам украинец, выступил после этого против украинцев, кричал, что все они предатели и всех их надо выслать".После выхода из окружения Москаленко командовал конно-механизированной группой войск 13-й армии ЮЗФ. Во время наступления под Москвой участвовал в освобождении Ельца. В декабре 41-го стал заместителем командующего 6-й армией ЮЗФ, а затем и временно занимал должность самого командующего. Вверенные ему войска принимали участие в Барвенково-Лозовской наступательной операции, освобождали города Изюм и Лозовая. В феврале он командовал 6-м кавкорпусом, в марте возглавил 38-ю армию, которой после катастрофического поражения ЮЗФ под Харьковом пришлось отступать на восток за Дон.В июле 1942 года Москаленко командовал 1-й танковой армией. В самом начале Сталинградского сражения она 12 дней подряд непрерывно атаковала немцев, стремясь сдержать их наступление в излучине Дона. По мнению Кирилла Семёновича — это позволило задержать немцев у Калача-на-Дону на месяц, что дало возможность подготовить город к обороне.Уже в августе генерала назначили командовать 1-й гв. армией, с которой он до октября участвовал в Сталинградской битве.Отношение в войсках и Верховном командовании к Москаленко было неоднозначное.Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов вспоминал: "Сталин говорил, что у него нет лица. Жуков говорит: "Александр Евгеньевич, мне генерал Паника звонил!"Тем не менее, его назначили в октябре 1942 года командовать 40-й армией, которая в январе следующего года приняла участие в Острогожско-Россошанской наступательной операции. Накануне 19 января Кириллу Семёновичу присвоили очередное звание генерал-лейтенанта.Уже к началу февраля советские армии вышли к границам УССР, 16 февраля был освобождён Харьков, 40-я армия Москаленко наступала севернее города.Однако вскоре последовал мощнейший вражеский контрудар. Советские армии понесли большие потери. О действиях Москаленко в этих оборонительных боях некоторые его коллеги, например, генерал-майор Александр Васильевич Горбатов, отзывались нелицеприятно:"Это не командарм, это бесплатное приложение к армии, бесструнная балалайка. (…) Всё руководство командарма заключается в самом беспардонном отношении к подчиненным. Мы только и слышим: "Гитлеру помогаешь, фашистам служишь, предатель!" Надоело слушать и бесконечную брань. Неужели командарм не понимает, что своим поведением не мобилизует подчиненных, а только убивает их веру в свои силы?"Вскоре последовала Курская битва, после которой, на плечах отступающего противника Красная Армия вышла к Днепру. 40-я армия генерала Москаленко форсировала его практически с ходу южнее Киева и закрепилась на Букринском плацдарме. За это 23 октября Кириллу Семёновичу присвоили звание Героя Советского Союза.Однако дальше армия продвинуться не могла. 27 октября Москаленко назначили командовать уже ранее им возглавляемой 38-й армией, она закрепилась на плацдарме, захваченном севернее Киева в районе Лютежа. О том, каким путём Москаленко добился своего нового назначения, есть нелицеприятная история. Член Военного совета 40-й армии в то время генерал-майор Пётр Васильевич Севастьянов рассказывал, что Хрущёв придумал основание, что столицу Украины должен освобождать командарм-украинец.В результате во главе 38-й армии Москаленко воевал уже до самого конца войны: освобождал Киев, оборонял его в ноябре-декабре, когда немцы нанесли свой контрудар. В 1944 году участвовал в Житомирско-Бердичевской, Ровенско-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской операциях; в 1945-м — в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской. Войну закончил в Праге в звании генерал-полковника.Москаленко принимал участие в параде Победы. На следующий день был устроен приём генералов руководителями партии и правительства, в первую очередь Сталиным. Он в первый раз увидел Москаленко вживую и тогда пошутил:"Так вот ты какой… А я представлял тебя похожим на Тараса Бульбу (Сталин выразительным жестом как бы изобразил мощную широкоплечую фигуру с длинными казацкими усами) и, улыбаясь, добавил: "Почему худощавый? Может, сам не ешь и войска свои не кормишь?""Через 8 лет Сталин умер, и в высших партийных кругах страны началась отчаянная борьба за власть.Своё веское слово в ней сказал советский генералитет. По воспоминаниям Москаленко задачу арестовать Лаврентия Берию ему лично 25 июня 1953 года поставил по правительственной связи Хрущёв.Берия был арестован прямо на заседании Совмина. Москаленко наставил на бывшего главу НКВД свой пистолет, Жуков обыскал, после чего остался на продолжившемся у Маленкова— Председателя Совмина — совещании. Москаленко же тайно повёз арестованного из Кремля и, как командующий Московским военным округом (МВО), следующие полгода обеспечивал его охрану до вынесения приговора суда. Судили Берию и его сообщников в кабинете Москаленко, и отсюда же 23 декабря 1953 года повели на расстрел.За преданность Хрущёв рассчитался с Москаленко сполна, похлопотав, чтобы уже в августе 1953-го он стал генералом армии, а два года спустя — маршалом Советского Союза. При этом сам Хрущёв относился к своему протеже неоднозначно:"Существуют несколько Москаленко. Один — это генерал, который честно командовал войсками, попадая во всевозможные переплёты на первом этапе войны. Затем он командовал армией, и его активная роль была заслуженно отмечена. Я лично вносил предложение о присвоении ему, уже после смерти Сталина, звания Маршала Советского Союза.Другой Москаленко — настоящий истерик. (…) Это человек настроения, который очень поддается влиянию…А есть и третий Москаленко — приспособленец, алогичный и беспринципный человек".Тем не менее, при Хрущёве Кирилл Семёнович продолжил свою карьеру, в 1960-62 годах командовал Ракетными войсками стратегического назначения, был заместителем министра обороны СССР. С 1962 года стал главным инспектором Министерства обороны СССР.В 1978 году уже при Брежневе ему присвоили второе звание Героя Светского Союза.При всей сложности характера и неоднозначности этого исторического персонажа, он безусловно заслуживает уважение, как человек, внёсший огромный вклад в Победу и в развитие вооружённых сил своей страны.

https://ukraina.ru/20210815/1031857252.html

https://ukraina.ru/20230622/1047330367.html

https://ukraina.ru/20230701/1047687439.html

https://ukraina.ru/20230202/1042715726.html

https://ukraina.ru/20231106/1050727803.html

https://ukraina.ru/20221011/1039581639.html

донецкая область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, донецкая область, великая отечественная война, хрущев, xx век, история ссср, история украины, красная армия, ркка, иосиф сталин