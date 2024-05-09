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Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым

Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым - 09.05.2024 Украина.ру

Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым

Сейчас любой крупный украинский город – достойная цель для ВС РФ. Вне зависимости от того, что по этому поводу думают американские аналитики. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2024-05-09T12:41

2024-05-09T12:41

2024-05-09T12:41

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Ранее в медийном пространстве вспыли разработки американских аналитических центров еще с 1990х годов, согласно которым нужно было любой ценой не позволить России установить контроль над тремя городами (Полтава, Днепропетровск и Одессы), поскольку именно они с военной, политической и экономической точки зрения являются основой нынешней Украины.Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.

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новости, полтава, днепропетровск, одесса, россия, сша, украина, сво