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Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым
Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым - 09.05.2024 Украина.ру
Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым
Сейчас любой крупный украинский город – достойная цель для ВС РФ. Вне зависимости от того, что по этому поводу думают американские аналитики. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2024-05-09T12:41
2024-05-09T12:41
2024-05-09T12:41
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Ранее в медийном пространстве вспыли разработки американских аналитических центров еще с 1990х годов, согласно которым нужно было любой ценой не позволить России установить контроль над тремя городами (Полтава, Днепропетровск и Одессы), поскольку именно они с военной, политической и экономической точки зрения являются основой нынешней Украины.Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полтава, днепропетровск, одесса, россия, сша, украина, сво
Новости, Полтава, Днепропетровск, Одесса, Россия, США, Украина, СВО
Полтава, Днепропетровск, Одесса. Эксперт о том, какой из этих городов на Украине сдастся первым
Сейчас любой крупный украинский город – достойная цель для ВС РФ. Вне зависимости от того, что по этому поводу думают американские аналитики. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Ранее в медийном пространстве вспыли разработки американских аналитических центров еще с 1990х годов, согласно которым нужно было любой ценой не позволить России установить контроль над тремя городами (Полтава, Днепропетровск и Одессы), поскольку именно они с военной, политической и экономической точки зрения являются основой нынешней Украины.
Полтава – это город нашей воинской славы. Но Харьков с точки зрения людского и промышленного потенциала гораздо более интереснее. Днепропетровск – это тоже важный промышленный центр. Одесса – это выход к Черному морю. Если мы ее возьмем, Украина станет страной, замкнутой внутри континента, рассуждает эксперт.
"Я не думаю, что есть важные или неважные города. Есть более важные города с точки зрения управления вооруженным конфликтом. В этом смысле и Харьков, и Днепропетровск, и Одесса важны. Но если бы мы сейчас вышли за текущую линию фронта, то между этими большими городами у ВСУ нет точек, где они могли бы закрепиться. Там степь. Если бы у нас были соответствующие силы и средства для наступления, мы бы сразу заняли огромную территорию ближе к центральной Украине", - констатировал Баранчик.
Так что тут должна быть не политическая, а военная целесообразность. Чтобы меньшими силами и средствами взять большой город. А это окажет серьезное психологическое влияние не только на бойцов, но и на настроения внутри России, заключил собеседник издания.