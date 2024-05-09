https://ukraina.ru/20240509/1054972170.html

Украинцы выбирают Тису. Эксперты с Украины о реалиях сегодняшнего дня

Украинцы выбирают Тису. Эксперты с Украины о реалиях сегодняшнего дня - 09.05.2024 Украина.ру

Украинцы выбирают Тису. Эксперты с Украины о реалиях сегодняшнего дня

В украинском экспертном сообществе обсуждают плачевную ситуацию на фронте и думают о том, как обострившиеся внутренние противоречия в стране могут сказаться на исходе конфликта

2024-05-09T11:41

2024-05-09T11:41

2024-05-09T11:41

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Украине можно рассчитывать на иностранную помощь, но ожидать, что это переломит ход событий, не стоит. Украинский политолог Андрей Золотарев напомнил, что за три десятилетия после распада СССР у стран НАТО "мышцы ослабли". По его словам, если до этого в противостоянии с СССР они накачивали свой военный потенциал, то сейчас положение иное.Так, по его словам, Францию (Эммануэль Макрон все грозится отправить войска на Украину) сейчас выживают из жизненно важных для нее регионов, поэтому приходится сомневаться в том, что эти заявления Макрона "стоят обеими ногами на твердой земле".Реалистичность вступления Украины в НАТО тоже под вопросом, ей предлагают ждать, пока закончится война. То же и с членством в ЕС – так, по мнению Золотарева, европейские партнеры Киева несколько удивлены приостановкой действия гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан."Потому что они прекрасно видят, что значительная часть этих отступлений от конституционных прав и свобод не имеет никакого отношения к обороноспособности государства и способности его вести войну. А значит, пахнет чем-то другим", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Да это так". Он добавил, что это, по всей видимости, "попытки закрутить гайки и законсервировать ситуацию".Он предположил, что у украинской власти теперь есть настрой не проводить выборы как можно дальше, ведь можно и после прекращения огня не отменять военное положение. Поэтому гайки продолжают закручивать. "Украина превращается в такое военно-полицейское государство", - сообщил политолог.Золотарев отметил, что он бы назвал это "демократурой" – на словах уважают права и свободы и не отказываются от демократии, но по факту – совсем иное.Он продолжил: не стоит удивляться, что в выборе "защищать страну или бежать через Тису, через молдавскую границу"многие делают выбор бежать. Так рвется социальная ткань общества.О том, что "Америка нас бросила", говорит и профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко. "То, что сейчас помощь дали, а полгода не давали – как это называется?", - заявил он в эфире одного из ютуб-каналов. По его словам, положение очень серьезное, а то, что сообщают украинцам в едином телемарафоне – это ложь. Так, в Сумах после ударов по объектам энергетики не ходят троллейбусы, люди находятся в панике, ширятся слухи о возможном вторжении ВС РФ, рассказал профессор, пояснив, что он сам сумчанин и получает информацию от жителей города. А город находится практически на границе с Россией.Василенко добавил, что "нам всем надо готовиться к худшему". По его мнению, если конфликт продолжится, то рано или поздно Россия применит тактическое ядерное оружие в соответствии со своей ядерной доктриной. И применит на том участке фронта, который наиболее важен для россиян.Где именно? Профессор предположил, что Владимиру Путину с политической точки зрения нужны два города на Украине – Харьков и Одесса, а Киев не нужен."Тут (в Киеве – Ред.), кроме церквей, такие коррупционные связи и потоки сосредотачиваются, что придется, чтоб пришла сюда армия не солдат, а бухгалтеров", - пояснил Василенко, добавив, что "Киев ничего не производит де-факто, а разрушать Киев или обходить Киев, но все равно разрушать Киев, мать городов русских - тоже нецелесообразно".Итак, применение тактического ядерного оружия вполне реально "целью попугать, показать силу", считает киевский профессор. Он подчеркнул, что "надо не доводить до крайностей, пока мы (киевский режим — Ред.) все делаем, чтобы (довести – Ред.)".Обсуждаются и другие крайности. Так, на Украине всерьез опасаются за жизнь Зеленского. Его самого и его предшественника - экс-президента Порошенко - МВД России на днях объявило в розыск. Это на самом деле серьезно. Как отметил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, это четкий сигнал со стороны России, что никто с Зеленским переговоры вести уже не собирается, время увещеваний и попыток найти какие-то компромиссы прошло.По словам Рогова, теперь при посещении Зеленским прифронтовых территорий больше нет никаких гарантий безопасности, ведь для РФ он - официально признанный преступник.В Киеве это понимают и ищут способы как-то обезопасить лидера режима. Украинский военный эксперт Олег Стариков даже предлагают отобрать у Зеленского телефон."...Есть жесткий контрразведывательный режим вокруг президента, а надо усилить и полностью взять под контроль все, что связано с передвижением, не допустить каналов утечки, полностью забрать у президента телефон, смартфоны…", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*. По мнению Старикова, это необходимо сделать, потому что "телефон – это полная наводка, с учетом космической системы, которая есть, космической разведки и радиотехнической разведки".Но выясняется, что лидеру киевского режима грозит опасность и без всяких космических разведок. СБУ объявила о разоблачении сети агентов, будто бы готовивших убийство президента Зеленского и других представителей военно-политического руководства страны.Как сообщается в телеграм-канале спецслужбы, задержаны два полковника Управления государственной охраны, которые якобы "сливали" России секретную информацию. В ведомстве утверждают, что сеть агентов также готовилась к ликвидации главы СБУ Василия Малюка**, руководителя военной разведки Кирилла Буданова** и других должностных лиц.В официальной версии многие сомневаются. В некоторых украинских пабликах намекают на то, что в преддверии завершения срока полномочий президента ожидаемо обострилась внутривидовая" политическая борьба. "Интересантов убрать Зеленского и было-то много, а после 21 мая станет ещё больше. Как извне, так и внутри страны", - отмечает телеграм-канал ЗеРада.За этим обострением могут стоять внешние силы, но не на Востоке, а на Западе. Не совсем легитимный (или совсем не легитимный) Зеленский очень скоро может стать для этих сил помехой, а помехи убирают.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев отмечает, что обвинения в адрес ФСБ не слишком убедительны — "как объяснить, что ФСБ организует покушение на Зеленского и других чиновников, но ВС РФ не наносят удары по Зеленскому, когда он находится в прифронтовой зоне с заранее анонсированным визитом?". Щадят пока и других чиновников киевского режима.По словам политика, ему "больше нравится версия, что попытки покушения совершали настоящие патриоты Украины, которые решили убрать Зеленского, как человека, ведущего Украину в пропасть".Царев напомнил, что в свое время немецкие генералы тоже готовили покушение на Гитлера - "но тогда никто не обвинял в этом НКВД".* объявлен иноагентом в РФ** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240508/1054971560.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, украина, эксперты, сво, нато, эммануэль макрон, россия, николай стариков, олег царев