https://ukraina.ru/20240509/1054882200.html

"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов

"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов - 09.05.2024 Украина.ру

"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов

Украинцы пытаются отчаянно бороться с местными военкомами: так происходит во всех городах Незалежной, в том числе и в Одессе. Однако противостоять мобилизации в крупном городе намного сложнее, считает бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2024-05-09T04:31

2024-05-09T04:31

2024-05-09T04:31

одесса

россия

запад

александр васильев

всу

мобилизация

военком

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По словам эксперта, в основном призывники сопротивляются военкомам в небольших населенных пунктах: люди там готовы давать отпор любой власти, но в Одессе ситуация складывается немного по-другому.“Одесса с 2014 года просвечивается спецслужбами вдоль и поперек. Люди даже заводят иностранные сим-карты, чтобы читать российские телеграм-каналы. А украинские номера и аккаунты все под надзором. В этих условиях трудно выступать с организованным сопротивлением.Более того, даже если вы самостоятельно решитесь напасть на военкома, вас моментально вычислят по камерам. В современном городе найти человека даже после банальной драки – дело нескольких часов даже для полиции, не говоря уже о спецслужбах”, - отметил эксперт.Чего не скажешь о сельских жителях Одесчины, которые собственноручно избивают военкомов, проламывая им головы.В бой идут и женщины Одессы. Так, в феврале этого года местные жители сняли на телефоны скандал, произошедший в одном из городских автобусов. Жены потенциально мобилизуемых с криками выгнали из общественного транспорта мужчин в форме, которые попытались проверить документы у пассажиров сильного пола.Накануне этой перепалки в сети обсуждали другое похожее видео из Одессы: мужчина просто ушел от преследующих его военкомов, выкрикнув: "Даже не думайте подходить, идиоты!" Одессит пригрозил сотрудникам ТЦК газовым баллончиком, и они не стали его преследовать.Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру

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одесса, россия, запад, александр васильев, всу, мобилизация, военком