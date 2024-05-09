"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов - 09.05.2024 Украина.ру
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"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов
"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов - 09.05.2024 Украина.ру
"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов
Украинцы пытаются отчаянно бороться с местными военкомами: так происходит во всех городах Незалежной, в том числе и в Одессе. Однако противостоять мобилизации в крупном городе намного сложнее, считает бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2024-05-09T04:31
2024-05-09T04:31
одесса
россия
запад
александр васильев
всу
мобилизация
военком
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По словам эксперта, в основном призывники сопротивляются военкомам в небольших населенных пунктах: люди там готовы давать отпор любой власти, но в Одессе ситуация складывается немного по-другому.“Одесса с 2014 года просвечивается спецслужбами вдоль и поперек. Люди даже заводят иностранные сим-карты, чтобы читать российские телеграм-каналы. А украинские номера и аккаунты все под надзором. В этих условиях трудно выступать с организованным сопротивлением.Более того, даже если вы самостоятельно решитесь напасть на военкома, вас моментально вычислят по камерам. В современном городе найти человека даже после банальной драки – дело нескольких часов даже для полиции, не говоря уже о спецслужбах”, - отметил эксперт.Чего не скажешь о сельских жителях Одесчины, которые собственноручно избивают военкомов, проламывая им головы.В бой идут и женщины Одессы. Так, в феврале этого года местные жители сняли на телефоны скандал, произошедший в одном из городских автобусов. Жены потенциально мобилизуемых с криками выгнали из общественного транспорта мужчин в форме, которые попытались проверить документы у пассажиров сильного пола.Накануне этой перепалки в сети обсуждали другое похожее видео из Одессы: мужчина просто ушел от преследующих его военкомов, выкрикнув: "Даже не думайте подходить, идиоты!" Одессит пригрозил сотрудникам ТЦК газовым баллончиком, и они не стали его преследовать.Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру
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одесса, россия, запад, александр васильев, всу, мобилизация, военком
Одесса, Россия, Запад, Александр Васильев, ВСУ, мобилизация, военком

"Просвечивается вдоль и поперек": эксперт объяснил, почему в Одессе сложнее укрыться от военкомов

04:31 09.05.2024
 
© скриншотНа Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
На Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
© скриншот
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Украинцы пытаются отчаянно бороться с местными военкомами: так происходит во всех городах Незалежной, в том числе и в Одессе. Однако противостоять мобилизации в крупном городе намного сложнее, считает бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам эксперта, в основном призывники сопротивляются военкомам в небольших населенных пунктах: люди там готовы давать отпор любой власти, но в Одессе ситуация складывается немного по-другому.
Одесса с 2014 года просвечивается спецслужбами вдоль и поперек. Люди даже заводят иностранные сим-карты, чтобы читать российские телеграм-каналы. А украинские номера и аккаунты все под надзором. В этих условиях трудно выступать с организованным сопротивлением.
Более того, даже если вы самостоятельно решитесь напасть на военкома, вас моментально вычислят по камерам. В современном городе найти человека даже после банальной драки – дело нескольких часов даже для полиции, не говоря уже о спецслужбах”, - отметил эксперт.
Чего не скажешь о сельских жителях Одесчины, которые собственноручно избивают военкомов, проламывая им головы.
В бой идут и женщины Одессы. Так, в феврале этого года местные жители сняли на телефоны скандал, произошедший в одном из городских автобусов. Жены потенциально мобилизуемых с криками выгнали из общественного транспорта мужчин в форме, которые попытались проверить документы у пассажиров сильного пола.
Накануне этой перепалки в сети обсуждали другое похожее видео из Одессы: мужчина просто ушел от преследующих его военкомов, выкрикнув: "Даже не думайте подходить, идиоты!" Одессит пригрозил сотрудникам ТЦК газовым баллончиком, и они не стали его преследовать.
Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру
 
ОдессаРоссияЗападАлександр ВасильевВСУмобилизациявоенком
 
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