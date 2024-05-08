https://ukraina.ru/20240508/1054939674.html

"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе

"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе - 08.05.2024 Украина.ру

"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе

Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы поставлять туда боеприпасы. Так США будут поднимать свою оборонную промышленность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-08T05:15

2024-05-08T05:15

2024-05-08T05:15

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оружие

боеприпасы

беженцы

война

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России вообще не нужна никакая война в Европе, тем более, ядерная. И она прилагает максимальные политические, дипломатические, психологические и военные усилия, чтобы ее избежать, рассказал политолог.Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы туда поставлять оружие и боеприпасы. В этом случае США будут поднимать свою оборонную и тяжелую промышленность, отметил Самойлов.Более того, с Европы за Атлантику хлынут потоки беженцев и капитала, а для американцев выгоднее иметь на своей территории европейское население с деньгами, а не нищих латиноамериканцев с наркотрафиком возле границы с Мексикой, подчеркнул эксперт."Мы никогда не хотели никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы - добрые люди, но добро должно быть с кулаками. И мы сейчас показываем Западу: "Ребята, не нарывайтесь на наш кулак", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

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новости, европа, америка, сша, алексей самойлов, ядерное оружие, оружие, боеприпасы, беженцы, война, россия, безопасность, ядерная безопасность, франция, эммануэль макрон