"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы поставлять туда боеприпасы. Так США будут поднимать свою оборонную промышленность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
России вообще не нужна никакая война в Европе, тем более, ядерная. И она прилагает максимальные политические, дипломатические, психологические и военные усилия, чтобы ее избежать, рассказал политолог.
"Мы же понимаем, что эти "макроны" сидят в головах у части американской и европейских элит. Это безбашенные и тупые люди, которые живут своим представлением о мире, не понимая, что вокруг них есть реальный мир", - добавил он.
Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы туда поставлять оружие и боеприпасы. В этом случае США будут поднимать свою оборонную и тяжелую промышленность, отметил Самойлов.
Более того, с Европы за Атлантику хлынут потоки беженцев и капитала, а для американцев выгоднее иметь на своей территории европейское население с деньгами, а не нищих латиноамериканцев с наркотрафиком возле границы с Мексикой, подчеркнул эксперт.
"Мы никогда не хотели никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы - добрые люди, но добро должно быть с кулаками. И мы сейчас показываем Западу: "Ребята, не нарывайтесь на наш кулак", - заключил собеседник издания.
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