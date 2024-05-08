"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе - 08.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240508/1054939674.html
"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе
"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе - 08.05.2024 Украина.ру
"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе
Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы поставлять туда боеприпасы. Так США будут поднимать свою оборонную промышленность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-08T05:15
2024-05-08T05:15
новости
европа
америка
сша
алексей самойлов
ядерное оружие
оружие
боеприпасы
беженцы
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/73/1033327350_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_33e686e8190c7e23d2812669b306944d.jpg
России вообще не нужна никакая война в Европе, тем более, ядерная. И она прилагает максимальные политические, дипломатические, психологические и военные усилия, чтобы ее избежать, рассказал политолог.Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы туда поставлять оружие и боеприпасы. В этом случае США будут поднимать свою оборонную и тяжелую промышленность, отметил Самойлов.Более того, с Европы за Атлантику хлынут потоки беженцев и капитала, а для американцев выгоднее иметь на своей территории европейское население с деньгами, а не нищих латиноамериканцев с наркотрафиком возле границы с Мексикой, подчеркнул эксперт."Мы никогда не хотели никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы - добрые люди, но добро должно быть с кулаками. И мы сейчас показываем Западу: "Ребята, не нарывайтесь на наш кулак", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html
европа
америка
сша
россия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/73/1033327350_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_35d1a9cee6e7fd779db2194fc6869f09.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, америка, сша, алексей самойлов, ядерное оружие, оружие, боеприпасы, беженцы, война, россия, безопасность, ядерная безопасность, франция, эммануэль макрон
Новости, Европа, Америка, США, Алексей Самойлов, Ядерное оружие, оружие, боеприпасы, беженцы, война, Россия, безопасность, ядерная безопасность, Франция, Эммануэль Макрон

"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе

05:15 08.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы поставлять туда боеприпасы. Так США будут поднимать свою оборонную промышленность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
России вообще не нужна никакая война в Европе, тем более, ядерная. И она прилагает максимальные политические, дипломатические, психологические и военные усилия, чтобы ее избежать, рассказал политолог.
"Мы же понимаем, что эти "макроны" сидят в головах у части американской и европейских элит. Это безбашенные и тупые люди, которые живут своим представлением о мире, не понимая, что вокруг них есть реальный мир", - добавил он.
Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы туда поставлять оружие и боеприпасы. В этом случае США будут поднимать свою оборонную и тяжелую промышленность, отметил Самойлов.
Более того, с Европы за Атлантику хлынут потоки беженцев и капитала, а для американцев выгоднее иметь на своей территории европейское население с деньгами, а не нищих латиноамериканцев с наркотрафиком возле границы с Мексикой, подчеркнул эксперт.
"Мы никогда не хотели никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы - добрые люди, но добро должно быть с кулаками. И мы сейчас показываем Западу: "Ребята, не нарывайтесь на наш кулак", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 13:24
Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуПотери среди "Иностранного легиона" пока не очень беспокоят французское общество, потому что там очень мало этнических французов. В основном это наемники, которые воюют за деньги и французское гражданство
 
НовостиЕвропаАмерикаСШААлексей СамойловЯдерное оружиеоружиебоеприпасыбеженцывойнаРоссиябезопасностьядерная безопасностьФранцияЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:12Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами
06:00"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена
05:45Чтобы "цветок" Очеретино не закрылся: участник Югославской войны призвал к новой мобилизации в России
05:44"Пушечное мясо из покорных украинцев". Украинские эксперты о задачах Зеленского и его приближённых
05:30"Они будут бежать или отступать": военный эксперт рассказал, почему ВСУ в мае ждут тяжелые времена
05:15"Ребята, не нарывайтесь на наш кулак": Алексей Самойлов о том, почему США выгодна ядерная война в Европе
05:00Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину
04:45Гаспарян: переговоры с Киевом невозможны по причине отсутствия "лицензии" у одной из сторон
04:31Взорвать Крымский мост, ударить по Джанкою и высадить десант: эксперт раскрыл стратегические планы ВСУ
04:16"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине
04:01Боец "Курц": применение ядерного оружия - вопрос времени, и это изменит всё
03:46"Череда гробов станет длиннее": Подберёзкин объяснил, зачем Макрону нужны смерти своих граждан
03:37Просроченный глава незалежной. Кто и зачем будет "продлевать" Зеленского
03:33Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост
03:14Алексей Самойлов: Макрон хочет стать "царем горы" на Украине, пользуясь "временной импотенцией" Берлина
03:00Эксперт рассказал, как группировка "Днепр" защитит Крым и размолотит ВСУ "Калибрами" и "Бастионами"
02:43Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева
02:23В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след
17:52Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж
17:47Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации
Лента новостейМолния