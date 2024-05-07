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Хроника энергетической войны. Как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти

Хроника энергетической войны. Как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти - 07.05.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле оказались почти на 90% выше, а нефтяные – более чем вдвое выше по сравнению с апрелем 2023 года. Это результат более высоких цен на нефть и более низкого курса рубля.

2024-05-07T05:52

2024-05-07T05:52

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Западные страховщики: ограничение цен на российскую нефть не работаетГруппа западных страховщиков заявила, что ограничение цен на российскую нефть стало неисполнимым, и только подтолкнуло еще больше судов к присоединению к теневому флоту. Об этом 30 апреля сообщило британское агентство Reuters.Международная страховая группа P&I (в её состав входят 12 компаний по страхованию морской ответственности перед третьими лицами, покрывающих 87% мирового океанского тоннажа) заявила, что ценовой предел не имел большого успеха с момента его введения два года назад. Причина – Россия перешла на собственный флот, а также на танкеры, находящиеся вне контроля Запада.Это заявление было представлено в качестве письменного доказательства на слушаниях в парламенте Великобритании. "Ограничение цен на нефть становится всё более невыполнимым – по мере того, как все больше судов и сопутствующих услуг участвуют в этой параллельной торговле. По нашим оценкам, около 800 танкеров уже покинули клубы Международной группы, что является прямым результатом введения ограничения цен на нефть", – говорится в заявлении P&I.Западная "Коалиция по ограничению цен" утвердила верхний предел цен на российскую нефть для ограничения доходов бюджета РФ, сохраняя при этом потоки российской нефти, чтобы избежать скачка цен на энергоносители. Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью с декабря 2022 года при условии, что нефть продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако Россия обходит этот "потолок" и продает нефть значительно дороже с помощью "теневого флота" и альтернативной системы его страхования.При этом в апреле 2024 года доходы российского бюджета от экспорта нефти подскочили вдвое. Они составили 1,23 триллиона рублей, сообщил Минфин РФ, из них 1,05 трлн руб. – доходы от нефти, считают эксперты американского агентства Bloomberg.Нефтегазовые доходы бюджета РФ оказались почти на 90% выше, чем годом ранее, а нефтяные – более чем вдвое выше по сравнению с апрелем 2023 года, когда они составили 497 млрд руб. Это результат более высоких цен на нефть и более низкого курса рубля. В апреле 2024-го налоги платились исходя из $70,34 за баррель Urals и курс 91,7 руб./$ против $48,67/барр и 70,09 руб./$ годом ранее.Россия остается крупнейшим поставщиком СПГ в ЕвропуЕвропа остается доминирующим рынком сбыта для российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на обсуждающийся в ЕС запрет на импорт СПГ из РФ. Об этом 5 мая сообщили российские издания РБК и "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.Согласно представленным данным, в апреле 2024 года Россия экспортировала 2,84 миллиона тонн СПГ, что на 1,5% меньше уровня марта и на 0,4% меньше, чем в апреле 2023-го. При этом в европейские порты было направлено 1,31 млн т российского СПГ или 46,1% от общего объема экспорта. Основной поставщик в этом направлении – "Ямал СПГ", на который пришлось 95% поставок российского СПГ в ЕС (1,25 млн т).В азиатские порты было отправлено 0,96 млн т российского СПГ, или 33,8% от объема экспорта. Основной поставщик – "Сахалин-2", который направил потребителям в Японии, Южной Корее и Китае 0,89 млн т, или 93% российских поставок на азиатские рынки. В неизвестном направлении отправлено 0,57 млн т или 20,1% от экспорта СПГ из России. Тут основной поставщик – также "Ямал СПГ", на который пришлось 0,43 млн т, или 75%.Таким образом, страны ЕС остаются основным направлением поставок для российского СПГ, хотя апрельский показатель по Европе и снизился на 15 процентных пунктов по сравнению с мартом. Однако почти на 18 п.п. выросли поставки в неизвестном направлении, то есть этот газ также могли получить в Европе, просто используя посреднические или своповые схемы.Экспорт с проекта "Ямал СПГ" в апреле снизился в годовом сравнении на 6,8%, до 1,75 млн т. При этом "Сахалин-2" увеличил экспорт на 7%, до 0,88 млн т, в том числе поставки в Китай выросли 38% – до рекордных 0,44 млн т.Всего же за 4 месяца 2024 года экспорт СПГ из России составил 11,53 млн т, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В Европу было поставлено 53,3% от общего объема или около 6,145 млн т, – что на 14%, больше, чем годом ранее.В Азию экспорт российского СПГ вырос на 8%, до 4,37 млн т (37,9% от общего объема), ещё 0,3 млн т поставлено в Турцию. Неизвестный пункт назначения пока имеют 0,64 млн т СПГ из России.С проекта "Ямал СПГ" в январе-апреле 2024 года отгружено 7,16 млн т, что на 2,8% больше, чем годом ранее. "Сахалин-2" увеличил отгрузки на 1,4%, до 3,5 млн т.Напомним, Великобритания ввела официальный запрет на импорт СПГ из России с 1 января 2023 года, однако континентальная Европа на этот шаг пойти не рискнула. Санкции ЕС на данный момент не затрагивают ни российский трубопроводный газ, ни российский СПГ, хотя и обозначена цель по отказу от поставок газа из России к 2027 году. В 2023-м же из России в страны ЕС было поставлено 16,4 млн т СПГ, в основном во Францию, Испанию и Бельгию, причём около 1 млн т из этого объема было реэкспортировано.По данным Bloomberg, в рамках 14-го пакета санкций ЕС, в частности, обсуждается возможность запрета на использование европейских портов для реэкспорта поставок, предназначенных для третьих стран. Это означает возможность запрета на перевалку российского СПГ в портах стран ЕС, в первую очередь в бельгийском Зебрюгге, где НОВАТЭК переваливает СПГ на конвенциональные суда со своих танкеров ледового класса, что упрощает и удешевляет логистику.Звучат и более радикальные предложения – полностью запретить импорт СПГ из России в ЕС, причём уже в 14-м пакете санкций. Удастся ли согласовать этот вариант, пока неясно. В частности, Бельгия и Нидерланды высказывали опасения по поводу того, как это повлияет на страны, получающие газ через их регазификационные терминалы. Обеспокоена также Испания, использующая СПГ в основном для нужд внутреннего рынка.Компании, получающие российский трубопроводный газ и СПГ, также активно ссылаются на имеющиеся долгосрочные контракты, разрыв которых приведет к значительным штрафам.В апреле 2024 года Европарламент проголосовал за принятие правил, позволяющих правительствам стран ЕС запрещать импорт российского СПГ и бронирование трубопроводных мощностей для поставок газа, но будет ли эта возможность востребована – пока сказать трудно. На данный момент правительство ни одной из стран ЕС, которые импортируют газ из России, не высказывало готовности применить новые правила.Добыча нефти и газа на британском шельфе упала до уровня 1977 годаНебольшие независимые нефтегазовые компании, работающие в британском секторе шельфа Северного моря, переживают кризис из-за налоговой политики властей Великобритании и резко снизили добычу. Об этом 5 мая написало британское издание The Financial Times (FT).Несмотря на рост цен на нефть на 8% с конца 2021 года, валовой операционный профицит операторов в Северном море снизился с 11,1 млрд фунтов стерлингов в третьем квартале 2022 года до 2,3 млрд фунтов стерлингов в четвёртом квартале 2023 года.Независимые компании, работающие в Северном море, жалуются, что выгоды от колебаний нефтяных цен в связи с конфликтом России и Украины получают в основном крупные корпорации с диверсифицированным бизнесом. Однако в основном на месторождениях в Северном море работают небольшие компании, большая часть операций которых осуществляется в британской юрисдикции. Поэтому именно небольшие нефтегазовые компании в наибольшей степени пострадали от нового налога.Дополнительный налог на прибыль энергетических компаний (Energy Profits Levy, EPL) Великобритания ввела в мае 2022 года для того, чтобы нефте- и газодобывающие компании в Великобритании платили свою долю со сверхприбыли от высоких цен на углеводороды. Ставка EPL была установлена на уровне 35%, что доводит общую налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор Соединённого королевства до 75% от доходов компаний отрасли.Первоначально планировалось, что срок действия EPL истечет 31 марта 2028-го, однако в марте текущего года глава Минфина Великобритании Джереми Хант, выступая с весенним бюджетным посланием, объявил о продлении срока действия налога еще на год, до 31 марта 2029.EPL и его продление стало сильнейшим ударом для небольших компаний, который сейчас преимущественно осуществляют добычу на шельфе Великобритании, откуда в последние годы постепенно уходили крупные нефтегазовые компании. Их уход из британского сектора Северного моря был обусловлен как зрелостью региона и истощением месторождений, так и давлением эко-активистов и налоговой нагрузкой.Вследствие этого объемы добычи нефти и газа на шельфе Великобритании в 2023-м упали до самого низкого значения с 1977 года, составив 1,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечено в публикации FT. Кроме того, за последние 10 лет число рабочих мест, которые создает нефтегазовая отрасль Великобритании, сократилось с 500 тысяч до 200 тысяч, а к концу 2030 года этот показатель может снизиться еще на 40 тысяч.Падает также инвестиционная активность в британском секторе Северного моря. Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что к выходу на континентальный шельф Великобритании проявляется небольшой интерес из-за неопределенности налоговой политики в стране. Это может привести к потере потенциальных инвестиций в размере 16 млрд фунтов стерлингов. Также тормозится консолидация в секторе, которая позволила бы компаниям объединить ресурсы и профинансировать вывод из эксплуатации старых активов.FT подчеркнула, что ситуация в отрасли может стать ещё сложнее после того, как к власти в Великобритании придут лейбористы, которые, согласно прогнозам, победят правящую десять Консервативную партию на предстоящих до конца 2024 года выборах в парламент. Программа Лейбористской партии предполагает увеличение налогового бремени нефтегазовых компаний до 78%, а также отмену налоговых послаблений при разработке новых месторождений.

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Олег Хавич

россия, великобритания, европа, ес, минфин, bloomberg, эксклюзив