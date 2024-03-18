В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты будут действовать исходя из того, что Владимир Путин – президент России. Это реальность с которой США уже "приходилось действовать"
"Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине (...) и мы продолжим действовать в этой реальности", – сказал он на брифинге журналистам в Белом доме.
Вместе с тем, Салливан заявил, что это "не отменяет того, что выборы в РФ не соответствовали критериям свободы и демократичности". Однако, очевидно, что администрация Джо Байдена признаёт результаты российского голосования.
Ранее в этот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Штатах не считают голосование свободным и справедливым.
В Кремле категорически не согласны с такими оценками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России это мнение не считают важным.
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