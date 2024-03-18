В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность - 18.03.2024 Украина.ру
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В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность
В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность - 18.03.2024 Украина.ру
В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты будут действовать исходя из того, что Владимир Путин – президент России. Это реальность с которой США уже "приходилось действовать"
2024-03-18T22:53
2024-03-18T22:53
новости
сша
россия
владимир путин
джейк салливан
украина
президентские выборы
сво
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Вместе с тем, Салливан заявил, что это "не отменяет того, что выборы в РФ не соответствовали критериям свободы и демократичности". Однако, очевидно, что администрация Джо Байдена признаёт результаты российского голосования. Ранее в этот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Штатах не считают голосование свободным и справедливым. В Кремле категорически не согласны с такими оценками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России это мнение не считают важным.
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новости, сша, россия, владимир путин, джейк салливан, украина, президентские выборы, сво
Новости, США, Россия, Владимир Путин, Джейк Салливан, Украина, президентские выборы, СВО

В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность

22:53 18.03.2024
 
© ar.usembassy.govДжейк Салливан
Джейк Салливан
© ar.usembassy.gov
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Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты будут действовать исходя из того, что Владимир Путин – президент России. Это реальность с которой США уже "приходилось действовать"

"Реальность такова, что президент Путин – это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине (...) и мы продолжим действовать в этой реальности", сказал он на брифинге журналистам в Белом доме.

Вместе с тем, Салливан заявил, что это "не отменяет того, что выборы в РФ не соответствовали критериям свободы и демократичности". Однако, очевидно, что администрация Джо Байдена признаёт результаты российского голосования.
Ранее в этот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Штатах не считают голосование свободным и справедливым.
В Кремле категорически не согласны с такими оценками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России это мнение не считают важным.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18:18
Хотели как хуже, а получилось по-нашему: провокации Запада на выборах президента РФ дали обратный эффектНедруги России хотели сделать как хуже и сорвать президентские выборы, а получилось по-нашему - российские граждане и внутри страны, и далеко за её пределами продемонстрировали небывалое единство и поддержку действий Владимира Путина
 
НовостиСШАРоссияВладимир ПутинДжейк СалливанУкраинапрезидентские выборыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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