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В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность

В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность - 18.03.2024 Украина.ру

В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты будут действовать исходя из того, что Владимир Путин – президент России. Это реальность с которой США уже "приходилось действовать"

2024-03-18T22:53

2024-03-18T22:53

2024-03-18T22:53

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Вместе с тем, Салливан заявил, что это "не отменяет того, что выборы в РФ не соответствовали критериям свободы и демократичности". Однако, очевидно, что администрация Джо Байдена признаёт результаты российского голосования. Ранее в этот же день заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, потому как в Штатах не считают голосование свободным и справедливым. В Кремле категорически не согласны с такими оценками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России это мнение не считают важным.

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новости, сша, россия, владимир путин, джейк салливан, украина, президентские выборы, сво