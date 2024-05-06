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Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт

Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт - 06.05.2024 Украина.ру

Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт

Съезд оппозиционных политиков Молдавии в преддверии президентских выборов ожесточит Майю Санду. Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.

2024-05-06T05:11

2024-05-06T05:11

2024-05-06T05:11

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“Реакция может быть жесткой. Съезд показал, что молдавская оппозиция умеет объединять политические ресурсы и ставит перед собой конкретные цели”, — заявил он.По словам эксперта, будет давление на оппозицию, попытки расколоть и даже разрушить ее единство.“Это уже не внутриполитический момент. Вопрос приобретает серьезное международное значение. Власти могут пойти на многое”, — добавил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.

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