Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт - 06.05.2024 Украина.ру
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Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт
Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт - 06.05.2024 Украина.ру
Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт
Съезд оппозиционных политиков Молдавии в преддверии президентских выборов ожесточит Майю Санду. Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
2024-05-06T05:11
2024-05-06T05:11
новости
молдавия
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“Реакция может быть жесткой. Съезд показал, что молдавская оппозиция умеет объединять политические ресурсы и ставит перед собой конкретные цели”, — заявил он.По словам эксперта, будет давление на оппозицию, попытки расколоть и даже разрушить ее единство.“Это уже не внутриполитический момент. Вопрос приобретает серьезное международное значение. Власти могут пойти на многое”, — добавил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Молдавия, Украина

Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт

05:11 06.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
© Sputnik
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Съезд оппозиционных политиков Молдавии в преддверии президентских выборов ожесточит Майю Санду. Об этом рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
“Реакция может быть жесткой. Съезд показал, что молдавская оппозиция умеет объединять политические ресурсы и ставит перед собой конкретные цели”, — заявил он.
По словам эксперта, будет давление на оппозицию, попытки расколоть и даже разрушить ее единство.
“Это уже не внутриполитический момент. Вопрос приобретает серьезное международное значение. Власти могут пойти на многое”, — добавил Максим Бардин.
Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
05:11Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт
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