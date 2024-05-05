https://ukraina.ru/20240505/1054906764.html

Французские солдаты в Славянске, красные линии НАТО. Итоги 5 мая на Украине

Французские солдаты в Славянске, красные линии НАТО. Итоги 5 мая на Украине - 05.05.2024 Украина.ру

Французские солдаты в Славянске, красные линии НАТО. Итоги 5 мая на Украине

Бойцы французского Иностранного легиона переброшены в Славянск, сообщили СМИ. Блок НАТО установил две красные линии для ввода своих солдат на Украину

2024-05-05T18:45

2024-05-05T18:45

2024-05-05T18:45

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Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье в издании Asia Times."Первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек. Это лишь первый транш из примерно 1500 солдат французского Иностранного легиона, который должен прибыть на Украину. Эти войска размещаются непосредственно в зоне боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России на Донбассе. Первые 100 человек — специалисты по артиллерии и наблюдению", - отметил Брайен.Он также рассказал, где дислоцированы французы."Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — отметил он.По его словам, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в районе Донбасса.Брайен указал, что решение отправить бойцов Иностранного легиона "само по себе является своеобразным французским компромиссом"."Франция не развертывает свою армию, и, помимо небольшого числа офицеров, посланные люди не являются гражданами Франции", - отметил он.По его словам, решение Франции имеет два значения, помимо очевидного, которое потенциально может спровоцировать общеевропейскую войну."Прежде всего, это позволяет Макрону отправить войска в Украину и действовать как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны. Это потому, что солдат французской армии не посылают, и в ближайшем будущем не будет никакого последующего призыва на военную службу или других мер.Это явно снижает потенциальную ярость политических оппонентов Макрона. Вторая причина — гнев Макрона по поводу того, что французские войска, почти все из Легиона, выгоняются из Сахельской Африки и заменяются русскими.Контроль над франкоязычной Африкой и богатством, которое она приносит французским политикам, был сломлен восстанием и революциями в Африке, а также решительным переворотом в сторону России – либо напрямую, либо через ЧВК "Вагнера ("Группу Вагнера")", - указал Брайен.Так, он вспомнил об остановке в Нигере и о ситуации с месторождениями урана."Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Неизвестно, что предпримет Россия в ответ", — подытожил Брайен.Его публикацию уже прокомментировали в России."Не стоит недооценивать бойцов Иностранного легиона - это профессиональная хорошо обученная легкая пехота, успевшая повоевать во многих "горячих точках". Вдобавок, до 40 процентов личного состава этого соединения - русскоговорящие выходцы из бывшего СССР. Что-что, а воевать наши люди умели всегда", - отметил российский военкор Александр Коц.Политолог и историк Лев Вершинин указал, что от реакции России на бойцов французского Иностранного легиона в Славянске, будет зависеть многое."Действительно, финальный вопрос (Брайена — о том, как ответит Россия — Ред.) очень уместен. Как отреагируют, не знаю, но знаю, что если привычно отреагирует невнятным мэканием, французов на Украине станет раз в 10 больше, а за ними подтянутся и не французы...", - подчеркнул он.Политолог Марат Башаров уверен: французов не пощадят."Ну, вот. Теперь будет украинско - французский фарш. 1500 солдат французской армии отправляются на Украину. Посмотрим, как это переживет французское общество", - указал он.Ему ответил инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."Коллега, учитывая что это наёмники Иностранного легиона, французское общество отнесётся к фаршу из них, абсолютно индифферентно. А вот смысл этого всего, продемонстрировать во время агонии Киева, что "ну мы же пытались, делали что могли". Ну и подарят ВСУ ещё сколько то дней для возможности сопротивляться. А так же, куда без него, глоток свежего воздуха для укропропа, а то их инфокупол трещит по швам и рискует лопнуть раньше времени. Что ставит под вопрос возможность эвакуации ряда жЫрненьких киевских кабанчиков. Интереснее другое, маркером начала вступления в наследство, будут польские военные в районе Лемберга и венгерские около Берегово - Ужгорода. Разумеется с гуманитарными миссиями, и исключительно с целью помочь официальным властям в Куеве, как иначе-то", - отметил эксперт.Тем временем СМИ сообщили о том, что Североатлантический Альянс установил красные линии, после которых введёт войска на Украину.Красные линии НАТОБлок НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте "в очень конфиденциальной форме" установил для себя две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство Альянса в конфликт, сообщила итальянская газета La Repubblica."НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях — настоящей extrema ratio (последней меры) — в случае вовлечения в войну третьих сторон", — сообщила газета.Первая красная линия, утверждала La Repubblica, "вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева" и касается "прямого или косвенного участия третьей стороны" в конфликте на Украине. Издание указало, что ВСУ "уже не могут полностью контролировать" границу, что, по мнению газеты, создаёт условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией.По мнению издания, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы"."И это обстоятельство может лишь активизировать оборону [НАТО] в пользу Украины", — утверждается в статье.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.Вторая красная линия, писала La Repubblica, "предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию".Итальянская газета также указала на глубокую обеспокоенность западных властей ситуацией на фронте и "неблагоприятные условия" для Украины."Вброс через итальянскую la Repubblica, что НАТО якобы установило для России две красные линии, — это очередной инструмент антироссийской пропаганды на фоне прогрева темы открытого ввода войск НАТО на Украину", - прокомментировал публикацию итальянского издания российский военный эксперт Борис Рожин.На Украине же считают, что Киев специально будет дестабилизировать обстановку в Приднестровье, чтобы под этим предлогом получить дополнительную помощь НАТО."Читаем между строк новость издания Repubblica, что НАТО установило минимум две "красные линии" для отправки войск в Украину. По информации источников итальянского издания, альянс будет готов вмешаться, если в войну будет вовлечена Беларусь или если РФ атакует страны Балтии, Польшу или Молдову. Исходя из этого, Зеленскому необходимо втянуть Молдову в войну с ПМР, чтобы вынудить РФ ответить Кишиневу, что проверит "красные линии" НАТО. Как он будет, это делать, время покажет. Провокации в 21 веке умеют делать все. Для него, это может быть последним шансом, который он попробует использовать, чтобы спасти свою "шкуру" и втянуть сначала Молдову, а потом возможно НАТО в глобальный конфликт. Кстати НАТО может отказаться - причину при желании найдут. Вот почему сейчас в Молдову отправили экс-секретаря СНБО Украины Данилова, а молдавские телеграм-каналы инсайдят о некоем разногласии Санду и Зеленского, по таймингу разморозки конфликта в ПМР, где Майя отодвигает его на 2025 год, а Зеленскому он нужен осенью 2024. Мы об этом также писали", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, "ставки в игре будут повышаться".

https://ukraina.ru/20240505/1054903070.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, славянск, иностранный легион, вооруженные силы украины, нато, молдавия, приднестровская молдавская республика