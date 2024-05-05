Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой - 05.05.2024 Украина.ру
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Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой
Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой - 05.05.2024 Украина.ру
Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал при каких обстоятельствах Украина сможет развязать воздушную войну с помощью самолетов F-16
2024-05-05T04:12
2024-05-05T04:12
новости
f-16
самолет
крым
война
украина
россия
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В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставки F-16.Эксперт отметил, что Украине столько аппаратов даже теоретически никто не обещал. Он также подчеркнул, что в лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков указанных истребителей.“Это не значит, что они все могут одновременно подняться. Украине передают самолеты, близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния”, — добавил Сергей Липовой.Подводя итог, эксперт добавил, что Украина будет чаще запускать по нам ракеты, но Крым достаточно укреплен. Резюмируя сказанное, Сергей Липовой заявил, что у Черноморского флота, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
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новости, f-16, самолет, крым, война, украина, россия, украина.ру
Новости, F-16, самолет, Крым, война, Украина, Россия, Украина.ру

Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой

04:12 05.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал при каких обстоятельствах Украина сможет развязать воздушную войну с помощью самолетов F-16
В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставки F-16.
“Чтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно в том случае, если 100 самолетов F-16 одновременно появятся в небе”, — заявил Сергей Липовой.
Эксперт отметил, что Украине столько аппаратов даже теоретически никто не обещал. Он также подчеркнул, что в лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков указанных истребителей.
“Это не значит, что они все могут одновременно подняться. Украине передают самолеты, близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния”, — добавил Сергей Липовой.
Подводя итог, эксперт добавил, что Украина будет чаще запускать по нам ракеты, но Крым достаточно укреплен. Резюмируя сказанное, Сергей Липовой заявил, что у Черноморского флота, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
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Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество Су-30 и Су-35 над F-16 в воздушном боюИстребители F-16 в небе Украины скорее всего появятся, но судьба у них будет не завидной. России есть что им противопоставить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов
 
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