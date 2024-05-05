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Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой

Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой - 05.05.2024 Украина.ру

Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал при каких обстоятельствах Украина сможет развязать воздушную войну с помощью самолетов F-16

2024-05-05T04:12

2024-05-05T04:12

2024-05-05T04:12

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f-16

самолет

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война

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В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставки F-16.Эксперт отметил, что Украине столько аппаратов даже теоретически никто не обещал. Он также подчеркнул, что в лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков указанных истребителей.“Это не значит, что они все могут одновременно подняться. Украине передают самолеты, близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния”, — добавил Сергей Липовой.Подводя итог, эксперт добавил, что Украина будет чаще запускать по нам ракеты, но Крым достаточно укреплен. Резюмируя сказанное, Сергей Липовой заявил, что у Черноморского флота, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240502/1054832596.html

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новости, f-16, самолет, крым, война, украина, россия, украина.ру