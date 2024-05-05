Воздушная война за Крым самолетами F-16 возможна только при одном условии — генерал-майор Сергей Липовой
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал при каких обстоятельствах Украина сможет развязать воздушную войну с помощью самолетов F-16
В новый пакет помощи, который Киев получит от Вашингтона, войдут дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Также Украина ожидает поставки F-16.
“Чтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно в том случае, если 100 самолетов F-16 одновременно появятся в небе”, — заявил Сергей Липовой.
Эксперт отметил, что Украине столько аппаратов даже теоретически никто не обещал. Он также подчеркнул, что в лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков указанных истребителей.
“Это не значит, что они все могут одновременно подняться. Украине передают самолеты, близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния”, — добавил Сергей Липовой.
Подводя итог, эксперт добавил, что Украина будет чаще запускать по нам ракеты, но Крым достаточно укреплен. Резюмируя сказанное, Сергей Липовой заявил, что у Черноморского флота, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру.
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