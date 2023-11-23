https://ukraina.ru/20231123/1051296097.html
Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список
Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список - 23.11.2023 Украина.ру
Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список
Экс-глава компании "Роснано", бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин пополнили украинский санкционный список. Соответствующие документ опубликован на сайте президента Украины
2023-11-23T21:52
2023-11-23T21:52
2023-11-23T21:52
новости
украина
чубайс
алексей кудрин
антироссийские санкции
сво
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Напомним, украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций с указанными лицами и компаниями, запрет вывода капиталов за пределы Украины, ограничение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земли. С начала проведения российской Спецоперации украинский санкционный список регулярно пополняется. В Кремле считают зарубежные санкции нелегитимными и не способными повлиять на официальную позицию РФ. Ранее стало известно, что Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чубайс, алексей кудрин, антироссийские санкции, сво
Новости, Украина, чубайс, Алексей Кудрин, антироссийские санкции, СВО
Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список
Экс-глава компании "Роснано", бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин пополнили украинский санкционный список. Соответствующие документ опубликован на сайте президента Украины
Напомним, украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций с указанными лицами и компаниями, запрет вывода капиталов за пределы Украины, ограничение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земли.
С начала проведения российской Спецоперации украинский санкционный список регулярно пополняется. В Кремле считают зарубежные санкции нелегитимными и не способными повлиять на официальную позицию РФ.
Ранее стало известно, что Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России.