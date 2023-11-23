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Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список

Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список - 23.11.2023 Украина.ру

Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список

Экс-глава компании "Роснано", бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин пополнили украинский санкционный список. Соответствующие документ опубликован на сайте президента Украины

2023-11-23T21:52

2023-11-23T21:52

2023-11-23T21:52

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Напомним, украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций с указанными лицами и компаниями, запрет вывода капиталов за пределы Украины, ограничение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земли. С начала проведения российской Спецоперации украинский санкционный список регулярно пополняется. В Кремле считают зарубежные санкции нелегитимными и не способными повлиять на официальную позицию РФ. Ранее стало известно, что Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, чубайс, алексей кудрин, антироссийские санкции, сво