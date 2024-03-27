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В Госдуме РФ наградили подростков, спасших людей от гибели в "Крокусе"

В Госдуме РФ наградили подростков, спасших людей от гибели в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру

В Госдуме РФ наградили подростков, спасших людей от гибели в "Крокусе"

В Госдуме наградили подростков, которые помогли вывести людей из "Крокус Сити Холла" во время теракта

2024-03-27T12:31

2024-03-27T12:31

2024-03-27T12:31

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Среди награждённых ребят: Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова.Председатель комитета Госдумы России по защите семьи Нина Останина наградила подростков благодарностью и вручила ноутбуки.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова от своего имени вручила детям благодарственные письма.Депутат Госдумы Яна Лантратова подарила ежедневники и ручки с символикой Госдумы и подарочные книги о России.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что подарит подросткам ноутбуки, корзины с фруктами и поездку в Анапу с экскурсией в античный город Горгиппию на черноморском побережье.Симоньян отметила, что некоторые дети от подарков отказались, а свою зарплату перевели в фонд помощи пострадавшим.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила благодарности школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову. Детский омбудсмен также подарила ребятам ноутбуки.Рэпер Моргенштерн* перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал в "Крокус Сити Холле" гардеробщиком вывел более 100 человек во время теракта. Также рэп-исполнитель выразил готовность помочь пострадавшим от теракта и перечислить деньги "на медицинскую помощь, врачей и так далее".Вечером 22 марта четверо уроженцев Таджикистана устроили стрельбу и поджоги в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные террористы стреляли по безоружным людям. По последним данным СК РФ, в теракте погибли 139 человек. Суд арестовал восемь человек, причастных к теракту.*признан в России иностранным агентом

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