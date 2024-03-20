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В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись
В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись - 20.03.2024 Украина.ру
В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись
Возможных успех российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде может быть воспринят как победа, а украинцы могут оскорбиться от одного только их присутствия, заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос
2024-03-20T16:59
2024-03-20T16:59
2024-03-20T17:00
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По его словам, российским и белорусским атлетам не следует даже в нейтральном статусе принимать участие в международных соревнованиях, запланированных на лето 2024 года в Париже. Русопулос подчеркнул, что "духа олимпизма" нет в аплодисментах для спортсменов, Родина которых инициировала и проводит спецоперацию на Украине. Глава ПАСЕ также напомнил, что в прошлом году ассамблея приняла резолюцию, в которой выступила против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, однако к ней не прислушались в Международном олимпийском комитете. Ранее сообщалось, что 12 российских и восемь белорусских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года. Они будут выступать под нейтральным флагом, также им запретили принимать участие в параде. По подсчетам МОК, всего на Игры смогут приехать не более 83 спортсменов из России и Белоруссии (55 россиян и 28 белорусов), но пока неизвестно отправятся ли они туда. Напомним, Россия вышла из Парламентской ассамблеи Совета Европы в марте 2022 года.
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новости, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, мок, украина, россия, париж, олимпийские игры, олимпиада, сво
Новости, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, МОК, Украина, Россия, Париж, Олимпийские игры, Олимпиада, СВО
В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись
16:59 20.03.2024 (обновлено: 17:00 20.03.2024)
Возможных успех российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде может быть воспринят как победа, а украинцы могут оскорбиться от одного только их присутствия, заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос
По его словам, российским и белорусским атлетам не следует даже в нейтральном статусе принимать участие в международных соревнованиях, запланированных на лето 2024 года в Париже.
"Любая победа этих спортсменов, даже под нейтральным флагом, может быть отпразднована и использована как инструмент пропаганды. (...) Их участие будет оскорблением для украинских спортсменов, несколько из которых погибли из-за войны, а большинство не имеют возможности тренироваться должным образом из-за разрушения спортивной инфраструктуры", – сказано в заявлении президента ПАСЕ.
Русопулос подчеркнул, что "духа олимпизма" нет в аплодисментах для спортсменов, Родина которых инициировала и проводит спецоперацию на Украине.
Глава ПАСЕ также напомнил, что в прошлом году ассамблея приняла резолюцию, в которой выступила против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, однако к ней не прислушались в Международном олимпийском комитете.
Ранее сообщалось, что 12 российских и восемь белорусских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года. Они будут выступать под нейтральным флагом, также им запретили принимать участие в параде. По подсчетам МОК, всего на Игры смогут приехать не более 83 спортсменов из России и Белоруссии (55 россиян и 28 белорусов), но пока неизвестно отправятся ли они туда.
Напомним, Россия вышла из Парламентской ассамблеи Совета Европы в марте 2022 года.