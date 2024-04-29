Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится - 29.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240429/1054789839.html
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится - 29.04.2024 Украина.ру
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится
В преддверии наступательных действий, российская армия реализует логический проект, важный для снабжения: необходимо протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T05:10
2024-04-29T05:10
новости
ростов-на-дону
мариуполь
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/07/1032890711_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_54c55b4d5e4cd072d197754a86ed0f41.jpg
Это необходимо для снабжения российского Херсонского фланга вдоль Днепра. В данный момент все зависит от крымской железнодорожной ветки, которую ВСУ пытаются вывести из строя в узком месте, на Перекопе, рассказал эксперт."Враг надеется, что после получения ATACAMS, он длинной кувалдой будет бить по логистике русских. Ничего у него не получится. Наша логистика еще со времен приезда "Хаймарсов" перестроена на то, чтобы ее максимально децентрализовать и сделать устойчивой к таким ударам. Чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад", – отметил Анпилогов.ВСУ не могут вестивидовую разведку, потому что ВС РФ сбивают дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у Украины нет."Да, агентурная разведка у них есть. Зато у нас уже нет ситуаций, когда мы складировали боеприпасы прямо возле железнодорожных путей, мимо которых шли пассажирские поезда. Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У него нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение наших объектов в глубоком тылу", – объяснил специалист.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
ростов-на-дону
мариуполь
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/07/1032890711_132:0:1080:711_1920x0_80_0_0_6aa1e7ff27703c6f0cbb7db3c8b2589e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростов-на-дону, мариуполь, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, россия, вс рф
Новости, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Россия, ВС РФ

Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится

05:10 29.04.2024
 
© Фото : Журналистская правдаАлексей Анпилогов
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Журналистская правда
Читать в
В преддверии наступательных действий, российская армия реализует логический проект, важный для снабжения: необходимо протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Это необходимо для снабжения российского Херсонского фланга вдоль Днепра. В данный момент все зависит от крымской железнодорожной ветки, которую ВСУ пытаются вывести из строя в узком месте, на Перекопе, рассказал эксперт.
"Враг надеется, что после получения ATACAMS, он длинной кувалдой будет бить по логистике русских. Ничего у него не получится. Наша логистика еще со времен приезда "Хаймарсов" перестроена на то, чтобы ее максимально децентрализовать и сделать устойчивой к таким ударам. Чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад", – отметил Анпилогов.
ВСУ не могут вестивидовую разведку, потому что ВС РФ сбивают дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у Украины нет.
"Да, агентурная разведка у них есть. Зато у нас уже нет ситуаций, когда мы складировали боеприпасы прямо возле железнодорожных путей, мимо которых шли пассажирские поезда. Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У него нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение наших объектов в глубоком тылу", – объяснил специалист.
Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРостов-на-ДонуМариупольАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныРоссияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию
06:40Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
06:30Александр Полищук о том, почему российским разведчикам может быть во благо арест Тимура Иванова
06:10Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний"
06:00Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию
05:55Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
05:45О драниках и роли личности в истории
05:45Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа
05:40Мы ждем зачистку Бердычей: эксперт о том, когда остовы поджаренных "Абрамсов" появятся на Поклонной горе
05:40Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа
05:31Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт
05:20Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMS
05:15"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС
05:10Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится
05:00Политолог объяснил, придется ли России воевать с Британией на территории Украины
04:55"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника
04:45"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
04:39Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
04:30"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
04:20Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ
Лента новостейМолния