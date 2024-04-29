https://ukraina.ru/20240429/1054789839.html
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится - 29.04.2024 Украина.ру
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится
В преддверии наступательных действий, российская армия реализует логический проект, важный для снабжения: необходимо протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T05:10
2024-04-29T05:10
2024-04-29T05:10
новости
ростов-на-дону
мариуполь
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/07/1032890711_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_54c55b4d5e4cd072d197754a86ed0f41.jpg
Это необходимо для снабжения российского Херсонского фланга вдоль Днепра. В данный момент все зависит от крымской железнодорожной ветки, которую ВСУ пытаются вывести из строя в узком месте, на Перекопе, рассказал эксперт."Враг надеется, что после получения ATACAMS, он длинной кувалдой будет бить по логистике русских. Ничего у него не получится. Наша логистика еще со времен приезда "Хаймарсов" перестроена на то, чтобы ее максимально децентрализовать и сделать устойчивой к таким ударам. Чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад", – отметил Анпилогов.ВСУ не могут вестивидовую разведку, потому что ВС РФ сбивают дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у Украины нет."Да, агентурная разведка у них есть. Зато у нас уже нет ситуаций, когда мы складировали боеприпасы прямо возле железнодорожных путей, мимо которых шли пассажирские поезда. Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У него нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение наших объектов в глубоком тылу", – объяснил специалист.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
ростов-на-дону
мариуполь
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/07/1032890711_132:0:1080:711_1920x0_80_0_0_6aa1e7ff27703c6f0cbb7db3c8b2589e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростов-на-дону, мариуполь, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, россия, вс рф
Новости, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Россия, ВС РФ
Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится
В преддверии наступательных действий, российская армия реализует логический проект, важный для снабжения: необходимо протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Это необходимо для снабжения российского Херсонского фланга вдоль Днепра. В данный момент все зависит от крымской железнодорожной ветки, которую ВСУ пытаются вывести из строя в узком месте, на Перекопе, рассказал эксперт.
"Враг надеется, что после получения ATACAMS, он длинной кувалдой будет бить по логистике русских. Ничего у него не получится. Наша логистика еще со времен приезда "Хаймарсов" перестроена на то, чтобы ее максимально децентрализовать и сделать устойчивой к таким ударам. Чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад", – отметил Анпилогов.
ВСУ не могут вестивидовую разведку, потому что ВС РФ сбивают дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у Украины нет.
"Да, агентурная разведка у них есть. Зато у нас уже нет ситуаций, когда мы складировали боеприпасы прямо возле железнодорожных путей, мимо которых шли пассажирские поезда. Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У него нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение наших объектов в глубоком тылу", – объяснил специалист.