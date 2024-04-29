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Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится

Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится - 29.04.2024 Украина.ру

Анпилогов: Враг хочет бить кувалдой по логистике русских, но у него ничего не получится

В преддверии наступательных действий, российская армия реализует логический проект, важный для снабжения: необходимо протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T05:10

2024-04-29T05:10

2024-04-29T05:10

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Это необходимо для снабжения российского Херсонского фланга вдоль Днепра. В данный момент все зависит от крымской железнодорожной ветки, которую ВСУ пытаются вывести из строя в узком месте, на Перекопе, рассказал эксперт."Враг надеется, что после получения ATACAMS, он длинной кувалдой будет бить по логистике русских. Ничего у него не получится. Наша логистика еще со времен приезда "Хаймарсов" перестроена на то, чтобы ее максимально децентрализовать и сделать устойчивой к таким ударам. Чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад", – отметил Анпилогов.ВСУ не могут вестивидовую разведку, потому что ВС РФ сбивают дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у Украины нет."Да, агентурная разведка у них есть. Зато у нас уже нет ситуаций, когда мы складировали боеприпасы прямо возле железнодорожных путей, мимо которых шли пассажирские поезда. Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У него нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение наших объектов в глубоком тылу", – объяснил специалист.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.

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