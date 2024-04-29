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"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра - 29.04.2024 Украина.ру
"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
Такие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-29T04:30
2024-04-29T04:30
2024-04-29T04:30
новости
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На вопрос о значимости Угледара эксперт ответил, что раньше считал этот населенный пункт важным, однако конфигурация фронта изменилась.Учитывая, что в целом российская тактика тысячи порезов наносит обороне ВСУ большой ущерб, поэтому он выразил надежду, что "ждать осталось не долго".Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр (река), вс рф, сво, олег измайлов, украина
Новости, Днепр (река), ВС РФ, СВО, Олег Измайлов, Украина
"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
Такие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру