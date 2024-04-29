"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра - 29.04.2024 Украина.ру
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"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра - 29.04.2024 Украина.ру
"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
Такие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-29T04:30
2024-04-29T04:30
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днепр (река)
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олег измайлов
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На вопрос о значимости Угледара эксперт ответил, что раньше считал этот населенный пункт важным, однако конфигурация фронта изменилась.Учитывая, что в целом российская тактика тысячи порезов наносит обороне ВСУ большой ущерб, поэтому он выразил надежду, что "ждать осталось не долго".Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днепр (река), вс рф, сво, олег измайлов, украина
Новости, Днепр (река), ВС РФ, СВО, Олег Измайлов, Украина

"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра

04:30 29.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Такие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру
На вопрос о значимости Угледара эксперт ответил, что раньше считал этот населенный пункт важным, однако конфигурация фронта изменилась.
"Но когда-то и Херсон имел большое значение, а теперь он не столь важен. Мы пока даже не знаем, как мы будем переправляться на Правобережье: в районе Днепропетровска, Черкасс, самого Херсона или в результате десанта с Кинбурнской косы. Это знает только Генштаб и бог. Подождем", - сказал Измайлов.
Учитывая, что в целом российская тактика тысячи порезов наносит обороне ВСУ большой ущерб, поэтому он выразил надежду, что "ждать осталось не долго".
Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
 
НовостиДнепр (река)ВС РФСВООлег ИзмайловУкраина
 
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