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"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра

"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра - 29.04.2024 Украина.ру

"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра

Такие города как Угледар в Донбассе или Херсон в условиях сегодняшних боевых действий, какой они имели ранее. Об этом журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-29T04:30

2024-04-29T04:30

2024-04-29T04:30

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На вопрос о значимости Угледара эксперт ответил, что раньше считал этот населенный пункт важным, однако конфигурация фронта изменилась.Учитывая, что в целом российская тактика тысячи порезов наносит обороне ВСУ большой ущерб, поэтому он выразил надежду, что "ждать осталось не долго".Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

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новости, днепр (река), вс рф, сво, олег измайлов, украина