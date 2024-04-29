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Александр Полищук о том, почему российским разведчикам может быть во благо арест Тимура Иванова

Александр Полищук о том, почему российским разведчикам может быть во благо арест Тимура Иванова - 29.04.2024 Украина.ру

Александр Полищук о том, почему российским разведчикам может быть во благо арест Тимура Иванова

Коррупция явление вселенское и международное, но проблема эта вполне решаема - планомерная работа правоохранительных органов и неотвратимость наказания, несмотря на чины, звания, связи и национальность - вот залог построения здорового, правого общества

2024-04-29T06:30

2024-04-29T06:30

2024-04-29T06:30

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минобороны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс", юрист Александр Полищук.Басманный районный суд Москвы отправил заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова под стражу на два месяца.Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.- Александр, первое, о чем я подумал, узнав о задержании высокопоставленного чиновника Минобороны, это то, что СВО добралась до врагов народа и внутри государства. Ожидают ли властные структуры большие чистки?- Все что я вам отвечу - это моя собственная конспирология, так как документов ФСБ, ГРУ и прочих материалов по делу Иванова у меня нет. Я считаю, что арест генерала Иванова - это продуманная операция наших контрразведывательных органов. Дело все в том, что в РФ коррупция с прибылей не особо вредное занятие. Главное, чтобы был результат – позитивный результат от деятельности Иванова был, потому что ни военное строительство, ни военная медицина, ни другие отрасли особых отрицательных тенденций не показывали, все на должном уровне.Но чего не может никогда и никому простить наш президент? Правильно - предательства! Именно шашни с западными спецслужбами являются тем мерилом для высших чиновников, которые и приводят их на скамью подсудимых. Правда есть еще запредельная наглость, которую, например, проявил [бывший министр экономики] Улюкаев в своей попытке получить взятку с руководителя госпредприятия из близкого окружения президента, но это чуть другая история.Так вот я уверен, что Иванов был в разработке западных спецслужб, находясь под колпаком наших компетентных органов, и видимо на определенном этапе начал вести с ними соответствующие переговоры, что и привело к такому финалу.- Есть информация о том, что аресту Иванова предшествовала спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь якобы идет об успешной кибератаке на серверы оборонного ведомства России. Какова роль спецслужб Украины в этой истории?- Думаю, что никакая – спецслужбы Украины слишком мелко плавают для того, чтобы с ними пошел на сотрудничество целый замминистра обороны – экономически и фактически семья Иванова присутствует в Европе, а значит он попал в сферу интересов ЦРУ и МИ-6, но никак ни СБУ или ГУР – эти только мирняк убивать могут.Для меня есть несколько маркеров, которые подтверждают мою версию про государственную измену Иванова – и, как ни странно, это, в том числе, поведение Пригожина, которого из-за его мятежа в июне 2023 года лично я также считаю предателем, о чем заявил сразу в наших СМИ – впрочем, моя позиция в этом вопросе от позиции нашего президента не сильно отличается, тут я не оригинален. А ларчик просто открывается – мятеж Пригожина шел в унисон с летним украинским "контрнаступом" 2023 года. И начат мятеж Пригожина был как раз по натовским лекалам - на 20-й день сухопутной операции с целью дезорганизовать тыл, что прописано в натовских оперативных подходах. Вспомните, сколько было разговоров о том, что в эти дни в Москве была контртеррористическая операция и кто-то Пригожина в столице ждал.А если "контрнаступ", Пригожин и Иванов - это звенья одной цепи, то зачем Пригожину топить коллегу по опасным коррупционным делам, ставших крючком для его вербовки? Поэтому главного "Вагнера" и интересовали больше всякая ерунда, чем реальная коррупция, о которой он вполне мог быть осведомлен.Второй фактор - это появившаяся в сеточке инсайдерская информация о конфликте Иванова с руководством Главного разведуправления России. По одной из версий Иванов курировал денежные потоки, идущие на структуры МО РФ и ГРУ в частности, и очень многие проекты ГРУ, по созданию различных подразделений не получили должного финансирования именно благодаря Иванову. Денег не давал Иванов, а имидж страдал у ГРУ. Кстати, такое поведение Иванова тоже работало в пользу врага.Третий фактор - это молниеносный арест замминистра, которого никто из его влиятельных друзей не предупредил или даже не перевел на другую, менее заметную должность. При этом не просто слухи, а информация о роскошной жизни его и его семьи была известно всем уже как пару лет. Могли же предупредить, что тучи сгущаются и потому веди себя скромнее. Но нет - вышло громко и причина может быть только в том, что речь на самом деле идет не только и не столько о коррупции, сколько о более серьезных вещах.- И все же, Тимур Иванов курировал вопросы строительства, и линию Суровикина, например, построили, несмотря на наличие в этом деле коррупционеров.- Это абсолютно разные вещи – линию обороны возводят инженерные войска. А Иванов отвечал за строительство объектов "быта" и за военную ипотеку. Военным инженерам и саперам на линии Суровикина от сидения Иванова в своем кресле в Министерстве ни холодно, ни жарко.- Как его арест отразится на боеспособности армии, которая выполняет задачи в зоне СВО? Ослабление руководящего звена противника – это всегда хорошо, утверждают источники в ГУР Минобороны Украины.- Непосредственно к военным делам он не имел отношения. Это одно из объяснений того, что несмотря на нарядный мундир, он на самом деле не имеет никакого воинского звания. Должность - замминистра, но никакой он не генерал – так что честь военного мундира не пострадала.Источники ГУР (Главного управления разведки Украины) рассуждают так на фоне скандалов с собственным всушным командованием – на самом деле никакого ослабления руководящего звена МО РФ не произошло. Военное строительство было до Иванова и будет после. Военную ипотеку внедрили году так в 2004 и придумывал ее точно не Иванов. Зная нравы нашей армии, а они не сильно отличаются от нравов нашего общества, я думаю там подняли лишние 50 грамм за здоровье Верховного из-за подобной перетряски "тыловых крыс", уж простите за мой французский.Во всех армиях мира отдание под суд паркетных чиновников в военных ведомствах всегда радовало фронтовиков. Так что ГУР рано обольщаться - наши ребята теперь на радостях от посадки такого зама будут драться только злее – ведь всегда приятно осознавать, что сколько веревочке не виться…- Несмотря на популярное мнение, что при Иосифе Виссарионовиче порядок насаждался железной рукой, коррупция была и в сталинском СССР. Известны ли случаи из истории периода ВОВ, когда генералов и партийных функционеров ловили что называется за руку?- Конечно, случаи были, но вспоминать о них не любили, да и политуправление следило, чтобы данная информация в мемуары и сборники не просачивалась. Из самого громкого можно вспомнить маршала Советского Союза Григория Кулика.Кулик осенью 1941 года был направлен на юг, однако и здесь не особо справился и 2 марта 1942 года родился приказ определенного содержания, где есть такие строки:".... Кроме того, как установлено, Кулик во время пребывания на фронте систематически пьянствовал, вёл развратный образ жизни и злоупотреблял званием Маршала Советского Союза и заместителя наркома обороны, занимался самоснабжением и расхищением государственной собственности, растрачивая сотни тысяч рублей на пьянки из средств государства и внося разложение в ряды нашего начсостава. Кулик Г. И., допустив в ноябре 1941 года самовольную сдачу противнику городов Керчи и Ростова, нарушил военную присягу, забыл свой воинский долг и нанёс серьёзный ущерб делу обороны страны. Дальнейшие боевые события на Южном и Крымском фронтах, когда в результате умелых и решительных действий наших войск Ростов и Керчь вскоре же были отбиты у противника, со всей очевидностью доказали, что имелась полная возможность отстоять эти города и не сдавать их врагу. Преступление Кулика заключается в том, что он никак не использовал имеющихся возможностей по защите Керчи и Ростова, не организовал их оборону и вёл себя как трус, перепуганный немцами, как пораженец, потерявший перспективу и не верящий в нашу победу над немецкими захватчиками...".С января 1944 по апрель 1945 года Кулик был заместителем начальника Главного управления формирования и укомплектования РККА. Свою неудачную карьеру, по всей видимости, не считал своей виной, и его недовольство вскоре надоело высшему руководству страны. Кампания против Кулика началась со сбора компромата: уже 28 февраля 1945 года в докладной записке на имя заместителя наркома обороны Булганина член военного совета главка, в котором тогда работал Г. И. Кулик, сообщал:"Кулик привёз с фронта пять легковых машин, двух племенных коров, незаконно использовал красноармейцев на строительстве личной дачи под Москвой. Кроме этого, по сообщению главного военного прокурора, присвоил себе в Крыму дачу с имуществом — мебелью, посудой и т. д. без оплаты стоимости. Для охраны дачи выставил часового — бойца погранотряда Субботина".12 апреля 1945 года приказом народного комиссара обороны № 069 Кулика сняли с работы "за бездеятельность" (то есть за "пьяные беседы") и далее понизили в воинском звании до генерал-майора.Маленький штрих….в октябре 1940 года Кулик женился на школьной подруге своей дочери Валентины — 18-летней Ольге Яковлевне Михайловской. Разница в возрасте между супругами составила аж 32 года. В 1943 году от брака с Ольгой Михайловской родилась дочь Наталия.Не менее интересный хотя и не такой яркий случай – это Начальник Управления контрразведки ВМФ СССР в 1943—1946 гг. генерал-лейтенант П. А. Гладков, который был снят за незаконное расходование крупных государственных средств, присвоение автомобилей, нормируемых продуктов и промтоваров. Также он передал три автомашины в личную собственность своим замам — генералам Карандашеву, Лебедеву и Духовичу, организовал закупку в комиссионных магазинах и у частных лиц имущества для сотрудников управления контрразведки ВМФ на 2 млн 35 тыс. руб.Но службу продолжил, хотя пожурили и понизили в звании. Однако, не угомонился и в ноябре 1954 был все же уволен из МВД по фактам, "дискредитирующим звание начсостава МВД".Под стать ему оказались и некоторые его подчиненные – тот же генерал Сергей Карандашев в 1958 аж исключён из партии за "грубое нарушение социалистической законности".Коррупция явление вселенское и международное, но проблема эта вполне решаема - планомерная работа правоохранительных органов и неотвратимость наказания, несмотря на чины, звания, связи и национальность - вот залог построения здорового, правого общества. И при этом не надо забывать, что коррупция вполне может стать тем крючком, на который политика, военного, крупного чиновника вполне может поймать зарубежная враждебная спецслужба. То, что я здесь изложил, всего лишь моя версия событий, которая позволяет "увязать в одну линию все концы".

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Денис Рудометов

интервью, гру, минобороны, арест, кулик, иосиф пригожин, украина, россия, москва, тимур иванов, вмф