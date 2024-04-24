https://ukraina.ru/20240424/1054674085.html

Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу"

Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу" - 24.04.2024 Украина.ру

Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу"

ВС РФ сейчас ведут себя так, как хотели вести себя все армии времен Первой мировой войны. Мы без крупных наступлений перемалываем личный состав и технику противника до того момента, пока у него ничего не останется.

2024-04-24T08:20

2024-04-24T08:20

2024-04-24T08:20

интервью

авдеевка

артиллерия

всу

россия

харьков

авиация

дроны

т-72 "урал"

сво

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Так что мы не будем бежать вперед сломя голову, чтобы не понести потери и не растерять преимущество, которое мы скрупулезно собирали, считает военный историк Кирилл КопыловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ конце прошлой недели стали поступать сообщения, что ВС РФ продвинулись в сторону Очеретино к северо-западу от Авдеевки (важная узловая станция на господствующей высоте). В понедельник вечером появились подтверждающие видео от бойцов с мест, что мы полностью освободили этот населенный пункт. При этом наши наступающие войска вытянулись в длинную кишку, вроде бы уязвимую с точки зрения фланговых ударов, но ничего подобного ВСУ в настоящий момент так и не предприняли.- Кирилл, сколько в этом эпизоде случайности, а сколько закономерности? И были ли в истории Первой мировой такие же случаи?- Никакой случайности в этом нет.В Первую мировую воюющие стороны часто цеплялись за господствующие высоты, которые обеспечивают контроль над довольно большой территорией на поле боя. Например, во время битвы при Пашендейле два-три месяца шли сражения за одну невысокую цепочку холмов (их высота достигала от 30 до 50 метров). Я несколько раз там был. Ты этих холмов просто не замечаешь. Ты поймешь, что это высота, только если залезешь на них. В случае с Очеретино у нас та же самая ситуация. Этот населенный пункт расположен на небольшой гряде, который обеспечивает контроль над полем боя на много километров вокруг.Да, в наше время средства воздушной разведки для наблюдения и корректировки артиллерии есть в каждом взводе, поэтому значение господствующих высот немного снизилось. Тем не менее, высоты все равно важны.- Только ВСУ за них почему-то не стали держаться. Хотя мы думали, что провозимся возле Очеретино несколько месяцев.- Да, это стало приятным сюрпризом, что мы так быстро добились подобного успеха. Ходят слухи, что там одна из бригад ВСУ дрогнула и побежала. Но этого следовало ожидать. Рано или поздно подобный момент настанет. Мы можем поздравить наши войска с этим не очень дорогостоящим успехом.- Так почему же Украина не пытается бить во фланг? Ведь та же Торецкая группировка у нее очень сильная. Где она?- Если противник обладает подавляющим огневым превосходством, то отправлять бойцов в контратаки под вражеские бомбы – это упрощать ему задачу.Это уже было в Первую мировую война. Если ты выждал, когда противник выскочит из окопов и пойдет на тебя, тебе это приносило больше пользы, чем если бы ты долго выковыривал его из окопов.Самый яркий пример этому – это первый день наступления британцев на Соме, когда они потеряли 15-20 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Для немцев это был прекрасный день, потому что англичане сами вылезли и стали ловить их снаряды и пули.- Кошмар. А где же они хоронили?- Их хоронили в 1917 году, когда немцы отступили после операции "Альберих". Потом хоронили после войны. Да и местные фермеры до сих пор каждый год выкапывают чьи-то останки. Причем это же был первый день наступления. Общее количество погибших увеличилось до 200 тысяч.Так что контратака может быть эффективной только в том случае, когда у тебя есть собственное огневое превосходство над противником.В 1917 году немцы столкнулись с этой проблемой во время той же битвы при Пашендейле, когда они уже перешли к концепции эластичной обороны. Оказалось, что тактика быстрых контратак не срабатывает, потому контрактующие части быстро громятся вражеской артиллерией прямо на подходе.В целом ВСУ не отличаются особой гибкостью в обороне. Они предпочитают сидеть и умирать там, где сидят. Это отчасти облегчает задачу ВС РФ. При том количестве средств поражения, которое есть у нас, физическое уничтожение противника для нас очень выгодно.Если бы ВСУ вели маневренную оборону или придумывали разные тактические ходы, нам было бы сложнее.Еще во время Артемовска киевский режим показал всю свою концепцию обороны – набивать все больше и больше людей на передовую, цепляться за каждый клочок земли, махать флагами и рассказывать про перемоги.- Когда вы говорите про маневренную оборону с неожиданными тактическими ходами, что именно вы имеете в виду?- Я имею в виду размен территорий на время, когда вы отступаете с боями, занимая более выгодные рубежи и изматываете противника.Самый яркий пример – немецкие операции времен Второй мировой войны, когда Вермахт серьезно изматывал Красную Армию. После формального окончания оборонительной фазы Курской битвы нам пришлось долго прогрызать гитлеровский фронт на северном и южном фасе этой дуги. Короче говоря, немцы показали, как это надо делать.Украинцы этого не делают. Даже все западные советчики удивляются, почему Украина при явном нарастающем превосходстве русских продолжает цепляться за все. Это чисто политическое решение киевского режима: "Победа близка. Дайте нам еще немного денег и оружия, и мы всех победим".Формально с этим не поспоришь. Но мы же знаем, что это не так.- Вы уверены, что мы с каждым днем будем становиться сильнее, а противник с каждым днем будет только слабеть?- Всех карт Генштаба я не видел, но я на это искренне надеюсь.Мне кажется, что новая фаза соотношения сил уже наступила. Мы прекрасно видим, что отечественная авиация полностью перешла на управляемые средства поражения. Мы видим огромное количество беспилотных систем, которые поступили на вооружение нашей армии. Это смотрится забавно на фоне бесконечных рассказов про украинскую армию дронов. Еще в начале 2024 года они обещали, что ВСУ получат миллион дронов. Сейчас они делают вид, что об этом не говорили.- Тут бы я поспорил. Наши бойцы говорят, что в украинских подразделениях сейчас больше дронов, чем людей, которые могут ими управлять.- Это нормальная ситуация. Когда вы живете не на свои, вам постоянно приходится решать задачу про волка, козу и капусту. Вам дали оружие, но не дали боеприпасов. Вам дали оружие и боеприпасы, но у вас нет людей, которые умеют ими пользоваться. Короче говоря, у вас всегда не хватает чего-то одного.Украина столкнулась с этим уже в 2022 году, когда она подсела на разнонаправленные поставки от Запада. В некоторых видах вооружения не было никакого смысла. Одна из моих любимых историй - это когда Испания торжественно передала Киеву ЗРК "Аспид". Он продержался на фронте два дня, а потом к нему в кабину управления прилетел "Ланцет", и этот ЗРК закончился, потому что второй кабины управления к нему не было.- Вырезали жало у змеи.- Да. Хотя Украина гоняла людей в Испанию для обучения на нем и много кричала об этом в прессе. Теперь этих людей надо на что-то другое переучивать.- То, как мы используем беспилотники и корректируемые бомбы – это классическая работа авиации или дополнение к артиллерии?- Это концептуальный вопрос. Мы получим на него ответ не раньше, чем через пять лет после окончания войны.Еще в годы Первой мировой была популярна концепция летающей артиллерии, когда самолеты полностью заменят орудия. Эта концепция была опровергнута во Второй мировой. А в СВО артиллерия и авиация решают одну и ту же задачу немножко разными методами. Что из этого дешевле и эффективнее – узнаем только после окончания конфликта.- Будет ли продолжен эксперимент с "Царь-мангалом" (наш Т-72, куда мы поставили такую дополнительную систему защиты, что он стал похож на немецкий танк Первой мировой A7V, который по внешнему виду больше напоминает железнодорожный вагон, а не танк)?- Когда еще до СВО мы устанавливали над башнями танка решетки, много людей над этим смеялись. Как раз тогда их обозвали мангалами. Но после двух лет СВО омангаленным оказалось буквально все, вплоть до "буханок". Я даже видел фотографии "Жигулей" с решетками и дополнительным бронированием. Люди на местах делают все, чтобы защитить себя и свою технику.У нас в этом вопросе идет цела эволюция. Есть штатные комплекты защиты, которые навариваются на технику в полевых мастерских, при капитальном ремонте или при производстве новых машин. А есть колхозинг, когда ребята наваривают все, что есть, в полевых условиях. "Царь-мангал" - это кустарная разработка, которая оказалась эффективной и интересной.Можно поздравить тех, кто это сделал. Они уже вписали себя в историю.- Еще говорят, что надо поставить дополнительную защиту на бронемашины, которые высаживают штурмовые группы.- Уже есть видео, что в этой роли выступает МТ-ЛБ, к которой приваривают все подряд. Более того, на нее устанавливают все подряд (пушки и пулеметы). Мы и так знали, что старая добрая "мотолыга" - универсальная машина. А сейчас она стала штурмовым транспортом. У нее наваренный экран, увеличенные борта и срезанная крыша, чтобы туда влезло побольше. Мы ее видим в качестве штурмового транспорта даже чаще, чем БМП-2 и БМД.Кстати, та же БМП-3 сейчас выполняет функции огневой поддержки.Так что удивляться не стоит. "Царь-мангалов" у нас будет больше. Возможно, что на эти Т-72 будут устанавливать заводские комплекты.- Совместим тему оружия со стрелочками на карте. Наши войска подошли к Часов Яру. Были ли в Первую мировую примеру, когда войскам приходилось брать крепость на господствующей высоте, да еще и за естественной водной преградой?- Таких случаев было довольно много.Вообще в Первую мировую не очень любили бои в крупных городах. Это было связано с низким качеством связи. Средняя скорость передачи сообщения равнялась средней скорости пешехода. Если вы заводили в город крупную группировку, вы легко могли потерять контроль за ее управлением.Бои за крепости были. Мы помним бои за Перемышль и Осовец. Там была классическая картина, когда артиллерия старается вынести все живое на стороне противника, чтобы пехота могла продвинуться вперед. То же самое происходит и сейчас, только на новом технологическом уровне. За 100 лет ничего не изменилось. Единственное, что мы видим новое – так это выброски десантов после кавалерийских подскоков на бронетехнике.Да, сейчас у нас есть 500 килограммовые бомбы, которые летят и все взрывают. Но в Первую мировую была железнодорожная артиллерия и 350-мм гаубицы. Местами они работали лучше ФАБов за счет проникающей способности. Например, при Вердене французская артиллерия пробивала в захваченных немцами французских фортах шесть-семь метров кирпичной кладки и бетонной земли.Также можно вспомнить штурмы бельгийских фортов в самом начале войны. Тогда всем казалось, что "мы спрятались и нас никто не видит", а потом немецкие гаубицы делали бух и форт складывался внутрь.Сейчас тоже все будет зависеть от того, в какую точку сколько взрывчатого вещества ты смог доставить. У нас для этого есть и артиллерия, и ракеты, и бомбы.- А как мы будем форсировать канал "Северский Донец-Донбасс"?- Для этого есть инженерные подразделения. Уже есть видео, как поступают украинцы с разрушенными мостами: они засыпают дырки бульдозерами и пытаются ездить по тому, что осталось. Для всех этих задач есть специально обученные люди и техника. Первые понтонные переправы появились еще до Первой мировой войны.Напомню, что в 1980е годы страны Варшавского договора собирались форсировать Рейн, а страны НАТО – Вислу. Я уже не говорю о речках, которые были между ними. Весь набор современной техники для этих задач был создан еще тогда.Так что форсирование канала "Северский Донец-Донбасс" - это вполне посильная задача.- Куда же без темы Харькова, где мы накрыли телевизионную вышку, на которой Украина установила систему связи для ПВО. Если мы будем открывать это направление, то с какой целью? Если не будем, какой максимум мы можем выжать от таких дистанционных атак?- У меня складывается впечатление, что Харьков стал странной ловушкой для Украины. Она вынуждена накачивать город силами и комплексами ПВО, которые попадают под российские удары. Киевский режим эти ресурсы теряет, но при этом утверждает, что Харьков стратегически неважен. Но если Харьков неважен, зачем вы туда пихаете ПВО?Харьков – это один из важнейших железнодорожных узлов на юго-востоке Украины. Противник подпитывает оттуда немалую часть фронта. Там много предприятий, где производится и ремонтируется техника. Поэтому мне странно наблюдать, как киевский режим постоянно заявляет о "варварских бомбардировках неважного города", но при этом там все время взрывается что-то крупное.Я думаю, что наступления России на Харьков не будет. Максимум, что возможно, так это создание небольшой буферной зоны в области (на 10-15 километров), чтобы затруднить ВСУ обстрелы Белгорода. В частности, нам надо немного отодвинуть границу пуска РСЗО "Вампир". Полностью это проблему не решит. Но это хотя бы отобьет у противника охоту обстреливать город. Потому что ему придется подтягивать свои комплексы к самой линии фронта.ВСУ уже занимаются этим все чаще и чаще. Но это обходится им все дороже и дороже.Например, в последнее время мы поймали возле фронта несколько "Цезарей" и "Панцерхаубитце". Нам еще с осени 2022 года рассказывали, как они из 50 километров будут попадать белке в глаз за счет высокоточных снарядов. Но теперь мы их ловим в пределах 5-10 километров от фронта.- А почему? Стволы износились?- Нет.Во-первых, они могли стрелять снайперски, когда перед ними была стена из старых артиллерийских систем вроде "Акаций", а теперь их стало значительно меньше. Во-вторых, управляемые снаряды стали заканчиваться. В-третьих, количество целей, которые надо поразить в тылу, увеличилось настолько, что других средств нет. Поэтому ВСУ вынуждены подгонять натовскую артиллерию поближе к фронту, где их на этом ловят.Так что рассказы – это одно. А суровая действительность – другое.- Увидим ли мы летом то самое "большое наступление России", о котором говорят на Западе?- Нет.ВС РФ сейчас ведут себя так, как хотели вести себя все армии времен Первой мировой войны. Мы без крупных наступлений перемалываем личный состав и технику противника до того момента, пока у него ничего не останется.Кстати, очень многие полководцы Первой мировой не очень хотели лезть в большие наступления на 20-30 километров вперед. Есть замечательная история, когда при Пашендейле командиры на местах хотели продвинутся вперед на 5-7 километров, захватить две гряды высот и приостановиться. Но поскольку политическое руководство ждало немного другого, командующий Британскими экспедиционными силами Дуглас Хейг нарисовал стрелочки на карте аж на 30 километров. В результате он получил многомесячную мясорубку, по итогам которой он продвинулся на те же 5-7 километров.Так что мы не будем бежать вперед сломя голову, чтобы не понести потери и не растерять преимущество, которое мы скрупулезно собирали. Эта тактика "Biteand hold" (откусить и удержать) времен Первой мировой – единственное правильное решение в СВО.

https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html

https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

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https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

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Кирилл Курбатов

интервью, авдеевка, артиллерия, всу, россия, харьков, авиация, дроны, т-72 "урал", сво, первая мировая война, часов яр