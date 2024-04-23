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НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах

НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах - 23.04.2024 Украина.ру

НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Североатлантический альянс пока не намерен размещать ядерное оружие в других странах в рамках программы Nuclear Sharing. Об этом 23 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Польше

2024-04-23T23:19

2024-04-23T23:19

2024-04-23T23:19

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В частности, генсека попросили прокомментировать, планируется ли в будущем расширение программы совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing НАТО с другими странами. "Никаких планов по расширению договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия нет, никаких планов по развертыванию ядерного оружия в других странах НАТО нет", – приводит его слова издание "Европейская правда". Программа так называемого ядерного сдерживания НАТО о которой идет речь позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам альянса, которые не имеют такового своего.С ноября 2009 года в рамках программы американское ЯО размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Он напомнил, что вопросы размещения в Польше ЯО США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее. В Кремле предупредили, что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность при таком развитии событий.Напомним, перед началом российской спецоперации Украина заявила о притязаниях на американское ядерное оружие.

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новости, польша, сша, йенс столтенберг, анджей дуда, нато, ядерное оружие, сво, ядерная война, ядерная безопасность