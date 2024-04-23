НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах - 23.04.2024 Украина.ру
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НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах
НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах - 23.04.2024 Украина.ру
НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах
Североатлантический альянс пока не намерен размещать ядерное оружие в других странах в рамках программы Nuclear Sharing. Об этом 23 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Польше
2024-04-23T23:19
2024-04-23T23:19
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В частности, генсека попросили прокомментировать, планируется ли в будущем расширение программы совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing НАТО с другими странами. "Никаких планов по расширению договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия нет, никаких планов по развертыванию ядерного оружия в других странах НАТО нет", – приводит его слова издание "Европейская правда". Программа так называемого ядерного сдерживания НАТО о которой идет речь позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам альянса, которые не имеют такового своего.С ноября 2009 года в рамках программы американское ЯО размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Он напомнил, что вопросы размещения в Польше ЯО США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее. В Кремле предупредили, что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность при таком развитии событий.Напомним, перед началом российской спецоперации Украина заявила о притязаниях на американское ядерное оружие.
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новости, польша, сша, йенс столтенберг, анджей дуда, нато, ядерное оружие, сво, ядерная война, ядерная безопасность
Новости, Польша, США, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, НАТО, Ядерное оружие, СВО, ядерная война, ядерная безопасность

НАТО пока не планирует размещать ядерное оружие в других странах

23:19 23.04.2024
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Североатлантический альянс пока не намерен размещать ядерное оружие в других странах в рамках программы Nuclear Sharing. Об этом 23 апреля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Польше
В частности, генсека попросили прокомментировать, планируется ли в будущем расширение программы совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing НАТО с другими странами.

"Никаких планов по расширению договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия нет, никаких планов по развертыванию ядерного оружия в других странах НАТО нет", – приводит его слова издание "Европейская правда".

Программа так называемого ядерного сдерживания НАТО о которой идет речь позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам альянса, которые не имеют такового своего.
С ноября 2009 года в рамках программы американское ЯО размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что местные власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Он напомнил, что вопросы размещения в Польше ЯО США в рамках программы Nuclear sharing уже обсуждались ранее.
В Кремле предупредили, что Россия будет предпринимать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать свою безопасность при таком развитии событий.
Напомним, перед началом российской спецоперации Украина заявила о притязаниях на американское ядерное оружие.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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